5 автомобильных гаджетов, которые хотели иметь все советские водители

Советские автомобилисты порой выдумывали такие вещи, которые удивляют даже сегодня.
На сегодняшний день мы привыкли считать, что гаджеты - это небольшие устройства, которые делают жизнь гораздо комфортнее. Даже в автомобиле есть немало примочек, без которых уже не обойтись. Может показаться, что в СССР всего этого не было. Однако, советские автомобилисты выдумывали такие вещи, которые удивляют даже сегодня.
1. Насос для мойки автомобилей
Насос погружался в ведро с мыльной водой, и выталкивал жидкость в прикрепленный к нему шланг.
Сегодня никого уже не удивишь портативной мойкой для автомобиля. Их выбор огромен, они обладают самыми разными характеристиками и ценами. В далеких 80-х годах о таком никто и мечтать не мог. Тогда для этих целей было придумано интересное устройство, которое так и называлось – «Насос для мойки автомобилей». Принцип его работы очень простой. Насос погружался в ведро с водой и выталкивал жидкость в прикрепленный к нему шланг. На конец шланга надевалась щетка-разбрызгиватель, при помощи которой можно было натереть кузов мыльной водой, а затем, сняв щетку, смыть моющее средство с кузова струей воды.
2. Автомобильное цифровое устройство
В начале 80-х на прилавках советских автомагазинов появились цифровые мультифункциональные устройства.
В начале 80-х на прилавках советских автомагазинов появились цифровые мультифункциональные устройства, которые, по сути, были прародителями современных бортовых компьютеров. Такие приборы подключались к автомобилю тремя проводами – к плюсу, к минусу и к катушке зажигания. Одним из таких приборов был «Электроника ЦАТ-011». Он мог показывать обороты двигателя, время, угол замкнутого состояния контактов трамблера. Также он выступал вольтметром, мог сигнализировать о достижении заданного количества оборотов, о перепадах напряжения в сети автомобиля и даже исполнять роль будильника. И все это в 1980-х.
3. Разборный масляный фильтр
Стоимость разборного фильтра составляла 14 рублей, а фильтрующий элемент стоил 3 рубля.
В 1970 году появилась легендарная «Копейка» ВАЗ 2101. В ее конструкции было много инновационных для своего времени решений. Одним из них стал масляный фильтр в цельном одноразовом корпусе. Фильтры от других советских моделей тольяттинской машине не подходили. Из-за этого к концу 70-х масляный фильтр стал по-настоящему дефицитной запчастью. Проблема была решена разработкой разборного фильтра со сменным элементом. Его стоимость составляла 14 рублей, а фильтрующий элемент стоил 3 рубля. Так проблема дефицита масляных фильтров для «Копейку» была решена.
4. Устройство для подогрева двигателя зимой
Устройство должно было повышать температуру масла, до приемлемого уровня, чтобы запустить мотор без лишних трудностей.
Холодный пуск зимой – пожалуй, одна из самых губительных процедур для автомобильного двигателя. Решать эту проблему в далеких 1980-х призвано было устройство «АвтоТЕН люкс». Согласно инструкции, стержень тэна вставляется на место масляного щупа. От двигателя устройство получает «минус», а специальным зажимом крепится к плюсовой клемме аккумулятора. Устройство должно было повышать температуру масла до приемлемого уровня, чтобы запустить мотор без лишних трудностей. К сожалению, эффективность такого тэна была довольно сомнительной. В сильный мороз ему необходимо было очень много времени, чтобы хоть как-то поднять температуру масла.
5. Цифровое зеркало
Вот уж действительно модерновая вещь.
Вот уж действительно модерновая вещь. Электронное внутрисалонное зеркало для своего времени обладало по настоящему крутой электроникой. Оно показывало время, имело будильник-напоминалку и индикатор напряжения бортовой сети. Само зеркало панорамное, с антибликовым покрытием, и в советском автомобиле оно выглядело по-настоящему футуристично.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии