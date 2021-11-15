5 автомобильных гаджетов, которые хотели иметь все советские водители

Советские автомобилисты порой выдумывали такие вещи, которые удивляют даже сегодня.

1. Насос для мойки автомобилей

Насос погружался в ведро с мыльной водой, и выталкивал жидкость в прикрепленный к нему шланг.

2. Автомобильное цифровое устройство

В начале 80-х на прилавках советских автомагазинов появились цифровые мультифункциональные устройства.

3. Разборный масляный фильтр

Стоимость разборного фильтра составляла 14 рублей, а фильтрующий элемент стоил 3 рубля.

4. Устройство для подогрева двигателя зимой

Устройство должно было повышать температуру масла, до приемлемого уровня, чтобы запустить мотор без лишних трудностей.

5. Цифровое зеркало

Вот уж действительно модерновая вещь.