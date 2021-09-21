Города-призраки: судьба закрытых городов в СССР и современной России

Челябинск-40, Томск-7, Красноярск-26, Сальск-7. Что означают эти цифры, приписанные к областным центрам СССР? Города закрытого типа в СССР — засекреченные места, не отмеченные ни на одной карте. Как жили эти города в советское время, и что изменилось для них сейчас.









ЗАТО в СССР

ЗАТО в РФ

Загорск-6 и Загорск-7

Родина атомной бомбы: Арзамас-16 (сейчас — закрытый ядерный центр Саров)

Свердловск-45 (сейчас — Лесной)

Новоуральск (Свердловск-44)

Мирный. «Город колясок»

Челябинск-65 (сейчас – Озерск)

Североморск

Снежинск — родина водородной бомбы