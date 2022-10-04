Осенние композиции в контейнерах для дачи

Смелые осенние композиции из цветов всегда завораживают глубиной и контрастами, улучшают настроение. При обустройстве контейнерных садов растения выбирают в зависимости от климата.

В умеренных широтах предпочитают морозостойкие многолетники, в южных – суккуленты.







Композиция из суккулентов

Растения одного вида

Осенние цветы и травы

Готический сад

Композиции с декоративной капустой

Миксбордер в контейнере

Импровизация

В осенние месяцы предстоит выполнить множество работ, поэтому садоводы нередко предпочитают композиции из выносливых и неприхотливых суккулентов. Эти растения не нуждаются в частом поливе и большом внимании, а с наступлением холодных и сырых ночей приобретают красивую разноцветную листву. На некоторых из них распускаются яркие бутоны.В одном контейнере можно разместить разные виды суккулентов. Все они хорошо сочетаются, но лучшей считается комбинация растений светлых, средних, тёмных тонов.Суккуленты предпочитают песчаную и хорошо дренированную почву, не требуют большого количества пищи. Их можно содержать в саду, пока ночная температура не опустится ниже 0°C. С наступлением холодов контейнеры переносят в солнечное место или в помещение.При оформлении осенних композиций часто используют растения одного вида, но разных оттенков. Это существенно упрощает задачу, поскольку исчезает проблема сочетаемости культур.Самыми популярными растениями считаются гейхеры и вереск. Они представлены в различных оттенках и позволяют создавать разнообразные контрастные комбинации.Яркие разнообразные цветы хорошо сочетаются с густой листвой трав. Такие композиции очень популярны среди садоводов, поскольку всегда выглядят эффектно. Также они полезны, поскольку травы источают интенсивные ароматы, отпугивая вредителей и привлекая опылителей.Чтобы научиться подбирать комбинации растений, нужно знать их особенности: типы и предпочтения в питании и уходе. Перед посадкой следует убедиться, что выбранные цветы и травы предъявляют одинаковые требования к структуре почвы, поливу, освещению.При организации традиционных готических садов используются образы, связанные с викторианской эпохой. Им присущи такие черты, как массивность и отсутствие пустого пространства. Основная задача цветочных композиций заключается в создании таинственной и напряжённой атмосферы за счёт использования растений тёмных насыщенных оттенков.Чаще всего в готических садах преобладают красные и синие тона, немного реже коричневые и жёлтые. Присутствуют цветовые контрасты. Подобрать такие сочетания не сложно, поскольку существует множество тёмных растений. Например, высаживают некоторые сорта очитков, роз, тюльпанов, морозников и пр.Капуста декоративных сортов очень популярна в контейнером садоводстве, поскольку предлагает широкое разнообразие форм, текстур, оттенков. Сочетая различные виды растения, можно создавать яркие и живописные комбинации с осенним настроением.Если высаживать капусту на солнечных местах, она приобретёт более интенсивный окрас. Однако цветники, выращенные в тени, имеют более уютную приглушённую цветовую гамму.Миксбордер – это цветник в виде узкой грядки, составленный из цветковых и лиственных растений разных сортов. Он считается одним из самых сложных вариантов оформления, однако очень популярен.При создании контейнерного миксбордера чаще сочетают многолетние культуры с учётом сезонного фактора. Все растения должны быть устойчивы к осенней сырости и холоду. Однако основная сложность заключается не столько в подборе нужных сортов, сколько в их гармоничном размещении в цветнике.При оформлении контейнерных садов можно экспериментировать, создавая разнообразные сочетания по собственным правилам. Следует учитывать лишь идентичность условий, в которых произрастают различные культуры. Важно, чтобы они предпочитали одинаковые почвы, освещённость, полив.