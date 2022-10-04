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Осенние композиции в контейнерах для дачи

Смелые осенние композиции из цветов всегда завораживают глубиной и контрастами, улучшают настроение. При обустройстве контейнерных садов растения выбирают в зависимости от климата.
В умеренных широтах предпочитают морозостойкие многолетники, в южных – суккуленты.

Осенние композиции в контейнерах для дачи

Композиция из суккулентов



В осенние месяцы предстоит выполнить множество работ, поэтому садоводы нередко предпочитают композиции из выносливых и неприхотливых суккулентов. Эти растения не нуждаются в частом поливе и большом внимании, а с наступлением холодных и сырых ночей приобретают красивую разноцветную листву. На некоторых из них распускаются яркие бутоны.
 
Осенние композиции в контейнерах для дачи

В одном контейнере можно разместить разные виды суккулентов. Все они хорошо сочетаются, но лучшей считается комбинация растений светлых, средних, тёмных тонов.
Суккуленты предпочитают песчаную и хорошо дренированную почву, не требуют большого количества пищи. Их можно содержать в саду, пока ночная температура не опустится ниже 0°C. С наступлением холодов контейнеры переносят в солнечное место или в помещение.

Растения одного вида



При оформлении осенних композиций часто используют растения одного вида, но разных оттенков. Это существенно упрощает задачу, поскольку исчезает проблема сочетаемости культур.

Самыми популярными растениями считаются гейхеры и вереск. Они представлены в различных оттенках и позволяют создавать разнообразные контрастные комбинации.

Осенние композиции в контейнерах для дачи

Осенние цветы и травы



Яркие разнообразные цветы хорошо сочетаются с густой листвой трав. Такие композиции очень популярны среди садоводов, поскольку всегда выглядят эффектно. Также они полезны, поскольку травы источают интенсивные ароматы, отпугивая вредителей и привлекая опылителей.

Чтобы научиться подбирать комбинации растений, нужно знать их особенности: типы и предпочтения в питании и уходе. Перед посадкой следует убедиться, что выбранные цветы и травы предъявляют одинаковые требования к структуре почвы, поливу, освещению.

Осенние композиции в контейнерах для дачи

Готический сад



При организации традиционных готических садов используются образы, связанные с викторианской эпохой. Им присущи такие черты, как массивность и отсутствие пустого пространства. Основная задача цветочных композиций заключается в создании таинственной и напряжённой атмосферы за счёт использования растений тёмных насыщенных оттенков.
Чаще всего в готических садах преобладают красные и синие тона, немного реже коричневые и жёлтые. Присутствуют цветовые контрасты. Подобрать такие сочетания не сложно, поскольку существует множество тёмных растений. Например, высаживают некоторые сорта очитков, роз, тюльпанов, морозников и пр. 

Осенние композиции в контейнерах для дачи

Композиции с декоративной капустой



Капуста декоративных сортов очень популярна в контейнером садоводстве, поскольку предлагает широкое разнообразие форм, текстур, оттенков. Сочетая различные виды растения, можно создавать яркие и живописные комбинации с осенним настроением.
Если высаживать капусту на солнечных местах, она приобретёт более интенсивный окрас. Однако цветники, выращенные в тени, имеют более уютную приглушённую цветовую гамму.

Осенние композиции в контейнерах для дачи

Миксбордер в контейнере



Миксбордер – это цветник в виде узкой грядки, составленный из цветковых и лиственных растений разных сортов. Он считается одним из самых сложных вариантов оформления, однако очень популярен.
При создании контейнерного миксбордера чаще сочетают многолетние культуры с учётом сезонного фактора. Все растения должны быть устойчивы к осенней сырости и холоду. Однако основная сложность заключается не столько в подборе нужных сортов, сколько в их гармоничном размещении в цветнике.

Осенние композиции в контейнерах для дачи

Импровизация



При оформлении контейнерных садов можно экспериментировать, создавая разнообразные сочетания по собственным правилам. Следует учитывать лишь идентичность условий, в которых произрастают различные культуры. Важно, чтобы они предпочитали одинаковые почвы, освещённость, полив.

Осенние композиции в контейнерах для дачи


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