5 подкормок, о которых должен знать каждый огородник

Опытные огородники знают, что получить богатый урожай вкусных овощей невозможно без использования эффективных подкормок. При этом не обязательно покупать дорогие специализированные удобрения.

Дать растениям большое количество питательных веществ, защитить посадки от бактерий и вредителей можно с помощью бюджетных препаратов, сделанных своими руками.

Подкормка с куркумой

Подкормка с нашатырным спиртом

Подкормка с корицей

Подкормка с чесноком





Подкормка с имбирем

В состав каждого удобрения, о котором пойдет речь ниже, входит препарат, содержащий гуминовые кислоты, например, Гуми Кузнецова. Гуминовые кислоты снабжают посадки большим количеством витаминов, аминокислот, минералов. Гуминовые кислоты также помогают питательным веществам из других удобрений быстрее всасываться и лучше усваиваться, что благотворно сказывается на состоянии растений.Куркума — кладезь полезных веществ, необходимых для активного роста и развития растений. Эта специя также известна своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами.куркума — 2 ч.л;гуминовые кислоты -1 ст.л;вода — 10 литров.Используйте удобрение 1 раз в неделю, если посадки чувствуют себя комфортно и 2 раза в неделю, если растениям требуется большее количество питательных веществ для активного роста и обильного плодоношения. Для полива одного растения необходим всего 1 стакан удобрения.Действие удобрения с нашатырным спиртом направлено на активный рост зеленой массы растений.нашатырный спирт — 2 ст.л;гуминовые кислоты -1 ст.л;вода — 10 литров.Используйте удобрение 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели в зависимости от состояния растений.Использование подкормки с корицей защитит посадки от бактерий и вредителей, сделает растения более устойчивыми к неблагоприятным условиям, повысит их иммунитет.корица — 2 ст.л;гуминовые кислоты -1 ст.л;вода — 10 литров.Используйте удобрение 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели.Еще одно эффективное средство для повышения иммунитета растений и защиты их от бактерий и вредителей — удобрение с чесноком. Для приготовления подкормки удобнее всего использовать приправу сушеный чеснок.сушеный чеснок — 10 гр;гуминовые кислоты -1 ст.л;вода — 10 литров.Используйте удобрение 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели.Действие данного удобрения аналогично действию подкормок с корицей и с чесноком.молотый имбирь — 2 ч.л;гуминовые кислоты -1 ст.л;вода — 10 литров.Используйте удобрение 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели.