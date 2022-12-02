10 продуктов, которые большинство из нас употребляет в пищу неверно, не подозревая об этом

1. Чёрная икра

Чёрная икра на правильной ложке. / Фото: specialtyfoodsboston.com

2. Картошка фри

Всё зависит от подачи. / Фото: ru.freepik.com

3. Торт

Это действительно удобно. / Фото: serpuer.ru

4. Пицца

Вот как правильно. / Фото: @pizzalocaleankara

5. Суп с морепродуктами

Суп с морепродуктами едят ложкой и вилкой. / Фото: yandex.ru

6. Гамбургер

Кто бы мог подумать!

7. Листья салата

Как правильно есть салатные листья. / Фото: ru.wikihow.com

8. Напитки с украшениями

Коктейли с украшениями съедобными. / Фото: pinterest.ru

9. Хлеб

Так едят хлеб по этикету. / Фото: twitter.com

10. Спаржа

Так - правильно. / Фото: catchsuccess.ru

11. Брокколи

В пищу готова. / Фото: kartinkin.net

12. Белый йогурт

Это не ЛИШНЯЯ ВОДА, сливать её не нужно! / Фото: ixbt.com