9 невероятных способов, которыми художники создают удивительные произведения искусства

Рисование баскетбольным мячом и другие невероятные способы творчества.
Большинству обывателей сложно себе представить процесс создания художественного шедевра от идеи до готовой работы, даже если речь заходит о самой обычной акварели.
Поэтому Поэтому художники, которые при создании своих картин используют странные материалы или методы, неизменно производят фурор. В нашем обзоре 10 невероятных способов, при помощи которых художники создают удивительные произведения искусства.
1. Рисунки с помощью роликов
Тем, кому трудно нарисовать картину обычной кистью, стоит только представить себе, как трудно создать пейзажи, используя роликовые коньки. Именно это проделывает Хайсу Тянь, талантливая молодая художница из Фримонта, Калифорния. Она даже придумала название для своей техники – "landskating". Емкости с чернилами Хайсу крепит к носкам модифицированных роликовых коньков. При движении чернила стекают с передних колесиков на холст из рисовой бумаги. В итоге получаются огромные традиционные китайские картины чернилами
, которые в данном случае являются черно-белыми пейзажами. Хайсу начала рисовать в три года, но ролики она использует совершенно с недавних пор. Как утверждает художница, с помощью простых форм ей удается передать весь спектр эмоций.
2. Jet Art
Княгиня Таринан фон Анхальт создает абстрактное искусство, подбрасывая пластиковые контейнеры с краской в воздух между холстом и работающим реактивным двигателем (обычно княгиня использует самолеты моделей
Challenger, Citation, Gulfstream и Lear). Фон Анхальт назвала свое необычное искусство Jet Art или "реактивное искусство". Одна подготовка к созданию подобной картины занимает несколько месяцев: нужно получить разрешение от аэропорта, подготовить площадь с платформами, накрытую пластиковым брезентом, договориться с пилотом и пригласить от 50 до 300 гостей на шоу. Люди платят княгине до $ 50 000 только за то, чтобы посмотреть, что у нее получится. А готовая картина обойдется от $ 25 000 до более чем $ 1 миллиона.
3. Рисование краской для ткани
Джон Брамблитт.
Джон Брамблитт не был художником до тех пор, пока не стал слепым из-за осложнений от эпилепсии. У художника начало падать зрение, когда ему было всего 11 лет, а к 30 годам Джон полностью
ослеп. Изначально он очень страдал от депрессии, но потом решил вернуть принести цвет в свою жизнь с помощью гранулированной рельефной краски. Изначально Брамблитт представляет себе образ, который хочет создать, а потом наощупь переносит его на холст. При этом у слепого художника получаются на удивление реалистичные точные портреты.
4. Баскетбольное искусство
Рожденную в Малайзии Хонг Йи больше знают по псевдониму "Красная". В 2012 году она создала портрет знаменитого баскетболиста Яо Мина с помощью баскетбольного мяча и ведра красной краски. Вместо кистей художница использует инструменты, которые помогли людям, которых она рисует, стать знаменитыми
. В случае Яо Мина, это был баскетбольный мяч. Портрет китайского художника и активиста Ай Вэйвэя она изобразила из семен подсолнечника (намек на выставку в Tate Modern, которая называлась "Семечки подсолнуха"). Портреты футбольных звезд Криштиану Роналду, Неймара и Лионеля Месси были нарисованы при помощи футбольного мяча.
5. Авто-рисование
Британский художник Ян Кук, который известен под псевдонимом "PopBangColor", создает свои картины с помощью автомобильчиков на дистанционном управлении. Иногда
он просто использует автомобильные шины, чтобы создать фон на картине. С раннего детства Ян увлекался автомобилями, а затем попробовал использовать совместить свои два хобби (авто и рисование), обнаружив, что автомобильные шины оставляют уникальные мазки на холсте. Вскоре у британца начало получаться создавать сложные картины в стиле, который он назвал "popbang".
6. Живопись фейерверками
Розмари Фиоре создает абстрактное искусство, используя цветной дым фейерверков вместо краски. "Она забрасывает пустые листы из плотной бумаги различными фейерверками, которые взрываясь, оставляют следы. При этом Розмари использует различные приспособления (такие
как газонокосилка, полотер и стеклоочиститель), чтобы передвигать фонтанирующие искрами фейерверки по будущей картине. Ее работы достаточно большие, иногда до 2 метров в ширину.
7. Портреты из виниловых пластинок
Тьерри Гетта, также известный как "Мистер "Промывание мозгов", - противоречивый французский режиссер и уличный художник из Лос-Анджелеса. Некоторые даже считают его знаменитым граффити-художником, который рисует под псевдонимом Бэнкси. Тьерри Гетта считает, что все в современной
жизни — это результат промывания мозгов. Кроме этого, он стал известен своей заботой об окружающей среде - художник превращает мусор, такой как старые шины и телевизоры, в своем искусстве. Один из самых уникальных и популярных видов искусства "Мистера промывание мозгов" являются портреты из виниловых пластинок. Он разбивает пластинки на тысячи маленьких кусочков, из которых затем собирает портреты знаменитых музыкантов.
8. Рисунки губами
Натали Айриш стала знаменита благодаря своим "художественным поцелуям". Она использует свои губы вместо кисти, а помаду вместо краски. Натали буквально "выцеловывает" портреты на холстах. Впервые она попробовала этот метод живописи
еще 10 лет назад, а с тех пор ее картины начали пользоваться огромным успехом. К сожалению, необычное искусство не прошло даром для художницы — у нее постоянно потрескавшиеся губы и болят глаза.
9. Картины из яичной скорлупы
Узоры на скорлупе яиц начали делать еще в каменном веке, а вьетнамец Бен Тре решил возродить древнее искусство. Он использует бормашину, чтобы вырезать удивительно подробные надписи, пейзажи и портреты знаменитостей
на яичной скорлупе. Бену уже удалось вырезать портреты Альберта Эйнштейна, Карла Маркса и королевы Елизаветы II. Что самое удивительное, Бен ничем не обрабатывает скорлупу, несмотря на ее хрупкость. Чтобы создать пейзаж, у него уходит около трех часов, а на создание портрета необходимо пару дней.источник
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