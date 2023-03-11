С нами не соскучишься!

8 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса КулаковаЗапрягаева (Кулакова)
    👍Так вот что делае...
  • Василий
    Гы-гы-гы, вспоминается Караченцев ворующий Электроника - "... и где же у него эта кнопка?"Так вот что делае...
  • Иван Захава
    Авто явно высосал из пальца, хотя хрен его знает, что он сосал) все в чем обвинил корейцев10 безумных сказо...

«Неправильный мед»: верные способы проверить качество меда в домашних условиях


«Неправильный мед»: верные способы проверить качество меда в домашних условиях

Как говорил известный мультперсонаж: «Неправильные пчелы, делают неправильный мед». За пчел поручиться сложно, а вот то, что мед бывает ненадлежащего качества, сомневаться точно не приходится. Вкус данного продукта напрямую зависит от набора веществ, которые в нем содержатся. Определить, насколько золотистая вязкая субстанция «правильная», не так уж сложно. Сделать это можно с использованием легкодоступных средств.

Проверить мед не сложно. |Фото: kakprosto.ru.

Проверить мед не сложно. |Фото: kakprosto.ru.

 

Существует несколько более-менее действенных способов проверки качества меда без привлечения лабораторных средств, которыми, конечно же, подавляющее большинство соотечественников не располагает по объективным причинам. Удостоверится в надлежащем качестве пчелиного продукта можно при помощи хлеба, газетной бумаги и йода. Раздобыть все перечисленное не составит какого-либо труда.
Можно проверить мед бумагой. |Фото: freepik.com.

Можно проверить мед бумагой. |Фото: freepik.com.

 

Проверка бумагой: данный способ сводится к тому, как определить, насколько много воды содержится в продукте. Высокое содержание Н2О является крайне негативным показателем. В идеале воды в меде вообще быть не должно. Проверить легко – просто капните немного меда на лист газеты (подойдет и любая другая жесткая бумага) и дайте ему растечься. Если бумага остается сухой, то воды в меде немного или нет вообще.


Налить мед на хлеб и посмотреть. |Фото: agronom.guru.

Налить мед на хлеб и посмотреть. |Фото: agronom.guru.

 

Проверка хлебом: данный способ также используется для проверки «водянистости» меда. Все что нужно сделать – взять небольшой кусочек хлеба и намазать его медом. После этого выпечка оставляется в покое на четверть часа. Если по истечению указанного срока хлеб затвердел, то значит мед не содержит в своем составе воды. Если же булка размягчилась, то воды в меде неприемлемо большое количество.
Разбавляем мед в воде и капаем йод. | Фото: 24medok.ru.

Разбавляем мед в воде и капаем йод. | Фото: 24medok.ru.

 

Проверка йодом: данный способ позволяет выявить присутствие в пчелином продукте разнообразных примесей. Стоит сразу понимать, что примеси остаются в любом меде, даже произведенном на фабрике и прошедшем через современные фильтрационные агрегаты. Однако, чем меньше этих примесей в продукте – тем лучше. Отберите половину чайной ложки меда, разведите ее с небольшим количество воды и капните в нее йода. Если раствор станет синим, то это означает, что в меде содержится большое количество крахмала и (или) муки. Последнее может быть признаком того, что производитель разбавляет мед с целью повышения прибыли от продаж.
Мед должен быть тягучим. ¦Фото: alerana.ru.

Мед должен быть тягучим. ¦Фото: alerana.ru.

 

Проверка тягучестью: данный способ применяется в тех случаях, когда нужно проверить консистенцию меда. Для начала следует отобрать небольшое количество меда и подогреть примерно до 20 градусов, постоянно помешивая ложкой. Следом нужно вытянуть ложку из меда и понаблюдать за его поведением. Правильный мед – тягучий мед. Он должен не стекать, а «ложиться», медленно укладываясь небольшой горкой.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Неправильный мед»: верные способы проверить качество меда в домашних условиях

И не забудьте:
«Неправильный мед»: верные способы проверить качество меда в домашних условияхПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх