«Неправильный мед»: верные способы проверить качество меда в домашних условиях

Как говорил известный мультперсонаж: «Неправильные пчелы, делают неправильный мед». За пчел поручиться сложно, а вот то, что мед бывает ненадлежащего качества, сомневаться точно не приходится. Вкус данного продукта напрямую зависит от набора веществ, которые в нем содержатся. Определить, насколько золотистая вязкая субстанция «правильная», не так уж сложно. Сделать это можно с использованием легкодоступных средств.
Проверить мед не сложно. |Фото: kakprosto.ru.
Существует несколько более-менее действенных способов проверки качества меда без привлечения лабораторных средств, которыми, конечно же, подавляющее большинство соотечественников не располагает по объективным причинам. Удостоверится в надлежащем качестве пчелиного продукта можно при помощи хлеба, газетной бумаги и йода. Раздобыть все перечисленное не составит какого-либо труда.
Можно проверить мед бумагой. |Фото: freepik.com.
Проверка бумагой: данный способ сводится к тому, как определить, насколько много воды содержится в продукте. Высокое содержание Н2О является крайне негативным показателем. В идеале воды в меде вообще быть не должно. Проверить легко – просто капните немного меда на лист газеты (подойдет и любая другая жесткая бумага) и дайте ему растечься. Если бумага остается сухой, то воды в меде немного или нет вообще.
Налить мед на хлеб и посмотреть. |Фото: agronom.guru.
Проверка хлебом: данный способ также используется для проверки «водянистости» меда. Все что нужно сделать – взять небольшой кусочек хлеба и намазать его медом. После этого выпечка оставляется в покое на четверть часа. Если по истечению указанного срока хлеб затвердел, то значит мед не содержит в своем составе воды. Если же булка размягчилась, то воды в меде неприемлемо большое количество.
Разбавляем мед в воде и капаем йод. | Фото: 24medok.ru.
Проверка йодом: данный способ позволяет выявить присутствие в пчелином продукте разнообразных примесей. Стоит сразу понимать, что примеси остаются в любом меде, даже произведенном на фабрике и прошедшем через современные фильтрационные агрегаты. Однако, чем меньше этих примесей в продукте – тем лучше. Отберите половину чайной ложки меда, разведите ее с небольшим количество воды и капните в нее йода. Если раствор станет синим, то это означает, что в меде содержится большое количество крахмала и (или) муки. Последнее может быть признаком того, что производитель разбавляет мед с целью повышения прибыли от продаж.
Мед должен быть тягучим. ¦Фото: alerana.ru.
Проверка тягучестью: данный способ применяется в тех случаях, когда нужно проверить консистенцию меда. Для начала следует отобрать небольшое количество меда и подогреть примерно до 20 градусов, постоянно помешивая ложкой. Следом нужно вытянуть ложку из меда и понаблюдать за его поведением. Правильный мед – тягучий мед. Он должен не стекать, а «ложиться», медленно укладываясь небольшой горкой.
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