Срочно нужен доктор: 19 фотографий, просмотр которых может вызвать странные чувства

Фотографии, которые докажут, что вы страдаете трипофобией.
Слышали ли когда-нибудь про трипофобию. Если не слышали, то не исключено, что после этих фото она у вас появится. Трипофобией в медицине называют нерациональный страх скопления дыр, таких как соты, муравейники, кораллы. Люди, у которых есть эта проблема, страдают от тревоги и дискомфорта, когда видят отверстия. Причём реакция может быть довольно сильной даже на самые безобидные вещи. Будьте осторожны при просмотре этих фото.
1. Кожа тарантула... Понятно, почему он ее сбросил!
Сброшенная кожа тарантула.
2. Это просто язык, просто язык...
Язык льва.
3. Вблизи эти пузырьки похожи на рыбьи глаза...
Кофейная пена.
4. Меня не покидают мысли о том, что может скрываться в этих отверстиях
Стена из песчаника.
5. Кажется, будто оно сейчас оживет...
Семенная коробочка лотоса.
6. Хотите тыкву?
Тыква с семечками.
7. Никогда не запекайте чеснок!
Печеный чеснок.
8. Не стоит рассматривать глаза так близко
Человеческий глаз вблизи.
9. Почему этот коралл вызывает у меня отвращение!?
Коралл.
10. Мне нужен доктор и этому дереву, похоже, тоже!
Желуди в дереве.
11. Клубника с шоколадом больше не выглядит так аппетитно!
Отпечатки клубники на шоколаде.
12. Не завидую людям, которые живут или работают в этом здании
Странное здание.
13. Теперь я еще больше боюсь пчел...
Пчелиные соты.
14. Мелкие камушки, заполняющие отверстия в скале
Пляж в Калифорнии.
15. Эти капельки конденсата выглядят весьма зловеще...
Конденсат.
16. Такой милый котик и его язык...
Кошачий язык.
17. Страдающим трипофобией лучше не смотреть!
Ракушки.
18. Куриная шкурка - та еще мерзость
Кожа с куриной лапки.
19. Что у нас сегодня на ужин?
Макароны.
Видео-бонус:
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