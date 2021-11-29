Фотопроект: умирающее Мертвое море

В самой низкой точке нашей планеты, примерно на 423 метрах ниже уровня моря, кое-что происходит. Мертвое море, соленое озеро, омывающее берега Израиля, Иордании и территорию Западного берега реки Иордан, сохнет с ужасающей скоростью — примерно на один метр в год, по данным экологической организации EcoPeace Middle East. Виной тому — деятельность человека.
«Это не одна страна вредит Мертвому морю, это целый регион», — говорит фотограф Мориц Кюстнер, посетивший Мертвое море в феврале во время работы над фотопроектом «Умирающее Мертвое море». Водоем нуждается в воде из других естественных источников, которые его окружают, например, из бассейна реки Иордан. Но в 1960-е годы русла некоторых источников, подпитывавших Мертвое море, развернули. К примеру, Израиль в это время построил трубопровод для обеспечения водой всей территории государства.
Туристы стоят под душем, чтобы смыть с себя соль после купания в Мертвом море.
Предприятия, добывающие минералы, — это еще одна важная причина, почему снижается уровень воды, считают эксперты. Соли Мертвого моря славятся лечебными свойствами и часто добавляются в косметику и другие товары широкого потребления. Ко всему этому добавляется жаркий и сухой ближневосточный климат, из-за которого озеру трудно самовосстанавливаться.
ащитники окружающей среды утверждают, что Мертвое море усыхает примерно на один метр в год.
В прошлом году Израиль и Иордания подписали договор на сумму 900 миллионов долларов об усилиях по стабилизации уровня воды в Мертвом море. В рамках соглашения предполагается построить канал из Красного моря до Мертвого моря, чтобы обе страны могли не только обеспечивать водой весь Израиль и Иорданию, но и закачивать воду в Мертвое море примерно по 300 миллионов кубометров в год. «Это самое важное и значимое соглашение со времен мирного договора с Иорданией (1994 года), — заявил министр Израиля по энергетическим и водным ресурсам Сильван Шалом. Будет ли положительный эффект от канала, на строительство которого уйдет около трех лет, — пока неизвестно.
Из-за уменьшения объемов Мертвого моря один из курортов, построенный здесь в 1980-е, вынужден возить отдыхающих на пляж на автобусе.
Но сейчас фотограф Мориц Кюстнер показывает нам, что Мертвое море остается популярным местом среди туристов: чтобы поплавать в его соленых водах, сюда приезжают люди со всего мира. Мертвое море, которое на иврите называется Соленым морем, — один из самых соленых водоемов планеты. Его соленость составляет около 34%. Из-за того, что происходит в последние несколько десятков лет, оно становится еще более соленым.
Туристы загорают, сидя на пластиковых стульях прямо в воде.
В начале ноября около 30 пловцов-марафонцев со всего мира проплыли девять миль (14,5 км) из Иордании в Израиль, чтобы привлечь внимание общественности к снижающемуся уровню воды в Мертвом море. Спортсмены плыли в масках, закрывавших глаза и рот, но один из пловцов описал свои ощущения, сказав, что как будто кислота жгла ему глазные яблоки. «Это враждебная среда для проживания или пребывания человека», — говорит Кюстнер. «Оно очень соленое, и если попробовать Мертвое море на вкус, оно не похоже на соленую воду. На вкус оно как яд».
Заброшенная лодка на обмелевшем берегу.
С израильского берега Мертвого моря виден берег Иордании.
Турист позирует перед своей девушкой в грязях Мертвого моря.
Эйн-Бокек — район отелей и санаториев на израильском берегу Мертвого моря.
Туристы выходят из реки Иордан.
Внезапно обвалившийся грунт уничтожил этот домик для отдыха. Такое стало часто происходить с 1990-х годов.
Туристы, покрытые грязями Мертвого моря.
Банановая плантация на берегу реки Иордан.
Цветы в Эйн-Бокеке.
Отдыхающие общаются, стоя в воде в Эйн-Бокеке.
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