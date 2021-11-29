Фотопроект: умирающее Мертвое море

В самой низкой точке нашей планеты, примерно на 423 метрах ниже уровня моря, кое-что происходит. Мертвое море, соленое озеро, омывающее берега Израиля, Иордании и территорию Западного берега реки Иордан, сохнет с ужасающей скоростью — примерно на один метр в год, по данным экологической организации EcoPeace Middle East. Виной тому — деятельность человека.



«Это не одна страна вредит Мертвому морю, это целый регион», — говорит фотограф Мориц Кюстнер, посетивший Мертвое море в феврале во время работы над фотопроектом «Умирающее Мертвое море». Водоем нуждается в воде из других естественных источников, которые его окружают, например, из бассейна реки Иордан. Но в 1960-е годы русла некоторых источников, подпитывавших Мертвое море, развернули. К примеру, Израиль в это время построил трубопровод для обеспечения водой всей территории государства.











Туристы стоят под душем, чтобы смыть с себя соль после купания в Мертвом море.



Предприятия, добывающие минералы, — это еще одна важная причина, почему снижается уровень воды, считают эксперты. Соли Мертвого моря славятся лечебными свойствами и часто добавляются в косметику и другие товары широкого потребления. Ко всему этому добавляется жаркий и сухой ближневосточный климат, из-за которого озеру трудно самовосстанавливаться.

ащитники окружающей среды утверждают, что Мертвое море усыхает примерно на один метр в год.В прошлом году Израиль и Иордания подписали договор на сумму 900 миллионов долларов об усилиях по стабилизации уровня воды в Мертвом море. В рамках соглашения предполагается построить канал из Красного моря до Мертвого моря, чтобы обе страны могли не только обеспечивать водой весь Израиль и Иорданию, но и закачивать воду в Мертвое море примерно по 300 миллионов кубометров в год. «Это самое важное и значимое соглашение со времен мирного договора с Иорданией (1994 года), — заявил министр Израиля по энергетическим и водным ресурсам Сильван Шалом. Будет ли положительный эффект от канала, на строительство которого уйдет около трех лет, — пока неизвестно.Из-за уменьшения объемов Мертвого моря один из курортов, построенный здесь в 1980-е, вынужден возить отдыхающих на пляж на автобусе.Но сейчас фотограф Мориц Кюстнер показывает нам, что Мертвое море остается популярным местом среди туристов: чтобы поплавать в его соленых водах, сюда приезжают люди со всего мира. Мертвое море, которое на иврите называется Соленым морем, — один из самых соленых водоемов планеты. Его соленость составляет около 34%. Из-за того, что происходит в последние несколько десятков лет, оно становится еще более соленым.Туристы загорают, сидя на пластиковых стульях прямо в воде.В начале ноября около 30 пловцов-марафонцев со всего мира проплыли девять миль (14,5 км) из Иордании в Израиль, чтобы привлечь внимание общественности к снижающемуся уровню воды в Мертвом море. Спортсмены плыли в масках, закрывавших глаза и рот, но один из пловцов описал свои ощущения, сказав, что как будто кислота жгла ему глазные яблоки. «Это враждебная среда для проживания или пребывания человека», — говорит Кюстнер. «Оно очень соленое, и если попробовать Мертвое море на вкус, оно не похоже на соленую воду. На вкус оно как яд».Заброшенная лодка на обмелевшем берегу.С израильского берега Мертвого моря виден берег Иордании.Турист позирует перед своей девушкой в грязях Мертвого моря.Эйн-Бокек — район отелей и санаториев на израильском берегу Мертвого моря.Туристы выходят из реки Иордан.Внезапно обвалившийся грунт уничтожил этот домик для отдыха. Такое стало часто происходить с 1990-х годов.Туристы, покрытые грязями Мертвого моря.Банановая плантация на берегу реки Иордан. Цветы в Эйн-Бокеке.Отдыхающие общаются, стоя в воде в Эйн-Бокеке.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)