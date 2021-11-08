13 продуктов, потребление которых замедлят процессы старения

Молодой вид сам себя не сохранит. В этом вопросе очень важно правильное питание и соответствующий уход за собой.

Нельзя просто так взять и начать выглядеть хорошо.

Все это - тяжелейший труд и борьба самого с собой.

Начать, пожалуй, лучше всего с рациона. Как насчет того, чтобы добавить данные продукты в свое меню?

1. Авокадо

Авокадо - кладезь витамина Е.

Авокадо - настоящий кладезь витаминов и минералов, необходимых человеку для красоты и здоровья. Мякоть этого плода содержит в себе рекордную дозу витамина Е, препятствующий возрастным изменениям на клеточном уровне. Также авокадо является источником железа, витамина В2 и меди, необходимые для женской красоты и здоровья. Употреблять авокадо следует исключительно в сыром виде, но не слишком часто так, как плод может вызвать аллергию.

2. Шпинат

Шпинат - комплекс полезных витаминов.

Химический состав шпината делают его невероятно полезным для женской красоты. Растение богато на витамин Е, который отвечает за естественное увлажнение кожи, антиоксидантами, предотвращающими ранее старение, а также витаминами В3, В6, РР, Р, D, К, Н, Е, С, микроэлементами и органическими кислотами. Регулярное употребление шпината выровняет цвет лица, сделает кожу гладкой и эластичной.

3. Очищенная вода

Питьевой режим.

Вода - одна из главных составляющих нашего организма, напрямую влияющая на состояние нашей кожи. Нехватка влаги мигом отразится на коже лица и тела в виде комедон, сухости, шелушения и раздражений. Кроме того сухая кожа стареет намного быстрее и первые морщинки очень быстро превращаются в глубокие. Запомните, для правильной работы организма, необходимо выпивать около восьми стаканов очищенной негазированной воды в день.

4. Болгарский перец

Перец желтого, красного и оранжевого цвета.

Болгарский перец красного, желтого и оранжевого цвета содержит большое количество витамина С, который повышает иммунитет, защищает кожу от солнца и помогает задерживать влагу в клетках кожи. Включите этот продукт в свой рацион и в скором времени вы отметите улучшение волос, ногтей и кожи лица.

5. Дыня

Дыня - источник витамина А и С.

Дыня - это не только очень вкусно, но и полезно, особенно, если речь идет о женской красоте. Ее мякоть является источником ликопина и витамина С, которые способствуют выработке коллагена, защищают от солнечных лучей и замедляют процессы старения. Также дыня содержит витамин А, помогающий бороться с различными кожными проблемами.

6. Красная рыба

Красная рыба - источник Омега-3.

Нежное мясо лосося, форели, сьомги и кижуча является источником микроэлементов, Омега-3, йода и селена. Все эти вещества благотворно влияют на кожу и организм вцелом. Кроме того, уникальный химический состав позволяет быстро наладить работу нервной системы, что не может не сказаться на внешнем виде и состоянии вашей кожи.

7. Брокколи

Брокколи - самая полезная капуста.

Брокколи является самым полезным растением из семейства капустных. В растении содержится большое количество витамина А, фолиевая кислота , клетчатка и бета-каротин. Все эти элементы помогут сохранить молодость на долгие годы.

8. Клубника и земляника

Клубника и земляника - вечные источники антиоксидантов.

Лето - идеальное время для ухода и восстановления кожи. В этот период на рынке появляются фрукты и ягоды, способные заменить аптечные комплексы витаминов. Так например, клубника и земляника содержат антиоксиданты, марганец и калий, способные значительно улучшить состояние кожи.

9. Чеснок

Польза чеснока.

Несколько зубчиков сырого чеснока способны заменить баночку недорогих витаминок. В его составе присутствует железо и огромный набор микроэлементов, которые разжижают кровь, препятствуют развитию раковых клеток и признаками раннего старения.

10. Чай

Зеленый чай.

Качественный зеленый чай - источник катехина, танина и полифенола, которые регулируют работу нервной системы, нормализуют кровообращение и снимают стресс. Соответственно регулярное потребление этого напитка поможет успокоить нервы и как следствие избавит от причин хмуриться.

11. Кресс-салат

Кресс-салат для чистоты и свежести лица.

Хотите очистить кожу от высыпаний и воспалений, а также освежить лицо? Включите в ской рацион побольше кресс-салата. Он содержит антиоксиданты и железо, которые благотворно влияют на состояние кожи.

12. Семена льна

Семена льна для увлажнения.

В состав семян льна входят жиры и Омега-3. Вместе эти компоненты помогают справиться с шелушением, покраснениями на коже, а также помогают очистить организм изнутри. Используйте льняные семечки для приготовления каш или салатов.

13. Киви

Киви - источник полифенола.

Киви - настоящий источник красоты и молодости. В состав его плодов входит большое количество витамина С, а также полифенолы, которые способствуют выработке витамина С и замедляют процессы старения.

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