Как восстановить зубчики на молнии

Восстановите недостающие зубчики на молнии своими руками! Для этого вам понадобится всего один инструмент — плоскогубцы. Простой ремонт молнии, с которым справится каждый!





Позаимствуйте недостающие зубчики — снимите их плоскогубцами с верхней части молнии. Здесь они не играют столь важной роли, как в середине или конце молнии.



Чтобы снять зубчик, просто сожмите его плоскогубцами — и он легко снимется с тесьмы.



Затем установите зубчик в необходимое место. Проследите, чтобы расстояние между зубцами было равным. Закрепите зубцы, сдавив их плоскогубцами.



Молния снова работает, как обычно!



А недостающие зубцы сверху никак не мешают пользоваться молнией.







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