С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    все же насколько примитивен американский юмор, по сравнению с русским!Ретрооткрытки, по...
  • Аркадий Шацкий
    Это была Австро-Венгрия, потому подписи и на немецком, прабабка от туда родом, считала себя русинкой, говорила на рус...14 редких снимков...
  • ММ
    Конец 70-х, эпоха тотальных миниюбок и миниплатьев. В трамвае толпа студенток в миниюбках, теплый майский день. Стари...Почему в СССР жен...

«Амбар»: шикарный особняк в деревенском стиле


The Barn - огромный особняк в деревенском стиле.

The Barn - огромный особняк в деревенском стиле.

В городе Орем (штат Юта, США) выставлен на продажу оригинальный особняк. Снаружи он выглядит как огромный амбар, но стоит заглянуть внутрь, и первое впечатление о «простом» деревенском домике меняется кардинально.

Дом площадью 2043 кв. метров.

Дом площадью 2043 кв. метров.

Особняк The Barn (в переводе с английского означает "Амбар") просто огромный, его площадь составляет 2043 квадратных метров. При входе в глаза сразу же бросаются бесчисленные сводчатые деревянные перекрытия у высокого потолка, т. к. в доме практически нет стен.
The Barn. Гостиная.

The Barn. Гостиная.

 
The Barn. Кухня.

The Barn. Кухня.

The Barn насчитывает в себе 9 спален, 20 ванных комнат, столовую, кухню, 2 библиотеки, домашний мини-кинотеатр, фитнес-зал, гараж. На каждом этаже находятся просторные гостиные. Стоит отметить, что интерьер не перенасыщен элементами декора, но общий дизайн от этого не проигрывает. Дорогая мебель, натуральные отделочные материалы придают дому особый шарм.
The Barn. Второй єтаж.

The Barn. Второй этаж.


The Barn. Спальня.

The Barn. Спальня.

На сегодняшний день особняк The Barn выставлен на продажу. Бывшие хозяева просят за него 19 миллионов американских долларов. В эту стоимость также входит земельная площадь в 8 гектаров с фруктовой рощей, садом, бассейном, прудом, гостевым домиком и другими сопутствующими локациями.
The Barn. Ванная комната.

The Barn. Ванная комната.

 
The Barn. Кинозал.

The Barn. Кинозал.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх