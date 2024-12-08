«Амбар»: шикарный особняк в деревенском стиле

The Barn - огромный особняк в деревенском стиле.
В городе Орем (штат Юта, США) выставлен на продажу оригинальный особняк. Снаружи он выглядит как огромный амбар, но стоит заглянуть внутрь, и первое впечатление о «простом» деревенском домике меняется кардинально.
Дом площадью 2043 кв. метров.
Особняк The Barn (в переводе с английского означает "Амбар") просто огромный, его площадь составляет 2043 квадратных метров.потолка, т. к. в доме практически нет стен.
The Barn. Гостиная.
The Barn. Кухня.
The Barn насчитывает в себе 9 спален, 20 ванных комнат, столовую, кухню, 2 библиотеки, домашний мини-кинотеатр, фитнес-зал, гараж. На каждом этаже находятся просторные гостиные. Стоит отметить, что интерьер не перенасыщен элементами декора, но общий дизайн от этого не проигрывает. Дорогая мебель, натуральные отделочные материалы придают дому особый шарм.
The Barn. Второй этаж.
The Barn. Спальня.
На сегодняшний день особняк The Barn выставлен на продажу. Бывшие хозяева просят за него 19 миллионов американских долларов. В эту стоимость также входит земельная площадь в 8 гектаров с фруктовой рощей, садом, бассейном, прудом, гостевым домиком и другими сопутствующими локациями.
The Barn. Ванная комната.
The Barn. Кинозал.
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