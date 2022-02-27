Что нам сложно понять в шведской культуре

Страна всеобщего благоденствия уже полвека удерживает тонкий баланс между личной свободой и равенством, независимостью и социальной справедливостью, интересами всех и каждого. Чем еще удивляют шведское королевство и его подданные?
Они не любят Карлсона
Невероятно, но факт: «красивого и умного мужчину в самом расцвете сил» на родине недолюбливают, предпочитая ему другую героиню Астрид Линдгрен — Пеппи Длинныйчулок. С легкой руки переводчицы и подруги шведской писательницы Лилианны Лунгиной Карлсон стал добродушным проказником, а в оригинале был товарищем вредным и эгоистичным. Именно благодаря Лунгиной в России узнали человечка с пропеллером: в течение нескольких лет она ходила по разным издательствам с переведенной книгой и просила ее опубликовать. Когда шведы увидели иллюстрации к советскому изданию книг Астрид Линдгрен, те им совершенно не понравились. Карлсона изобразили круглым и добрым, каким он вовсе не является — ставит себя любимого в центр внимания и ведет себя как ребенок, хотя давно уже вырос. Когда у Линдгрен спросили, почему она сделала Карлсона таким эгоистом, писательница ответила: «Он просто стал таким».
Они едят соленые сладости
Шведское счастье точно не в пирогах, а в сочетании несочетаемого. Селедку маринуют в сладком соусе, брусничное варенье подают как приправу к мясу или традиционным тефтелькам, а сахар добавляют даже в те блюда, где его совсем не ждешь. В прошлом шведам жилось несладко: сахар был очень дорогим, и позволить его себе могли только состоятельные люди. Со временем этот продукт стал доступным, и теперь каждый житель страны съедает 47 кг сахара в год (средний россиянин — немного меньше: 40 кг при норме 28 кг). Зато к праздничному столу шведы подают сэндвич-торт с морепродуктами и сливочным соусом, а в шоколад добавляют морскую соль. Отдельная тема — соленые лакричные конфеты со специфическим вкусом микстуры. Зато сколько пользы! Леденцы готовят на основе экстракта корня солодки, которым мы обычно лечимся от кашля. Черные конфеты с солодкой продаются повсюду, ее добавляют еще и в мороженое, ликеры и водку. А с 2013 года в Стокгольме проходит ежегодный фестиваль лакрицы.
Они не спешат жениться
Крестили детей, заодно и поженились — типичная шведская история. Мужчина и женщина могут десятилетиями жить вместе, вести общее хозяйство, растить детей, а формальности отложить на потом. Все это называется sambo (самбу), а по сути означает гражданский брак, который в Швеции приравнен к официальному: достаточно быть зарегистрированными по одному адресу и вести совместное хозяйство. Зачем жениться, если в sambo у партнеров те же права и обязанности, что и в официальном браке? Красивая свадьба — это еще и расходы, а практичные шведы предпочтут потратиться на что-то более полезное. Другая форма отношений — sarbo (сербу). Это нечто вроде гостевого брака: женщина и мужчина живут порознь, каждый на своей территории, но проводят какое-то время вместе — отпуск, выходные или несколько дней в неделю. Такие отношения тоже признаются юридически. Неудивительно, что только треть шведов состоит в официальном браке.
У них мужчины уходят в декрет
В семье и обществе царит полное гендерное равноправие — мужчина и женщина равны во всем и везде: и дома, и на работе. И это не личное дело каждого, а государственная политика — вопросами интеграции и равенства полов в Швеции занимается специальное министерство. Даже отпуск по уходу за ребенком родители могут взять пополам, так что уже через несколько месяцев после рождения младенца мама может вернуться к работе (по статистике 75% шведских женщин выходят в офис через полгода после рождения ребенка), а папа останется с малышом и разделит с женой все радости и трудности материнства. Дети — тоже равные партнеры и полноправные члены общества, которых нужно уважать и ни в коем случае не ругать, не наказывать и ничего не решать за них.
Они не оставляют детей с бабушками
А вот ждать помощи в воспитании детей от старшего поколения не стоит — кого в Швеции не встретишь, так это заботливых бабушек. Нет, они не против заглянуть в гости, но не станут сидеть с внуком изо дня в день и не заберут его к себе на лето. По большому счету, это и не нужно: в год или чуть позже малыши отправляются в детские сады, и, пока ребенок ходит в садик, кто-то из родителей работает полдня, чтобы забрать его пораньше. А бабушки и дедушки лучше отдохнут в теплых странах или укрепят здоровье в тренажерном зале — спортом шведы занимаются даже в 75 лет. Все логично: каждому гарантировано право не только на счастливое детство, но и на достойную старость.
Они не конкурируют друг с другом
И в детском саду, и в вузе процесс обучения строится на диалоге, групповой работе, а теоретические занятия чередуются с практикой — школа готовит к реальной жизни, и это прежде всего жизнь в коллективе. У школьников нет творческих конкурсов и олимпиад, а единственный повод для конкуренции – спортивные соревнования. На работе решения принимаются сообща, высоко ценится способность к сотрудничеству. Символ шведской умеренности — слово lagom, в зависимости от контекста переводится как «в самый раз», «ни много, ни мало» или даже как «не выделяйся, не высовывайся». Всеобщему равенству способствует и протестантская этика, и прогрессивная шкала налогообложения, когда с ростом доходов растут и налоги. В общем, делается все, чтобы свести социальное расслоение к минимуму.
Они празднуют День лета
Самый любимый праздник — Midsommar — шведы отмечают в середине лета. В языческие времена он праздновался в день летнего солнцестояния, с середины XX века — в субботу между 20 и 26 июня, а основные торжества проходят накануне вечером. Что-то похожее есть и у славян — праздник Ивана Купалы. Но если для нас это скорее забытая традиция, то для шведов, неизбалованных солнцем, Midsommar стоит в одном ряду с Рождеством и Пасхой. Этот день отмечают всей страной — как правило, за городом. Многие заранее уезжают на дачу или в деревню, в городах все закрывается, на улицах — ни души, на дорогах — многокилометровые пробки. Праздник середины лета шведы встречают в большой компании родственников и друзей, не спят всю ночь, готовят традиционные блюда, пьют шнапс, поют застольные песни и водят хороводы вокруг «майского шеста», украшенного цветами и венками.
Они редко дарят подарки
Праздники шведы любят, а вот подарки — не очень. Приятные исключения — Рождество и день рождения, остальные праздничные даты — повод в лучшем случае для букета. Даже на Рождество муж и жена могут вручить друг другу символические мелочи, а в качестве основного подарка купят в дом новый диван или телевизор. И никаких шуб, бриллиантов и машин на 8 Марта — в равноправном обществе это просто немыслимо. По той же причине женщина обычно вручает мужчине ответный подарок. В последние годы потребительское отношение к праздникам совсем не приветствуется, и вместо очередного подарка шведы могут перевести определенную сумму в благотворительные фонды. А вот их соседи по Евросоюзу — голландцы — подарки дарят. Необычные, например семейный бюджет. О других странностях «оранжевых» — в нашем материале.
Они выбирают отечественное
Шведы известны своим терпимым и доброжелательным отношением к иностранцам, но это не мешает им оставаться убежденными патриотами. Национальный флаг развевается на садовых флагштоках и домах, украшает открытки и праздничные пироги и, конечно, эмблемы и логотипы шведских компаний. Потомки викингов очень любят свою суровую северную природу, но больше всего ценят шведское качество. Они искренне считают все местное самым лучшим: машины, одежду, еду. И хотя шведские бренды, как правило, гораздо дороже других европейских, жители страны отдают предпочтение отечественному производителю.
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