Что нам сложно понять в шведской культуре

Страна всеобщего благоденствия уже полвека удерживает тонкий баланс между личной свободой и равенством, независимостью и социальной справедливостью, интересами всех и каждого. Чем еще удивляют шведское королевство и его подданные?









Они не любят Карлсона

Они едят соленые сладости

Они не спешат жениться

У них мужчины уходят в декрет

Они не оставляют детей с бабушками

Они не конкурируют друг с другом

Они празднуют День лета

Они редко дарят подарки

Они выбирают отечественное