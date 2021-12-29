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20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


Самые популярные французские актрисы 1950-1960 годов.

Самые популярные французские актрисы 1950-1960 годов.

Французские актрисы – красивые и знаменитые – всегда привлекали внимание публики. Их приглашали сниматься не только на родите. Самые известные киностудии мира готовы были «продать душу», чтобы заполучить их в свою картину. В этом обзоре фотографии самых известных француженок в кино в 1950-1960 годы.

1. Аньес Лоран


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

2. Анни Жирардо


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

3. Анук Эме


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

4. Брижит Обер


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

5. Брижит Бардо


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

6. Катрин Денев


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

7. Екатерина Спаака


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

8. Клодин Ожеhttp://funhere.ru/?p=19648


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

9. Коринн Кальве


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

10. Марина Влади


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

11. Эчика Шуро


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

12. Франция Англаде


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

13. Франсуаза Арнуль


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

14. Франсуаз Брион


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

15. Франсуаза Фабиан


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

16. Франсуаза Арди


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

17. Жанна Моро


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

18. Жюльетт Греко


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

19. Лесли Кэрон


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века


 

20. Мари-Элен Арно


20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века

 

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20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века

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20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого векаПодписаться на мой Instagram
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