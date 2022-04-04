Занимательные факты о сексе в эпоху Средневековья

Из-за чрезмерного влияния Церкви сексуальная жизнь в Средние века была регламентирована до крайности. Но, несмотря на это, люди всё равно занимались сексом. И, как вы сможете сейчас убедиться, секс в те времена был не таким уж и скучным, как мы привыкли думать.
Проституция считалась необходимым злом
Проституция была широко распространённым явлением на протяжении всей эпохи Средневековья, а поскольку священнослужителям это не нравилось, они предпринимали немало усилий, чтобы покончить с ней. Клирики понимали, что для многих мужчин секс был необходимой потребностью, и что полный запрет проституции мог принести больше вреда, чем пользы. Они боялись, что в таком случае мужчины начнут соблазнять респектабельных женщин или, того хуже, пристрастятся к гомосексуализму.
Прямых запретов на проституцию не существовало, однако был принят ряд законов, подчёркивающих низкое положение проституток в обществе. Они были обязаны носить одежду определённого покроя, чтобы отличаться от приличных дам. Проститутки должны были жить только в определённых городских районах и не могли рассчитывать на судебную защиту. Бордели обычно скромно маскировались под бани или мастерские.
Импотенция была основанием для признания брака недействительны
В Средние века во многих европейских странах были приняты законы, которые считали половой акт неотъемлемой частью церемонии бракосочетания. По этой причине, если один из партнёров оказывался неспособным к продолжению рода, другой имел право потребовать признать брак недействительным. Неспособность выполнить супружеский долг могла привести к суду, в ходе которого человек должен был доказать, что он физически не способен заниматься сексом.
Есть десятки зарегистрированных в средневековые времена случаев, когда мужчин проверяли на импотенцию во время судебных заседаний. Самый известный из них произошёл в 1198 году, с королём Франции Филиппом II и его второй женой Ингеборг, дочерью датского короля Вальдемара I. По какой-то причине Филипп возненавидел Ингеборг и не хотел, чтобы она была королевой Франции. Ему пришлось доказывать суду, что их брак нельзя считать действительным, поскольку он страдал «временной импотенцией».
Женщины использовали контрацептивы
С древних времён люди придумывали многочисленные способы, чтобы избежать зачатия. Тем не менее, до недавнего времени историки считали, что использование противозачаточных средств в Средние века значительно сократилось. Прежде всего, это резко осуждалось католической церковью, которая считала рождение детей «даром Божьим» и единственной причиной для заключения браков. Кроме того, как полагают учёные, женщины не были заинтересованы в предотвращении беременности из-за высоких показателей младенческой смертности.
Однако демографические исследования показывают, что женщины старше тридцати лет беременели значительно реже. Предполагается, что после наступления данного возраста они начинали использовать различные методы контрацепции. Тем не менее, письменных свидетельств этого имеется крайне мало – вероятно, это было связано с осуждением служителями церкви средств контрацепции. Историки считают, что в эпоху Средневековья существовала культура устной передачи секретов контрацепции, когда способы предохранения от нежелательной беременности переходили от одной акушерки к другой – «из уст в уста». Самыми распространёнными методами контроля над рождаемостью были прерванный половой акт и такие растительные контрацептивы, как средства из корней лилии или листьев руты.
Церковники считали, что акушерки принуждают женщин к сексу с дьяволом
Эпоха позднего Средневековья отмечена, среди всего прочего, повсеместной «охотой на ведьм». Её жертвами стали десятки тысяч людей, в основном женщин, которых преследовали за колдовство. Существовало множество причин, по которым женщину могли объявить ведьмой. Одной из них было занятие акушерством.
Обстановка значительно ухудшилась после того, как папа Иннокентий VIII издал в 1484 году буллу «Summis desiderantes affectibus» («Всеми силами души»), которая признавала существование ведьм и поощряла их преследование. В продолжение буллы инквизитор Генрих Крамер написал «Malleus Malificarum» («Молот ведьм»), который до сих пор считается самым важным трактатом о колдовстве. Крамер заявил, что никто не навредил католической вере больше, чем акушерки. Он обвинял акушерок в том, что они обманом принуждают молодых женщин вступать в секс с дьяволом, а затем используют некрещёных младенцев в своих корыстных целях.
Однако многие историки утверждают, что, несмотря на влияние «Malleus Maleficarum», акушерки редко обвинялись в колдовстве. Хотя они упоминаются и в других текстах по демонологии, процессы над «акушерками-ведьмами» – это, скорее, современный миф, навеянный произведениями таких ранних историков, как Маргарет Мюррей.
Иногда священникам разрешали жениться
История женитьбы священников в Средние века является длинной и запутанной. Законы, связанные с этой темой, неоднократно менялись на протяжении нескольких столетий. В начале эпохи Средневековья византийский император Юстиниан Великий аннулировал браки всех членов Святого Ордена и объявил своих детей незаконнорожденными.
Закон о безбрачии оставался в силе в течение сотен лет, но он не всегда соблюдался с должным рвением. Существовало также различие между условиями для священнослужителей, которым разрешали жениться, и женатыми мужчинами, желавшими принять сан. Последнее было более распространённым явлением, однако это должен был быть их первый брак. При этом, как правило, ожидалось, что мужчины после принятия сана проявят сексуальное воздержание.
После Великого Раскола в 1054 году обе церкви стали строже, и в Католической церкви в очередной раз вступил в силу обет безбрачия. Женитьба священников была запрещена на Первом Латеранском соборе в 1123 году. Она снова стала обычным делом во времена Реформации; сам Мартин Лютер был женат на Катарине фон Бора.
Лесбиянство считалось медицинской проблемой
О женской гомосексуальности существует очень мало упоминаний. Один из немногих средневековых законов, направленных конкретно против лесбиянства, изложен во французском трактате середины XIII века «Li Livres de jostice et de plet» («Книга о судах и справедливости»). В нём предусмотрено наказание за женский гомосексуализм наравне с мужским: в случае первого и второго раза – физические увечья, на третий – сожжение.
Лесбиянство рассматривалось как медицинская проблема, вызванная одним из двух расстройств. Первое было сформулировано древнегреческим врачом Галеном, который считал, что отсутствие секса может вызвать скопление семени в женском влагалище. В качестве лечения рекомендовался оргазм, который, как правило, должна была вызвать акушерка с помощью горячих припарок. Второе расстройство связывали с заболеванием женских половых органов. Считалось, что у женщин мог развиться пенисоподобный отросток, который, выступая за пределы их влагалища, пробуждал желание заняться сексом с другой женщиной.
Романтика существовала – но только не в браке
Раньше брак рассматривался как утилитарная практика, не имеющая отношения к любви. Тем не менее, в позднее Средневековье возникла новая литературная концепция, изображавшая романтические отношения в совершенно ином свете.
Она была известна как «куртуазная любовь», хотя на самом деле этот термин появился лишь в XIX веке, во Франции. В эпоху Средневековья эта литературная концепция называлась «красивой любовью». Она возникла из поэзии трубадуров XI века, вышедших из французских провинций Аквитании и Шампани. Их произведения воспевали восторженные отношения между рыцарями и дамами.
Все любовные романы имели несколько общих черт: отношения были тайными, внебрачными, и только между аристократами. Женщина почти всегда была замужней, и незаконность встреч только сильнее разжигала любовь между героями.
Произведения о «куртуазной любви» подчёркивали такие черты, как порядочность и благородство, которые мы до сих пор считаем рыцарскими. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что подобная практика когда-либо существовала в реальности, а не только в стихах.
Трансвеститы
Переодевание в одежду другого пола никогда не было широко распространённой практикой, во многих частях мира к этому и сейчас относятся с неодобрением. Неудивительно, что в средневековой Англии это было под запретом, однако это не означает, что такого никогда не происходило. В одном из Оксфордских исследований приведено 13 случаев, когда женщины переодевались в мужчин. Эти описания взяты из английских источников XV века. Записи свидетельствуют о том, что случаи переодевания мужчин встречались не реже.
Большинство трансвеститов, как правило, были проститутками, которые занимались этой практикой для удовлетворения своих сексуальных желаний (или желаний своего клиента). Со временем власти стали предпринимать множество мер, чтобы преуменьшить распространённость таких случаев. Утверждалось, что подобные действия были пороком, свойственным другим культурам, и совершались только иностранцами.
Предпочтение миссионерской позы
Церковь считала секс всего лишь средством продолжения рода, поэтому самой распространённой позицией была миссионерская. В эпоху Средневековья полагали, что если мужчина находится сверху женщины, то это во много раз увеличивает её шансы забеременеть. Кроме того, священнослужители утверждали, что любая другая позиция противоречит природе, а такая поза, как «мужчина сзади», вообще была «собачьей» и размывала границы между человеком и животным.
На протяжении всего Средневековья церковные власти строго запрещали оральный и анальный секс. Поскольку при таком сексе нет никаких шансов на продолжение рода, он служит исключительно для получения удовольствия – а значит, является «грехом похоти».
Со временем некоторые служители стали чуть более прогрессивными. В XIII веке немецкий священник Альбертус Магнус перечислил по нисходящей пять позиций, от наиболее к наименее естественной: «миссионерская», «на боку», сидя, стоя и сзади. Хотя миссионерская поза по-прежнему считалась самой предпочтительной, священник рассматривал все остальные, как «сомнительные», но не «смертельно греховные».
Были предусмотрены покаяния за каждый конкретный сексуальный грех
Когда дело доходило до покаяния, Церковь хотела быть уверенной, что грешники каются правильно, поэтому в Средние века существовало множество «покаянных трактатов» – книг, с подробным описанием покаяния за каждый конкретный грех. Священники после исповеди записывали каждый совершённый грех и наложенную за него епитимию.
Неудивительно, что в записях было немало грехов, связанных с сексом. Существовало довольно много различных правил покаяния, но одним из самых влиятельных сборников был труд «Liber Penitentialis» («Публичные покаяния») Феодора из Тарсуса, архиепископа Кентерберийского.
По наставлениям Феодора, если мужчина согрешил с другим мужчиной или животным, ему следовало каяться в течение десяти лет. Женщинам за блуд с другой женщиной надлежало каяться три года. За онанизм мужчины должны были на протяжении четырёх дней воздерживаться от мяса, в то время как наказание для женщин длилось в течение целого года. Это относилось только к девственницам или вдовам; наказание для замужних женщин было ещё более строгим. Извержение семени в рот было худшим из зол и требовало покаяния в течение всей оставшейся жизни.
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