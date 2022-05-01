20 малоизвестных и весьма любопытных фактов о деньгах

Делай деньги-дребеденьги.
Деньги существовали с тех пор, как люди начали торговать друг с другом. Сначала в качетсве платёжных средств использовали морские раковины, камни или другие маленькие безделушки. В конце концов в качестве денег стали использовать различные типы металлов золото, а со временем изобрели монеты и бумажные деньги. В нашем обзоре речь пойдет о малоизвестных фактах, связанных с деньгами.
1. Кокаин и фекалии
На 90% банкнот в США есть следы кокаина.
На 90% долларовых банкнот в США есть следы кокаина. Для тех, кто думает, что следы кокаина на банкнотах - это плохо, есть еще более неприятная новость. На 94% долларовых банкнот, которые были проверены в ходе исследования, обнаружились следы фекалий.
2. $ 1,2 трлн
Наличные доллары.
Все американские монеты и долларовые купюры, которые сегодня находятся в обращении, стоят около $ 1,2 трлн.
3. Более половины наличных долларов за пределами США
66% налички.
66% всех американских денежных средств находятся в обороте за рубежом, у иностранных правительств и частных лиц.
4. Мade in China
Бумажные деньги родом из Китая.
Первые бумажные деньги в мире были созданы 1400 лет назад в Китае.
5. $ 4,5 млрд экономии
Замена банкнот на монеты.
Замена всех однодолларовых банкнот США на монеты позволит правительству сэкономить почти $ 4,5 млрд в течение следующих 30 лет
6. "Монополия"
Игровые купюры.
Каждый год печатается больше денег для игры "Монополия", чем настоящих денег.
7. Статистика Шариковых
Взять и поделить.
Если подсчитать все долларовые счета, то их сумма составит 75 триллионов долларов. Если бы эти деньги равномерно распределить среди людей, то каждому человеку на Земле досталось бы $ 11 000.
8. Матерый фальшивомонетчик
Северная Корея.
Северная Корея является крупнейшим в мире фальшивомонетчиком, который подделывает американскую валюту.
9. $ 10 в бумажнике
Жизнь без долгов.
Если у человека есть $ 10 в бумажнике и нет долгов, то он богаче, чем четверть американцев
10. Здоровья не хватит
Столько не живут.
Если бы Билл Гейтс тратил $ 1 миллион каждый день, то ему потребовалось бы 218 лет, чтобы потратить все свои деньги
11. Брикеты прессованного чая
Чайная валюта.
До Второй мировой войны брикеты прессованного чая использовались в качестве валюты в Сибири и Азии.
12. Раковины и ракушки
Самая красивая валюта.
Раковины были довольно распространенной формой валюты во многих частях мира.
13. Жизнь в долг
34% от дохода уходит на выплаты по кредитам.
Более 34% от дохода каждого американца расходуется на процентные выплаты (выплаты по кредитам и т. д.).
14. Бактерии на деньгах, споры о деньгах...
Опасная зараза.
Вирус гриппа может оставаться заразным на купюре в течение двух недель. Исследования показали, что споры о деньгах являются главным предвестником развода супружеских пар.
15. Убийца купюр
Кредитная карта.
Первая кредитная карта, которую можно было использовать в сторонних учреждениях, была изобретена Фрэнком Макнамара, когда тот не смог расплатиться за ужин, поскольку забыл свой бумажник.
16. Нет займа - нет оплаты
Привычка жить в долг.
Почти 50% американцев сообщили, что они не в состоянии оплатить непредвиденные расходы в размере $ 400 без займа.
17. Штопаные деньги
Зеленые тряпочки.
В США купюры на самом деле сделаны не из бумаги, а из ткани. 200 лет назад люди чинили порванные купюры с помощью игл и нитей.
18. Кредиты не помогут
Жизнь бесценна.
Последними словами Боба Марли было "за деньги нельзя купить жизнь".
19. "Слишком реальны"
Слишком хорошо сделаны.
Поддельные доллары могут быть могут быть сделаны слишком хорошо. На самом деле, поддельные банкноты довольно часто находят, потому что они выглядят "слишком реальными".
20. Стоимость производства одного пенни дороже одного пенни.
100% меди.
Первые пенни на 100% состояли из меди. Сегодня же они на 95% состоят из цинка. Стоимость производства одного пенни в настоящее время составляет 2,4 цента.
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