20 малоизвестных и весьма любопытных фактов о деньгах

Делай деньги-дребеденьги.

1. Кокаин и фекалии

На 90% банкнот в США есть следы кокаина.

2. $ 1,2 трлн

Наличные доллары.

3. Более половины наличных долларов за пределами США

66% налички.

4. Мade in China

Бумажные деньги родом из Китая.

5. $ 4,5 млрд экономии

Замена банкнот на монеты.

6. "Монополия"

Игровые купюры.

7. Статистика Шариковых

Взять и поделить.

8. Матерый фальшивомонетчик

Северная Корея.

9. $ 10 в бумажнике

Жизнь без долгов.

10. Здоровья не хватит

Столько не живут.

11. Брикеты прессованного чая

Чайная валюта.

12. Раковины и ракушки

Самая красивая валюта.

13. Жизнь в долг

34% от дохода уходит на выплаты по кредитам.

14. Бактерии на деньгах, споры о деньгах...

Опасная зараза.

15. Убийца купюр

Кредитная карта.

16. Нет займа - нет оплаты

Привычка жить в долг.

17. Штопаные деньги

Зеленые тряпочки.

18. Кредиты не помогут

Жизнь бесценна.

19. "Слишком реальны"

Слишком хорошо сделаны.

20. Стоимость производства одного пенни дороже одного пенни.

100% меди.