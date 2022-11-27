Зачем древнеегипетские фараоны носили накладные искусственные бороды

В исторических фильмах и на иллюстрациях древнеегипетские фараоны всегда изображались с необычными бородами – накладными. Зачем они им были нужны, непонятно. У историков на этот счет есть свои достаточно занимательные предположения.
1. Бритье как культура, существовавшая в Египте в древние времена
До появления династий в Египте мужчины носили бороды и густую шевелюру / Фото: lostworlds.mirtesen.ru
В Египте еще до того момента, как появились династии, мужчины нередко ходили с бородами, а также с волосами на голове. А вот в начале эпохи возникновения династий они перестали к волосам относиться с уважением и полностью их сбривали, во всяком случае это касалось представителей благородных слоев. Спустя какое-то время эта тенденция распространилась практически на всех египтян. В результате, наличие на лице волос указывало на низкий социальный статус того, кто их носил.
Со временем наличие волос на теле стало указывать на низкий социальный статус, поэтому большинство египтян избавлялись от них / Фото: ua.kinorium.com
Согласно утверждениям некоторых ученых, в какой-то момент в Египте даже был издан закон, регламентирующий обязательность бритья с поправкой на то, что граждане могли себе позволить не бриться только в том случае, если они носили траур или уезжали за границу.
Бритва в Древнем Египте прошла путь от от кремниевого лезвия на палочке до бронзового в форме трапеции / Фото: yourblog.in.ua
Скорее всего, изначально египтяне брились кремневыми простыми лезвиями, помещенными в специальную ручку из дерева. Во втором тысячелетии до нашей эры у них появились тонкие бритвы из меди, которые имели форму, напоминающую полумесяц. Немного позже изготавливать бритвы начали из бронзы в форме трапеции. Ну а где-то в первом тысячелетии до нашей эры стали делать в основном железные бритвы. Соответственно, тогда появились и первые цирюльники, которые обучались этому ремеслу.
Египетские жрецы удаляли всю растительность со своего тела / Фото: ebaumsworld.com
Известным историческим фактом является то, что жрецы Египта полностью удаляли всю растительность, даже брови с ресницами. Так они могли занять свое законное место с точки зрения религиозных традиций. Женщины удаляли волосы с ног, подмышек и зоны бикини, используя специально приготовленные мази для депиляции, в состав многих из которых входили масло и мед. Делали они это и в гигиенических целях, и просто, чтобы быть красивыми.
Полное отсутствие волос указывало на высокий статус и принадлежность к знатному сословию / Фото: fotik.top
В связи с особенностями климата гигиена в Древнем Египте вообще была очень важна и строго контролировалась на законодательном уровне. Ну и напоследок, бороды, не считая искусственных, принадлежащих фараонам, указывали на то, что человек иностранец.
2. Зачем накладные бороды понадобились фараонам
Жители Египта, принадлежавшие к высшему сословию, часто носили парики / Фото: Pinterest
Жители Египта, принадлежавшие к высшему сословию, нередко пользовались париками с шариками либо кисточками из шерсти или волос с ароматическими смолами, а также носили короткие ненатуральные бородки. Представители низших классов тоже имели право на то, чтобы себя украшать.
Длинная накладная борода была прерогативой фараона, ее накладывали в процессе мумификации / Фото: uk.theplanetsworld.com
А вот длинная борода, накладная, была прерогативой фараона. После кончины на правителя в процессе мумификации надевали тонкую плетеную бородку с золотыми нитями, подобную той, что была у бога Осириса. Гравировки и статуи фараонов создавали именно в таком виде.
Накладная борода фараона была подобна той, что носил бог Осирис / Фото: occultrevival.net
3. Почему именно у фараона была такая привилегия
Наличие бороды подтверждало божественное происхождение фараона / Фото: rusunion.com
Фараон считался сыном египетского бога солнца Ра / Фото: yandex.ru
В искусстве Древнего Египта борода всегда свидетельствовала о том, что фараон имеет божественное происхождение. Есть мнение, что такая борода символизировала солнечные лучи. Полосы, расположенные немного под наклоном, вполне могли ассоциироваться с отражением светила в воде, в котором нередко можно увидеть рябь. Так, надевая такую накладную бороду, фараон становился похож на солнце, которое сияло над Нилом.
Некоторые историки придерживаются мнения, что накладная борода - аксессуар, указывающий на то, что это царствующая особа / Фото: greelane.com
Другие историки высказываются в пользу того, что это был обычный аксессуар, указывающий на то, что перед вами царствующая особа, хотя это мнение часто оспаривается. В любом случае, борода Осириса была именно символом власти и божественности фараонов.
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