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Дизайн и интерьер квартиры площадью 50 кв. метров в Московской области

Дизайн и интерьер квартиры площадью 50 кв. метров в Московской области

Интерьер этой небольшой квартиры в Московской области создан для молодой пары архитекторов с маленьким ребёнком. На площади 50 квадратных метров Дмитрию и Виктории Коротецким, представляющим LAB21 Studio, нужно было разместить множество функций: спальню, детскую, кухню-столовую, два рабочих места, гостиную, санузел и много мест для хранения. При этом бюджет на реализацию задуманного был минимальным. В отделке использовали натуральный мрамор, дерево, бетон, яркие обои с принтом и нейтральный текстиль. Важное место в квартире занимает живопись и винтажные вещи, переданные по наследству, включая обеденный стол и двери.

Дизайн и интерьер квартиры площадью 50 кв. метров в Московской области

Дизайн и интерьер квартиры площадью 50 кв. метров в Московской области

Дизайн и интерьер квартиры площадью 50 кв. метров в Московской области

Дизайн и интерьер квартиры площадью 50 кв. метров в Московской области

Дизайн и интерьер квартиры площадью 50 кв. метров в Московской области

Дизайн и интерьер квартиры площадью 50 кв. метров в Московской области

Дизайн и интерьер квартиры площадью 50 кв. метров в Московской области

Дизайн и интерьер квартиры площадью 50 кв. метров в Московской области

Дизайн и интерьер квартиры площадью 50 кв. метров в Московской области

Дизайн и интерьер квартиры площадью 50 кв. метров в Московской области

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