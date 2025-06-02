Не обойти: для чего в Средневековье захватывали замки и крепости

В Средневековье многие армии и войска осаждали крепости и замки. Они тратили большие ресурсы на то, чтобы истребить противника и зайти внутрь сооружения. Многочисленные людские потери тоже мало кого волновали. Так почему же войска не обходили стороной крепость, а старались захватить ее?
У большинства может сразу возникнуть вопрос, почему войска так много тратили ресурсов на то, чтобы захватить крепость? Можно ведь было ее просто обойти и не заморачиваться. Нужно сразу отметить, что всегда замки строились исключительно для обороны. Их зачастую ставили на огромных возвышенностях или возле рек. Это позволяло обитателям крепости иметь отличный обзор на местность и регулярно обеспечивать себя водой.
Для того, чтобы враг не смог быстро продвинуться, делали огромные и очень глубокие рвы. Обычно их заполняли водой. Подступы к замку надежно укрепляли внешними кольцами и хорошими главными стенами.
Отметим, что замки строились исключительно для отражения атак противника. Их старались делать максимально крепкими и пригодными для того, чтобы переживать долгие атаки. Выходы в крепости наглухо закрывали, а главные ворота сужали. Зачастую к замку вел один мост, который был разводным. Если его убрать, то можно считать, что замок был изолирован от внешнего воздействия.
Рыцари идут на захват крепости / Фото: entergauja.com
Но это еще не все. Противник, нападая на крепость, мог хорошо ощутить на себе отпор защитников. Ведь они не стояли просто сложа руки, а скидывали на атакующих бойцов камни или кипящую смолу. Для того, чтобы стать обладателем замка или захватить его, нужно было отрезать. Все пути снабжения защищающихся.
Чтобы штурм был более-менее успешным, атакующих обычно было больше. Важным фактором было то, как хорошо организовано снабжение крепости. Если без еды человек может протянуть около двух недель, то вот без воды всего несколько дней.
Отмечают, что лучшее время для того, чтобы атаковать замок — это лето. Ведь в это время выпадает мало осадков. Осенью и весной от них было некуда спрятаться. В зимний же период защитники могли растапливать снег и у них появлялась вода.
Выдвижной мост у крепости / Фото: en.wikipedia.org
Как только армия нападала на крепость, то старалась мгновенно перекрыть доступ к воде. Часто строили плотину на реке. Иногда нападавшие использовали варварские и биологические методы борьбы. Они могли намеренно бросать трубы в реку, чтобы вызвать эпидемию у жителей внутри крепости.
Если кто-то из местных жителей близ лежащих деревень поставлял защитникам крепости «ништяки», то с такими поступали очень грубо. В 1161 году, во время осады Милана, Фридрих Барбаросса отдал жесточайший приказ. Он говорил о том, что нужно отрубить руки 25 жителям Пьянченцы. Пострадавшие просто пытались помочь защитникам и получили такое наказание.
Замки и крепости часто ставили в районах граничащих с врагом. Они были объединяющим центром управления всех населённых пунктов округи. Если случалась какая либо опасность, то жители старались все свое имущество свести в замок. Но бывало люди просто сжигали то, что не могли унести с собой.
Длительная осада крепости / Фото: assassinscreed.fandom.com
Внутри крепости обычно были не только высокопоставленные вельможи. Здесь находилось очень много ценных припасов и оружия. Если просто обойти замок, то это отказаться от такого ценного клада.
Также была и вероятность того, что вашей армии могут закрыть канал линии снабжения. В средневековье было очень мало дороош между деревнями и в основном они проходили только через крепости. Армия в походе должна быть снабжена. Войска будут нуждаться в провианте, который должны доставить отдельными дорогами.
Если вы вдруг проходите мимо замка, то вы себе обрезаете линию снабжения. Ее может забрать противник и тогда вашей армии будет несладко. Обозы с вашим провиантом могут мгновенно стать мишенью для защитников крепости.
Воины сражаются в Столетней войне / Фото: thoughtco.com
Третья причина для захвата крепостей была в том, чтобы если вы вдруг захватываете несколько подряд замков, но потом проигрываете, вы можете просто отступить на ранее захваченные точки. Захваченные замки могут служить хорошей обороной для вашей армии. Противнику будет сложно их взломать. Во время Столетней войны именно крепости сыграли важную роль в этом. Поэтому конфликт длился долгое время.
Такая же тактика была и во Второй Мировой войне. Только вместо крепостей были высотные здания. Если их захватывали, то это означало, что взяты под контроль дороги и железнодорожные узлы.
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