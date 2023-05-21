Что такое кунсткамера: Как появились первые Музеи До-Модерна и что в них хранилось

Кабинеты любопытства, они же современные кунсткамеры, были невероятно популярными задолго до современности. По своей сути, это - своеобразные музеи постмодернизма, которые содержали внутри самые интересные, редкие и часто уникальные экземпляры со всех сторон света. Как же появились первые кунсткамеры, что в них находилось и почему со временем их популярность угасла?
1. Что такое кунсткамера
Гравюра DellHistoria Naturale, Ферранте Императо, 1599 год. \ Фото: helmuth-oehler.at.
В Европе XVI и XVII веков был разработан уникальный способ сбора и организации коллекций. Это была кунст- или вундеркамера, буквально переводимая как «комната искусства» или «комната чудес», или, как её чаще всего называют, «кабинет курьёзов» и «кунсткамерой». На итальянском полуострове кабинет назывался также студиоло, музеем, станцино или галереей.
Купцы, аристократы, учёные и другие представители элиты создавали свои собственные кабинеты, наполненные всевозможными диковинками. В отличие от музеев, имеющих научную основу и рациональную коллекционную деятельность, кабинет чудес в основном был нацелен на накопление коллекций курьёзов и диковин.
Музей Вормианум (Musei Wormiani Historia). \ Фото: sandberg.nl.
Зачастую, единственное, что объединяло между собой такие «комнаты», так это те самые редкие предметы, которые находились в них: от научных инструментов и древностей до экзотических животных, произведений искусства, а порой и вовсе шокирующих вещей, вызывающих интерес, отвращение и недоумение у заинтригованного зрителя.
Очень распространённым использованием кунсткамеры было воспроизведение мира в энциклопедической манере. Артефакты использовались для представления четырёх времён года, месяцев, континентов или даже отношений между человеком и богом. В кунсткамере наука, философия, теология и народное воображение гармонично работали вместе, чтобы оживить мировоззрение коллекционера.
Марчезе Фердинандо Коспи, 1657 год. \ Фото: pictx.host.
Не исключено, что любая коллекция могла иметь научную черту, направленную на просвещение или поддержку исследований. Однако такие коллекции всегда были частным делом, в отличие от музеев, которые стремились и стремятся сделать свои коллекции доступными для публики.
2. Что хранилось в кабинетах
Кабинет искусств и курьезов, Франс Франкен Младший, 1620-1625 гг. \ Фото: blogspot.com.
Содержимое комнаты может сильно варьироваться в зависимости от коллекционера. Важно понимать, что коллекции того времени не были рационально структурированы. Артефакт нашёл бы своё место в коллекции из-за своей уникальности, причудливой природы или способности представлять более широкую идею. В общем, в кунсткамеру входили два типа объектов: naturalia (природные образцы и существа) и artificialia (искусственные образцы).
Кабинет коллекционера Франса Франкена, 1617 год. \ Фото: cs.wikipedia.org.
Naturalia, в теории, включала всё, что не было сделано или обработано человеком: животные, растения, минералы и всё остальное, что можно было найти в природе. Обычными предметами коллекционирования были скелеты животных и других уродливых или странных существ. Они часто были сфабрикованы, как скелеты мифических существ, которые были созданы путём слияния различных животных и/или людей вместе. Подразделом naturalia была exotica, которая включала экзотические растения и животных.
Кроме того, многие редкие предметы природы были тщательно обработаны в сложные объекты, размывающие границы между естественным и искусственным. Предметы, подобные этим, могли считаться естественными или искусственными, в зависимости от коллекционера и кабинета.
Доменико Ремпс, Кунсткамера, 1690-е годы. \ Фото: wordpress.com.
Артефакты включали в себя древности всех видов, произведения искусства, культурные артефакты и т. д. Отличительной категорией artificalia были научные инструменты, называемые scientifica. Они были чрезвычайно популярны и считались очень важными. В мире, который всё ещё не полагался на науку так сильно, как современный человек сегодня, приборы, способные измерять пространство и время, казались почти волшебными. Эти орудия также демонстрировали силу человека и его способность властвовать над природой.
3. Как выглядит шкаф или кабинет
Чудо-театр природы, Левинус Винсент, 1706 год. \ Фото: gunlerinkopugu.home.blog.
Сначала кунсткамера могла быть целой комнатой, предназначенной для демонстрации предметов. Однако со временем она стала именно тем, о чём говорило её название - предметом мебели, предназначенным для хранения и демонстрации коллекций. Такие шкафы могли стоять сами по себе или быть частями более обширной кунсткамеры, состоящей из одной или нескольких комнат.
Итальянская кунсткамера эпохи барокко, около 1635 года. \ Фото: 1stdibs.com.
Соответственно, не было единого правильного способа спроектировать или организовать кабинет. Ко всему прочему было невероятно много дизайнов шкафов, собственно говоря, как и самых различных коллекций, хранящихся в них.
Кунсткамера, Йоган Георг Хайнц, 1666 год. \ Фото: mywishboard.com.
Во многих случаях шкафы были тщательно спроектированы с потайными ящиками и потайными местами. Таким образом, они приглашали зрителя открыть для себя раритеты, спрятанные внутри мебели. Эти шкафы были интерактивными и предлагали уникальный опыт, где любопытство вознаграждалось благоговением и удивлением.
4. Музеи и кабинеты редкостей
Аллегория пяти чувств. Зрение, Питер Пауль Рубенс, 1617 год. \ Фото: uk.wikipedia.org.
К XVIII веку шкафы стали выходить из моды по мере того, как музеи набирали обороты. Публичный доступ в музей оказался важнее, чем создание престижной частной коллекции.
Некоторые из самых известных музейных коллекций Европы возникли из шкафов отдельных коллекционеров. Лучший пример - первый в мире публичный музей. В 1677 году Элиас Эшмол пожертвовал Оксфордскому университету кабинет редкостей, приобретённый у Джона Традесканта. Коллекция включала древние артефакты, в основном монеты, книги, гравюры, геологические и зоологические образцы. Ашмолеанский музей открылся год спустя, и кабинет Традесканта стал доступен для всеобщего обозрения.
5. Шкаф императора Рудольфа II
Слева направо: Морской единорог из Бестиария Рудольфа II, 1607-1612 гг. \ Император Рудольф II, Мартино Рота, ок. 1576-80 гг. \ Фото: google.com.
Рассмотрим подробнее кунсткамеру императора Габсбургов Рудольфа II (1552-1612). Его коллекция хранилась в Пражском граде до тех пор, пока её не разогнали после его смерти его преемники. Огромная коллекция императора была известна по всей Европе, и он знал, как использовать её в своих целях. Кунсткамера Рудольфа состояла из множества комнат, заполненных всевозможными диковинками: магическими артефактами, астрономическим оборудованием, таким как небесные глобусы и астролябии, итальянскими картинами, природными образцами и многим другим.
Его натура была выставлена в тридцати семи шкафах, включая знаменитую коллекцию минералов и драгоценных камней. Если были животные, которых он не мог достать, он заменял их картинами. Что касается его художественной коллекции, то здесь были шедевры Альбрехта Дюрера, Тициана, Арчимбольдо, Брейгеля, Веронезе и многих других.
Небесный глобус с часовым механизмом, Герхард Эммозер, 1579 год. \ Фото: metmuseum.org.
Кабинет Рудольфа был организован в энциклопедической манере с помощью его придворного врача Ансельма Боэция де Будта. С помощью своей коллекции император стремился воссоздать вселенную в миниатюре. Он также позаботился о том, чтобы эта микроскопическая вселенная была сосредоточена вокруг его собственной имперской власти. В результате его коллекция стала не просто инструментом культурной силы, но и имперской пропаганды. Обладая этим микрокосмом, Рудольф символически объявлял о своём господстве над реальным миром.
Император также использовал коллекцию, чтобы привлечь к своему двору известных людей литературы и искусства, пытаясь представить себя культурным покровителем искусств и наук. Стоит отметить его большой зверинец с экзотическими животными и ботанические сады. Кроме того, тигру и льву разрешалось свободно разгуливать по замку.
6. Современная кунсткамера
The Cranbrook Hall of Wonders: произведения искусства, предметы и природные диковинки. \ Фото: in.pinterest.com.
Кунсткамера вышла из моды в эпоху, когда достижения науки вызвали полную реорганизацию европейского идеологического ландшафта.
В то время как кабинет давал представление о том, как отдельный коллекционер видит мир, музей претендовал на рациональное понимание мира, что отражалось в организации его экспонатов.
Кабинет искусства и любопытства, The Wadsworth Atheneums. \ Фото: pinterest.ru.
Систематика Линнея и эволюция Дарвина стали навязчивой идеей для музеев, которые начали организовывать свои природные образцы, произведения искусства и даже культурно-исторические объекты соответственно. Цивилизации в музее теперь были разделены во времени и пространстве между примитивными и развитыми. Природа и человек тоже были прочно разделены.
Вундеркамера Нового Света, Музей Фаулера, 2013 год. \ Фото: google.com.
Ранняя идентичность и методология музея формируют проблематичное наследие по ряду причин. Часто обсуждается тот факт, что он завещал колониальные и националистические идеологии, которые музейные коллекции хранят до сих пор. Другое дело, что новый способ расстановки коллекций убрал вещи из их первоначального расположения в шкафу. Это вызвало вопросы происхождения и интерпретации.
В канун ХХ века кунсткамера вновь стала популярной среди многих музейных кураторов. Некоторые пытались воссоздать шкафы, чтобы лучше понять коллекцию своего музея. Другие стали бросать вызов сложившейся музейной системе экспонирования коллекций. Многие музеи также полагали, что, вернув старый дизайн кабинета, они смогут исследовать своё собственное происхождение и идентичность, а также решить сложные проблемы.
Кабинет морского мусора, Марк Дион, 2014 год. \ Фото: vidin.co.
Во многом сегодня кунсткамера вновь предстаёт как привлекательная альтернатива, обещающая восстановить благоговейный трепет и мистицизм музейного опыта. В эпоху, когда объём нашего внимания и способность впечатляться сокращаются, шкаф может быть именно тем, чего нам не хватает.
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