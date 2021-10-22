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Был ли Шекспир страстным поклонником травки и что об этом говорит его творчество


Был ли Шекспир страстным поклонником травки и что об этом говорит его творчество

Фигуру Шекспира окружает целый сонм теорий и предположений, вплоть до того, что он был безграмотным, что вместо него писала целая орда других писателей, и даже что не было никакого Шекспира вообще. Последней такой теорией стало предположение, что английский поэт курил каннабис — и этому даже нашли подтверждение.


Впервые эта теория была опубликована в 2001 году в совершенно серьезном издании South African Journal of Science. Археологи тщательно изучили сад у семейного дома, который Шекспир купил в 1597 году в Стратфорде, Нью-Плейс. В саду археологи нашли остатки курительных трубок, которые, собственно, и содержали на себе следы курения каннабиса.
Уильям Шекспир.

Уильям Шекспир.

 

Согласно официальному отчету исследования этих трубок, каннабис является чуть ли не самым безобидным из найденных веществ. Ученые подтвердили, что в трубках были следы никотина, камфоры, кокаина и еще некоторых других веществ, обладающих галлюциногенным эффектом. Трубки сами, без сомнения, принадлежат к тому времени, когда жил знаменитый писатель, однако пользовался ли он ими сам?
Знаменитый английский поэт.

Знаменитый английский поэт.

 

На этот вопрос ответа нет. Историки утверждают, что для VII века писателям, актерам и другим творческим личностям по социальному статусу вполне позволялось увлекаться подобными субстанциями. К тому времени прошло буквально полвека, как из Америки привезли в Европу никотин и листья коки, и никаких особых опасностей в их употреблении люди того времени не видели.

Иллюстрация в книге *История табакокурения*.

Иллюстрация в книге *История табакокурения*.

 

И тем не менее, идея о том, что Шекспир мог был если не наркоманом, то «хотя бы любителем», стала бурно обсуждаться в интернете. Знатоки творчества писателя стали искать подтверждение этой теории в его текстах. Так, например, в Соннете 76 есть фраза

«Why with the time do I not glance aside
To new-found methods and to compounds strange?
Why write I still all one, ever the same,
And keep invention in a noted weed,
Why write I still all one, ever the same,
And keep invention in a noted weed».
Дом, в котором жил Шекспир.

Дом, в котором жил Шекспир.

 

Слово «weed» используется в английском как для обозначения любой травы, часто сорняка, так и для обозначения конкретно растения каннабиса. А «compounds strange» (странные составляющие) также, возможно, апеллирует все к той же марихуане.
Что правда, в русском переводе С.Маршака эта фраза про «траву» полностью исчезла. И «странные составляющие» имеют в тексте вполне безобидный смысл.

«Не поискать ли мне тропы иной,
Приемов новых, сочетаний странных?
Я повторяю прежнее опять,
В одежде старой появляюсь снова».
Сад в Нью-Плейс.

Сад в Нью-Плейс.

 

Безусловно, эта теория абсолютно не принимается в обществе исследователей творчество Шекспира. С одной стороны, тот же Стивен Кинг уверял, что именно под воздействием кокаина он создавал свои самые лучшие работы, так что соотношение творчества и наркотиков имеет место быть. С другой, выяснить, кто же курил трубки в саду Шекспира, просто невозможно. В конце концов, после смерти Шекспира в 1616 году дом стал таверной, и все эти трубки вполне могли принадлежать клиентам питейного заведения. Возможна также теория, что все эти «странные составляющие» были прописаны писателю в качестве лекарства. Но наверняка узнать, увы, нам вряд ли уже удастся.

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Был ли Шекспир страстным поклонником травки и что об этом говорит его творчество

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Был ли Шекспир страстным поклонником травки и что об этом говорит его творчествоПодписаться на мой Instagram
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