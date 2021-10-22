Был ли Шекспир страстным поклонником травки и что об этом говорит его творчество

Фигуру Шекспира окружает целый сонм теорий и предположений, вплоть до того, что он был безграмотным, что вместо него писала целая орда других писателей, и даже что не было никакого Шекспира вообще. Последней такой теорией стало предположение, что английский поэт курил каннабис — и этому даже нашли подтверждение.
Впервые эта теория была опубликована в 2001 году в совершенно серьезном издании South African Journal of Science. Археологи тщательно изучили сад у семейного дома, который Шекспир купил в 1597 году в Стратфорде, Нью-Плейс. В саду археологи нашли остатки курительных трубок, которые, собственно, и содержали на себе следы курения каннабиса.
Уильям Шекспир.
Согласно официальному отчету исследования этих трубок, каннабис является чуть ли не самым безобидным из найденных веществ. Ученые подтвердили, что в трубках были следы никотина, камфоры, кокаина и еще некоторых других веществ, обладающих галлюциногенным эффектом. Трубки сами, без сомнения, принадлежат к тому времени, когда жил знаменитый писатель, однако пользовался ли он ими сам?
Знаменитый английский поэт.
На этот вопрос ответа нет. Историки утверждают, что для VII века писателям, актерам и другим творческим личностям по социальному статусу вполне позволялось увлекаться подобными субстанциями. К тому времени прошло буквально полвека, как из Америки привезли в Европу никотин и листья коки, и никаких особых опасностей в их употреблении люди того времени не видели.
Иллюстрация в книге *История табакокурения*.
И тем не менее, идея о том, что Шекспир мог был если не наркоманом, то «хотя бы любителем», стала бурно обсуждаться в интернете. Знатоки творчества писателя стали искать подтверждение этой теории в его текстах. Так, например, в Соннете 76 есть фраза
«Why with the time do I not glance aside
To new-found methods and to compounds strange?
Why write I still all one, ever the same,
And keep invention in a noted weed,
Why write I still all one, ever the same,
And keep invention in a noted weed».
Дом, в котором жил Шекспир.
Слово «weed» используется в английском как для обозначения любой травы, часто сорняка, так и для обозначения конкретно растения каннабиса. А «compounds strange» (странные составляющие) также, возможно, апеллирует все к той же марихуане.
Что правда, в русском переводе С.Маршака эта фраза про «траву» полностью исчезла. И «странные составляющие» имеют в тексте вполне безобидный смысл.
«Не поискать ли мне тропы иной,
Приемов новых, сочетаний странных?
Я повторяю прежнее опять,
В одежде старой появляюсь снова».
Сад в Нью-Плейс.
Безусловно, эта теория абсолютно не принимается в обществе исследователей творчество Шекспира. С одной стороны, тот же Стивен Кинг уверял, что именно под воздействием кокаина он создавал свои самые лучшие работы, так что соотношение творчества и наркотиков имеет место быть. С другой, выяснить, кто же курил трубки в саду Шекспира, просто невозможно. В конце концов, после смерти Шекспира в 1616 году дом стал таверной, и все эти трубки вполне могли принадлежать клиентам питейного заведения. Возможна также теория, что все эти «странные составляющие» были прописаны писателю в качестве лекарства. Но наверняка узнать, увы, нам вряд ли уже удастся.
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