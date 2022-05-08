Дерзкие ограбления: два европейских музея лишились драгоценных экспонатов – короны и диадемы.
Весна 2017 года войдёт в историю двумя крупными ограблениями, которые произошли в музеях Франции и Германии - в обоих случаях объектом хищения явились очень дорогие парадные украшения - корона и диадема. В музеях эти драгоценности находились под надежной охраной, однако, похитителей это не остановило...
Франция, Лион, Музей изобразительных искусств Фурвьер
Музей изобразительных искусств Фурвьер (Лион,Франция)
Одно из ограблений произошло в ночь на 13 мая – из музея французского года Лион, одного из важнейших музеев страны, был вынесен один из наиболее ценных его экспонатов, корона Богородицы, хранившаяся в нем с 1899 года.
Украденная корона Девы Марии инкрустирована драгоценными камнями и жемчужинами в количестве 1791 штуки, полученными в качестве подарков от богатейших жителей Лиона.
Украденная корона Девы Марии.
И хотя полиция прибыла на место преступления практически сразу после того, как сработала сигнализация, похитителям удалось скрыться. Это свидетельствует о том, что у них имелся четко отработанный план преступления. Прихватили преступники дополнительно к короне еще кольцо и чашу. Ущерб, нанесенный лионскому музею, оценивается более, чем в миллион долларов.
Германия, Музей земли Баден
Музей земли Баден был основан в 1919 году в здании дворца Карлсруэ, некогда бывшем резиденцией великих князей Бадена
Инцидент в Лионе перекликается с ограблением, случившимся совсем незадолго до этого в музее другой европейской страны, Германии. 8 мая полиция Германии официально заявила о краже очень дорогой диадемы начала 20 века стоимостью 1,2 миллиона евро, из Музея земли Баден в немецком городе Карлсруэ, хотя сотрудники музея обнаружили пропажу еще 29 апреля.
Украденная диадема Великой Герцогини Бадена Хильды Люксембургской
Но, вполне возможно, что исчезла диадема раньше, пропажу могли сразу не заметить, поскольку ограбление было совершено загадочным образом - замок на стеклянной витрине Тронного зала, в которой находилась драгоценность, не был взломан. Сработала ли сигнализация в момент преступления – пока еще точно не установлено.
Юная Хильда
Герцогиня Хильда Люксембургская в диадеме
Украденная диадема, сделанная из золота и платины с 367 бриллиантами, в свое время являлась парадным украшением Хильды Люксембургской (1864-1952), супруги Фридриха II, последнего Великого герцога Бадена, правящего с 1907 по 1918 год. В 1918 году Баден прекратил свое существование, как самостоятельное государство, и вошел в состав Германии. 22 ноября 1918 был подписан документ, в котором Фридрих II отрёкся от баденского трона.
Великая Герцогиня Бадена Хильда Люксембургская и Великий герцог Бадена Фридрих II
Хильду описывали как умную и прогрессивную женщину, увлекающуюся искусством, посещающую выставки и музеи. Её именем названы многочисленные школы, гимназии и улицы в Карлсруэ. На серебряный юбилей их свадьбы российский император Николай II наградил Хильду женским Орденом Св. Екатерины и вручил ей бриллиантовую Звезду. Дамы удостаивались этого ордена за заслуги в просветительстве и благотворительности.
Бриллиантовая Звезда ордена Св. Екатерины
В октябре 2016 года этот "беспрецедентный музейный предмет первого класса", единственный экземпляр с клеймом великолепного мастера ювелирного искусства фабрики Фаберже, Альфреда Тилемана, был выставлен на продажу на аукционе в Цюрихе. Большой интерес к нему был проявлен со стороны российских музеев, и, возможно, эта уникальная Звезда теперь находится в России.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии