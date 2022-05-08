Дерзкие ограбления: два европейских музея лишились драгоценных экспонатов – короны и диадемы.

Франция, Лион, Музей изобразительных искусств Фурвьер

Музей изобразительных искусств Фурвьер (Лион,Франция)

Украденная корона Девы Марии.

Германия, Музей земли Баден

Музей земли Баден был основан в 1919 году в здании дворца Карлсруэ, некогда бывшем резиденцией великих князей Бадена

Украденная диадема Великой Герцогини Бадена Хильды Люксембургской

Юная Хильда

Герцогиня Хильда Люксембургская в диадеме

Великая Герцогиня Бадена Хильда Люксембургская и Великий герцог Бадена Фридрих II

Бриллиантовая Звезда ордена Св. Екатерины