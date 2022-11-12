Семь способов моментально зарядиться энергией

Всё в мире есть энергия и всё живое в мире нуждается в энергии. Энергия не может быть создана и не может быть уничтожена, поскольку она равномерно присутствует во всех местах и все время постоянно переходит из одного состояния в другое.



В природе все сбалансировано, и человек, живущий правильно, в гармонии с собой и с окружающим миром, расходует и получает энергию пропорционально. Однако часто современная жизнь требует от нас слишком больших затрат энергии, а ритм и стиль жизни не дают возможности восполнить запас потраченной энергии. Быть энергичным полными сил, получается далеко не всегда.



Мы часто пытаемся найти способ зарядиться энергией, забывая порой, что тратим мы ее совсем уж понапрасну. Каждый из нас ощущает на себе напряжение повседневной жизни, стрессы, недосып, неправильное и некачественное питание, перегруженность на работе и чересчур большое время , проведенное с электронными гаджетами. И при всем при этом, не желаем менять что либо, мы ищем способы черпать откуда-то жизненную энергию. По большому счету отказ от вредных привычек и изменение своей жизни дает много энергии, и улучшает качество жизни, а сейчас мы предлагаем семь правил, воспользовавшись которыми, можно почувствовать бодрость и прилив жизненных сил.

1. Солнечный свет

2. В холодной воде исцеление и бодрость духа

3. Смех лучшее лекарство

4. Аромат жасмина

5. Без воды нет жизни

6. Шоколад лечит печаль

7. Доброта — источник внутренней энергии