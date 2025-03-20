Идеи , которые выведут хранение в квартире на новый уровень

Когда приходит весна, сразу появляется желание навести дома красоту и порядок: выбросить лишнее, максимально освободить пространство, грамотно организовать хранение. В этой статье Novate.ru предлагает вам несколько способов хранения, актуальных в этом сезоне, начиная от традиционных крючков и заканчивая стильными плетеными корзинами.

Идея 1: Корзинка для губок и тряпок

Идея 2: Короб для текстиля

Идея 3: Рейлинг

Идея 4: Навесная полка в кухонном шкафчике

Идея 5: Настенная вешалка для мелочей

Идея 6: Корзинки для полотенец

Идея 7: Разделитель в выдвижной ящик

Идея 8: Контейнеры для косметики

Возможно, вам что-то приглянется.Вместо обычной резиновой корзинки повесьте плетенуюА вы тоже устали думать, куда девать губки и металлические скребки для мытья посуды? Конечно, можно складывать их на бортики раковины, но это будет выглядеть неаккуратно и создавать визуальный шум. Еще один вариант – держатели неброского цвета, которые крепятся внутри мойки. Это удобно, функционально, но не слишком стильно.Если же вы хотите, чтобы у вас получилась действительно красивая и гармоничная картинка, попробуйте использовать в качестве подставки под губки и тряпки плетеную корзину. Подвесьте ее на рейлинг или отдельный крючок и сложите туда все, что до этого хранили на раковине. Так как в корзинке хорошо циркулирует воздух, на влажных изделиях не будут размножаться микробы и бактерии.Такие корзины идеально подходят для хранения постельных принадлежностей.Весеннее расхламление – это прекрасный шанс внедрить в свою квартиру новые органайзеры для одежды и текстиля. Начнем с постельного белья. Где вы обычно его храните? На полке в шкафу? Или в ящике под кроватью? А может у ваших простыней и пододеяльников до сих пор нет постоянного места жительства? Как бы то ни было, предлагаем испытать новый вариант хранения – плетеные короба с крышкой и твердым каркасом. В зависимости от размера, в них можно сложить не только постельное белье, но также запасные пледы, подушки, одеяла. Это отличная возможность защитить вещи от пыли и других загрязнений. Кроме того, подобные короба выглядят весьма эстетично, поэтому их можно держать на виду, например, под кроватью или около стены, установив друг на друга.Рейлинг на стенке шкафчика смотрится интересно.С тех пор, как открытое хранение стало невероятно популярным в интерьере, актуальность рейлингов возросла в разы. Теперь их вешают практически во всех комнатах, но самым популярным местом размещения является все-таки кухня. Предлагаем подойти к вопросу расположения рейлинга с нетрадиционной стороны, и повесить его не над столешницей, как обычно, а сбоку кухонного шкафчика.Это место станет идеальным для хранения полотенец, авосек для покупок и даже декора. Плюс оно будет выглядеть невероятно эстетично, если вы подберете вещи, которые будут висеть на виду, в подходящей к интерьеру цветовой гамме.Полку можно разместить в шкафчике или под нимОбычно эксперты в организации порядка рекомендуют хранить красивую посуду на открытых полках, ведь так она служит еще и дополнительным вариантом декора. Если же вы не любите открытое хранение и считаете, что посуда должна храниться исключительно в шкафчике, предлагаем установить в нем дополнительную полку для кружек, стаканов или бокалов.В магазинах и на маркетплейсах есть много вариантов подобных конструкций, но самый беспроигрышный – металлическое изделие которое крепится к днищу верхней полки. Кроме того, что это удобно, дополнительная полка еще и помогает задействовать вертикальное пространство, которое часто остается неиспользованным. Выглядит такое хранение минималистично и стильно, плюс, кружки всегда находятся под рукой.Вешалка для кухни ручной работы.Настенные вешалки помогают организовать хранения в любом уголке вашей квартиры, будь то кухня, ванная, спальня или гостиная. Если вам сложно держать в порядке мелкие предметы, а также вещи, которые не относятся ни к одной из категорий, возьмите этот способ себе на вооружение.Самый простой вариант – повесить на крючки кухонные полотенца и фартук, а чтобы добавить этой зоне красоты и стиля, можно также разместить здесь искусственное растение в плетеном кашпо. Что касается мелких вещиц без петелек, которые вечно теряются, то их можно положить в стильную авоську и уже ее вешать на крючок.На заметку: Важно, чтобы вешалка была из материала, который хорошо вписывается в интерьер комнаты. Самыми популярными являются металл и дерево, а вот пластика лучше избегать – он выглядит очень дешево и портит обстановку в квартире.Корзинки можно хранить в открытом пространстве, а не в шкафуОт кухни плавно переходим к ванной, ведь здесь тоже важно правильно и красиво организовать хранение. Больше всего проблем обычно возникает с полотенцами. Если просто повесить их на крючки, они будут создавать хаос и визуальный шум, плюс вы постоянно будете за них цепляться. Сложить на полку, в ящик или в шкафчик – скучно, так все делают.Предлагаем вам нетрадиционный подход к хранению банных полотенец. Скрутите текстиль в аккуратные рулоны и сложите их в плетеную корзину подходящего размера. Можно купить сразу несколько штук и рассортировать полотенца по категориям: например, в одной корзине будут лежать изделия для рук, а в другой – для тела.А чтобы не путаться, наклейте на корзинки стикеры с названием вещей, которые в ней лежат. Кстати, такие эстетичные емкости также можно использовать для хранения косметики, бытовой химии, банных принадлежностей и любых мелочей, которые вечно валяются на полках и бортиках раковины.Разделители помогают организовать порядок в ящике.Отлично иметь на кухне или в ванной вместительные выдвижные ящики, ведь в них можно хранить сразу много вещей. Однако это же и главная проблема – чем больше предметов лежит в ящике, тем сложнее найти нужный. Чтобы рассортировать мелочи по категориям, установите внутри вертикальные разделители. Так вы получите несколько зон для хранения в одном ящике.Слева можно будет положить рулоны с фольгой, пергаментом, пищевой пленкой, справа – мусорные и пищевые пакеты, хозяйственные перчатки, а по центру – кухонную утварь, например, лопатки, скалку, молоток и пр. Благодаря такой хитрости, вещи не будут перемешиваться, и вы без проблем сможете найти нужную.Такие же разделители можно устанавливать и в любых других ящиках, например, в тех, где вы храните канцелярию, инструменты для уборки, посуду, бакалею. Получается удобно и функционально.Прозрачные контейнеры – самые удобныеКогда косметические и уходовые средства хранятся в одной большой коробке или просто хаотично сложены в ящик, вы постоянно сталкиваетесь с одной и той же проблемой – не можете найти крем для лица, помаду нужного оттенка, гель для бровей и пр. Самое время организовать свои любимые бьюти-штучки по-новому. Закажите на маркетплейсе контейнеры в одном стиле, но разной формы и размеров, чтобы вы могли разложить в них всю свою косметику.Прозрачные низкие идеально подойдут для парфюмов и косметических средств, которые можно сложить горизонтально, а совсем крохотные станут «пристанищем» для мелочей. Также косметику можно разделить по категориям: например, в один контейнер положить карандаши для губ, во второй – блески, в третий – туши и так далее.