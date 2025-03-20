Идеи , которые выведут хранение в квартире на новый уровень

Когда приходит весна, сразу появляется желание навести дома красоту и порядок: выбросить лишнее, максимально освободить пространство, грамотно организовать хранение. В этой статье Novate.ru предлагает вам несколько способов хранения, актуальных в этом сезоне, начиная от традиционных крючков и заканчивая стильными плетеными корзинами.
Идея 1: Корзинка для губок и тряпок
Вместо обычной резиновой корзинки повесьте плетеную
А вы тоже устали думать, куда девать губки и металлические скребки для мытья посуды? Конечно, можно складывать их на бортики раковины, но это будет выглядеть неаккуратно и создавать визуальный шум. Еще один вариант – держатели неброского цвета, которые крепятся внутри мойки. Это удобно, функционально, но не слишком стильно.
Если же вы хотите, чтобы у вас получилась действительно красивая и гармоничная картинка, попробуйте использовать в качестве подставки под губки и тряпки плетеную корзину. Подвесьте ее на рейлинг или отдельный крючок и сложите туда все, что до этого хранили на раковине. Так как в корзинке хорошо циркулирует воздух, на влажных изделиях не будут размножаться микробы и бактерии.
Идея 2: Короб для текстиля
Такие корзины идеально подходят для хранения постельных принадлежностей.
Весеннее расхламление – это прекрасный шанс внедрить в свою квартиру новые органайзеры для одежды и текстиля. Начнем с постельного белья. Где вы обычно его храните? На полке в шкафу? Или в ящике под кроватью? А может у ваших простыней и пододеяльников до сих пор нет постоянного места жительства? Как бы то ни было, предлагаем испытать новый вариант хранения – плетеные короба с крышкой и твердым каркасом. В зависимости от размера, в них можно сложить не только постельное белье, но также запасные пледы, подушки, одеяла. Это отличная возможность защитить вещи от пыли и других загрязнений. Кроме того, подобные короба выглядят весьма эстетично, поэтому их можно держать на виду, например, под кроватью или около стены, установив друг на друга.
Идея 3: Рейлинг
Рейлинг на стенке шкафчика смотрится интересно.
С тех пор, как открытое хранение стало невероятно популярным в интерьере, актуальность рейлингов возросла в разы. Теперь их вешают практически во всех комнатах, но самым популярным местом размещения является все-таки кухня. Предлагаем подойти к вопросу расположения рейлинга с нетрадиционной стороны, и повесить его не над столешницей, как обычно, а сбоку кухонного шкафчика.
Это место станет идеальным для хранения полотенец, авосек для покупок и даже декора. Плюс оно будет выглядеть невероятно эстетично, если вы подберете вещи, которые будут висеть на виду, в подходящей к интерьеру цветовой гамме.
Идея 4: Навесная полка в кухонном шкафчике
Полку можно разместить в шкафчике или под ним
Обычно эксперты в организации порядка рекомендуют хранить красивую посуду на открытых полках, ведь так она служит еще и дополнительным вариантом декора. Если же вы не любите открытое хранение и считаете, что посуда должна храниться исключительно в шкафчике, предлагаем установить в нем дополнительную полку для кружек, стаканов или бокалов.
В магазинах и на маркетплейсах есть много вариантов подобных конструкций, но самый беспроигрышный – металлическое изделие которое крепится к днищу верхней полки. Кроме того, что это удобно, дополнительная полка еще и помогает задействовать вертикальное пространство, которое часто остается неиспользованным. Выглядит такое хранение минималистично и стильно, плюс, кружки всегда находятся под рукой.
Идея 5: Настенная вешалка для мелочей
Вешалка для кухни ручной работы.
Настенные вешалки помогают организовать хранения в любом уголке вашей квартиры, будь то кухня, ванная, спальня или гостиная. Если вам сложно держать в порядке мелкие предметы, а также вещи, которые не относятся ни к одной из категорий, возьмите этот способ себе на вооружение.
Самый простой вариант – повесить на крючки кухонные полотенца и фартук, а чтобы добавить этой зоне красоты и стиля, можно также разместить здесь искусственное растение в плетеном кашпо. Что касается мелких вещиц без петелек, которые вечно теряются, то их можно положить в стильную авоську и уже ее вешать на крючок.
На заметку: Важно, чтобы вешалка была из материала, который хорошо вписывается в интерьер комнаты. Самыми популярными являются металл и дерево, а вот пластика лучше избегать – он выглядит очень дешево и портит обстановку в квартире.
Идея 6: Корзинки для полотенец
Корзинки можно хранить в открытом пространстве, а не в шкафу
От кухни плавно переходим к ванной, ведь здесь тоже важно правильно и красиво организовать хранение. Больше всего проблем обычно возникает с полотенцами. Если просто повесить их на крючки, они будут создавать хаос и визуальный шум, плюс вы постоянно будете за них цепляться. Сложить на полку, в ящик или в шкафчик – скучно, так все делают.
Предлагаем вам нетрадиционный подход к хранению банных полотенец. Скрутите текстиль в аккуратные рулоны и сложите их в плетеную корзину подходящего размера. Можно купить сразу несколько штук и рассортировать полотенца по категориям: например, в одной корзине будут лежать изделия для рук, а в другой – для тела.
А чтобы не путаться, наклейте на корзинки стикеры с названием вещей, которые в ней лежат. Кстати, такие эстетичные емкости также можно использовать для хранения косметики, бытовой химии, банных принадлежностей и любых мелочей, которые вечно валяются на полках и бортиках раковины.
Идея 7: Разделитель в выдвижной ящик
Разделители помогают организовать порядок в ящике.
Отлично иметь на кухне или в ванной вместительные выдвижные ящики, ведь в них можно хранить сразу много вещей. Однако это же и главная проблема – чем больше предметов лежит в ящике, тем сложнее найти нужный. Чтобы рассортировать мелочи по категориям, установите внутри вертикальные разделители. Так вы получите несколько зон для хранения в одном ящике.
Слева можно будет положить рулоны с фольгой, пергаментом, пищевой пленкой, справа – мусорные и пищевые пакеты, хозяйственные перчатки, а по центру – кухонную утварь, например, лопатки, скалку, молоток и пр. Благодаря такой хитрости, вещи не будут перемешиваться, и вы без проблем сможете найти нужную.
Такие же разделители можно устанавливать и в любых других ящиках, например, в тех, где вы храните канцелярию, инструменты для уборки, посуду, бакалею. Получается удобно и функционально.
Идея 8: Контейнеры для косметики
Прозрачные контейнеры – самые удобные
Когда косметические и уходовые средства хранятся в одной большой коробке или просто хаотично сложены в ящик, вы постоянно сталкиваетесь с одной и той же проблемой – не можете найти крем для лица, помаду нужного оттенка, гель для бровей и пр. Самое время организовать свои любимые бьюти-штучки по-новому. Закажите на маркетплейсе контейнеры в одном стиле, но разной формы и размеров, чтобы вы могли разложить в них всю свою косметику.
Прозрачные низкие идеально подойдут для парфюмов и косметических средств, которые можно сложить горизонтально, а совсем крохотные станут «пристанищем» для мелочей. Также косметику можно разделить по категориям: например, в один контейнер положить карандаши для губ, во второй – блески, в третий – туши и так далее.
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