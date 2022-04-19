Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько сахара содержится в готовом йогурте, даже если на нем написано, что он «натуральный»? На самом деле количество сахара в знакомых всем и популярных продуктах на полках супермаркетов поистине впечатляет. Испанский фотограф Антонио Эстрада, который увлекается вопросами здорового и спортивного питания, решил показать, сколько кубиков сахара содержится в разных продуктах, и создал собственный сайт, куда выкладывает наглядные фотографии.



«SinAzucar.org — это проект, цель которого — визуализировать сахар, спрятанный во многих рафинированных продуктах, которые мы часто употребляем. Идея проста: делается снимок продукта рядом с количеством содержащегося в нем сахара в кубиках, и таким образом используется тот же визуальный язык, при помощи которого бренды продают нам свою продукцию», — поясняет автор фотопроекта.



Задача фотографа — распространить эту наглядную информацию среди наибольшего количества пользователей соцсетей. Ведь избыточное потребление сахара высокой степени переработки может повлечь за собой болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение, а также болезни обмена веществ, в том числе диабет приобретенного типа.











Бутылка кока-колы 0,5 литра.

Батончик Mars.Кукурузные хлопья в сахарной обсыпке Kellog’s Frosties.Мармелад и зефир.Кофе из Starbucks . Соус карри Heinz . Тосты.Порция чизкейка . Обезжиренный йогурт Activia со вкусом «клубника — гранат».Печенье Maria Энергетический напиток Monster.Спортивный напиток Powerade.Темный шоколад Nestle.Молочный напиток Actimel.Пицца.Ликер Bailey’s.Газированный напиток Fanta.Газированный напиток Schweppes Tonic.Безлактозный йогурт.Детская каша Nestle «8 злаков».Мороженое Magnum (в России — «Магнат»).Большой стакан кока-колы в Burger King.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)