Как растворить ржавчину

Не все ржавые поверхности можно зачистить от коррозии стальной щеткой или наждачной бумагой. Многие из них имеет сложный рельеф или находятся в полости. Для таких поверхностей лучше подойдет химический способ очистки.
Что потребуется:
перекись водорода;
лимонная кислота;
пластиковая емкость.
Процесс приготовления раствора и очистки металла от коррозии
В емкость наливается перекись водорода в таком объеме, чтобы полностью погрузить в нее ржавую деталь.
Нужно размещать кислоту с перекисью до растворения крупинок, и сразу же погрузить детали для очистки.
В результате реакции будет происходить бурение и нагрев раствора, практически до кипения.
Ржавчина при этом уйдет с поверхности за пару минут, живой металл под ней останется целым. При очистке этим способом выделяются пары, которые лучше не вдыхать, поэтому работать нужно на улице или под вытяжкой.
В такой ванночке за 2-3 минуты можно реставрировать резьбу на заржавевших болтах и гайках. Раствор по мере использования слабеет, и постепенно теряет очищающую способность.
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