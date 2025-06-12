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Как растворить ржавчину

Не все ржавые поверхности можно зачистить от коррозии стальной щеткой или наждачной бумагой. Многие из них имеет сложный рельеф или находятся в полости. Для таких поверхностей лучше подойдет химический способ очистки.



Что потребуется:

перекись водорода;

лимонная кислота;

пластиковая емкость.



Процесс приготовления раствора и очистки металла от коррозии

В емкость наливается перекись водорода в таком объеме, чтобы полностью погрузить в нее ржавую деталь.

После этого добавляется лимонная кислота. Чем ее больше, тем быстрее будет растворена ржавчина. В примере в 1,2 л перекиси высыпано 100 гр. кислоты.



Нужно размещать кислоту с перекисью до растворения крупинок, и сразу же погрузить детали для очистки.



В результате реакции будет происходить бурение и нагрев раствора, практически до кипения.



Ржавчина при этом уйдет с поверхности за пару минут, живой металл под ней останется целым. При очистке этим способом выделяются пары, которые лучше не вдыхать, поэтому работать нужно на улице или под вытяжкой.



В такой ванночке за 2-3 минуты можно реставрировать резьбу на заржавевших болтах и гайках. Раствор по мере использования слабеет, и постепенно теряет очищающую способность.


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