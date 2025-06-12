Как растворить ржавчину

Не все ржавые поверхности можно зачистить от коррозии стальной щеткой или наждачной бумагой. Многие из них имеет сложный рельеф или находятся в полости. Для таких поверхностей лучше подойдет химический способ очистки.







Что потребуется:



перекись водорода;



лимонная кислота;



пластиковая емкость.







Процесс приготовления раствора и очистки металла от коррозии



В емкость наливается перекись водорода в таком объеме, чтобы полностью погрузить в нее ржавую деталь.

После этого добавляется лимонная кислота. Чем ее больше, тем быстрее будет растворена ржавчина. В примере в 1,2 л перекиси высыпано 100 гр. кислоты.Нужно размещать кислоту с перекисью до растворения крупинок, и сразу же погрузить детали для очистки.В результате реакции будет происходить бурение и нагрев раствора, практически до кипения.Ржавчина при этом уйдет с поверхности за пару минут, живой металл под ней останется целым. При очистке этим способом выделяются пары, которые лучше не вдыхать, поэтому работать нужно на улице или под вытяжкой.В такой ванночке за 2-3 минуты можно реставрировать резьбу на заржавевших болтах и гайках. Раствор по мере использования слабеет, и постепенно теряет очищающую способность.