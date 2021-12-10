Секреты приготовления изысканных алкогольных напитков вкуснее, чем в магазине

Отдых в компании еще приятнее с натуральными напитками. /Фото: bm.img.com.ua
Планируете устроить знатную вечеринку и удивить гостей напитком собственного приготовления? Алкогольные напитки домашнего приготовления помогут расслабиться и создать особую уютную атмосферу. В материале - простые и доступные рецепты на любой вкус: лимончелло, коньяк, сидр и гранатовый ликер.
1. Лимончелло
Крепкий, но мягкий. /Фото: winestreet.ru
Этот крепкий напиток отличается насыщенным вкусом и ароматом, а также своей «легкостью», несмотря на высокий градус алкоголя. Для приготовления лимончелло понадобится 2 недели и минимум усилий.
Примерно на литр напитка надо подготовить:
• 0,5 литра воды;
• 5 больших лимонов;
• 0,5 кг сахара;
• 0,7 литра качественной водки.
С помытых лимонов с помощью овощечистки снимаем цедру. Складываем ее в стеклянную банку с крышкой и заливаем водкой. Закрытую смесь отправляем в холодильник или другое холодное место на 5 дней. После этого нужно отделить жидкость от лимонной кожуры. Для завершающего этапа приготовления напитка нужно отдельно смешать воду и сахар, нагревать их на плите постоянно помешивая до полного растворения. Полученный и остуженный сахарный сироп смешивается с лимонной настойкой, заливается в бутылку (желательно стеклянную) и отправляется в холодильник еще на пару дней.
2. Коньяк
Коньяк — расслабляющий напиток. /Фото: i.ytimg.com
Домашний коньяк — это отличное средство для лечения простудных заболеваний и снятия стресса после напряженной рабочей недели. Главное не переборщить с количеством выпитого. Использовав доступные ингредиенты, можно получить ароматный, вкусный, а главное натуральный напиток. Понадобятся:
• 3 ст. ложки сахара;
• 3 литра водки;
• по щепотке кардамона и молотого мускатного ореха;
• 2 ст. ложки коры дуба (продается в аптеке).
Для начала подготавливаем дубовую кору: замачиваем ее в кипятке на 10 минут, а потом высушиваем. Сироп готовится из небольшого количества водки и сахара, которые нагреваются и помешиваются до полного растворения. Все полученные ингредиенты, а также специи отправляем в банку и заливаем оставшейся водкой. Хорошенько перемешиваем и храним в темном прохладном месте дней 15, а лучше и целый месяц. О готовности напитка можно судить по появлению насыщенного цвета и аромата. Когда этот момент наступает, жидкость нужно процедить и дать настоятся еще несколько месяцев. Процесс приготовления долгий, но вкус однозначно стоит того!
3. Гранатовый ликер
Гранат имеет богатый кисло-сладкий вкус. /Фото: chtopit.ru
Вкус ликера сладкий и насыщенный. Если не сказать, никто и не догадается, что это домашний напиток, а не элитный магазинный алкоголь. В списке ингредиентов как основной компонент указан наиболее дешевый и доступный вариант — водка. Но чтобы гранатовый ликер имел еще более приятный и интересный вкус, можно использовать вместо нее бренди или коньяк. Перечень ингредиентов:
• 150 мл воды;
• 0,7 литра водки;
• 1 лимон;
• 5 шт. грантов;
• 300 грамм сахара;
• 1 палочка корицы.
Гранат очищаем, избавляем от белых перегородок, выдавливаем сок в отдельную емкость. С помощью овощечистки срезаем цедру лимона. Полученные ингредиенты смешиваем в стеклянной банке. Добавляем к ним выбранный алкоголь и корицу. Храним полученный настой в темном месте 3-3,5 недели. После этого фильтруем его и добавляем остуженный сироп, сваренный из соды и сахара. В таком виде напиток настаивается еще месяц, очищается от осадка и подается к столу.
4. Грушевый сидр
Ароматный, пахнет летом. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Этот слабоалкогольный напиток отличается легким и свежим вкусом, а также непередаваемым насыщенным ароматом. Он отлично сочетается с приятным отдыхом на природе или открытой террасе. Процесс приготовления отличается простотой, впрочем, как и состав, в который входят:
• 8 кг мягких и кислых груш;
• 50 грамм изюма;
• 1,3 кг сахара.
Данный перечень ингредиентов рассчитан на приготовление 10 литров напитка. Груши нарезаем кусочками и измельчаем до кашеобразной консистенции. Смешиваем полученную массу с сахаром, изюмом и отправляем в стеклянные банки или бутылки, оставляя немного места для брожения. Накрываем марлей и оставляем в укромном месте с теплой температурой. После начала брожения массы процеживаем ее через марлю и отжимаем гущу. Полученную жидкость переливаем в чистую тару и делаем водяной затвор. Отправляем полученный напиток настаиваться в подвал или другое прохладное помещение. Грушевый сидр будет готов через 3 месяца.
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