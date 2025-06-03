Как все успевать: простые советы от Опры Уинфри

Она не стала одним из самых богатых и влиятельных людей на Земле благодаря какой-то счастливой случайности. У Опры Уинфри есть список успешных проектов и достижений, который мог бы занять несколько страниц, и ей каким-то образом удается не только оставаться на плаву, но и процветать. К счастью для всех нас, у нее есть довольно простые советы для тех, кто хочет многое успеть в своей жизни.

Главный момент – это сейчас

«Отпускать» ситуацию и доверять людям