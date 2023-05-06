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Как хранить клубнику, чтобы она сохранила свой вкус

Сохраните клубнику в целом виде и в виде сладкого клубничного сиропа! По вкусу, даже спустя год, она будет такая же, как и летом.

Как хранить клубнику, чтобы она сохранила свой вкус

Пересыпьте клубнику небольшим количеством соды, залейте водой, оставьте на 15 минут, после чего тщательно промойте.

Как хранить клубнику, чтобы она сохранила свой вкус

Удалите плодоножку. Для первого способа в 0,5 л бутылку поместите клубнику и 1 ст. л. сахара. Закройте крышку и немного встряхните, чтобы сахар распределился. В таком виде отправьте клубнику в морозилку на заморозку — до 1 года хранения.

Как хранить клубнику, чтобы она сохранила свой вкус

Для второго способа 1,5 кг клубники залейте 2 стаканами воды (400 мл) и 170 гр. сахара (1 стакан). После закипания уменьшите огонь и варите 20 минут.

Как хранить клубнику, чтобы она сохранила свой вкус

Затем погружным блендером перебейте клубнику в однородную массу. Добавьте 1 ст. л. свежего лимонного сока, перемешайте. Варите ещё 5 минут, после чего выключите.

Как хранить клубнику, чтобы она сохранила свой вкус

По мере остывания сироп будет густеть. Перелейте его в пластиковые бутылки.
Закройте крышкой и отправьте в морозилку на хранение до года. Этот натуральный клубничный сироп можно использовать для приготовления вкусного напитка: пару ложек сиропа + вода (обычная или минеральная). Получается вкусный, освежающий напиток с клубничным вкусом!

Как хранить клубнику, чтобы она сохранила свой вкус

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