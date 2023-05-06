Как хранить клубнику, чтобы она сохранила свой вкус

Сохраните клубнику в целом виде и в виде сладкого клубничного сиропа! По вкусу, даже спустя год, она будет такая же, как и летом.







Пересыпьте клубнику небольшим количеством соды, залейте водой, оставьте на 15 минут, после чего тщательно промойте.







Удалите плодоножку. Для первого способа в 0,5 л бутылку поместите клубнику и 1 ст. л. сахара. Закройте крышку и немного встряхните, чтобы сахар распределился. В таком виде отправьте клубнику в морозилку на заморозку — до 1 года хранения.







Для второго способа 1,5 кг клубники залейте 2 стаканами воды (400 мл) и 170 гр. сахара (1 стакан). После закипания уменьшите огонь и варите 20 минут.







Затем погружным блендером перебейте клубнику в однородную массу. Добавьте 1 ст. л. свежего лимонного сока, перемешайте. Варите ещё 5 минут, после чего выключите.







По мере остывания сироп будет густеть. Перелейте его в пластиковые бутылки.

Закройте крышкой и отправьте в морозилку на хранение до года. Этот натуральный клубничный сироп можно использовать для приготовления вкусного напитка: пару ложек сиропа + вода (обычная или минеральная). Получается вкусный, освежающий напиток с клубничным вкусом!



