Ручки газовой плиты — одно из самых сложных мест для чистки. Удалить жир иногда не получается даже при помощи дорогих специализированных средств. Однако если знать один простой лайфхак, то справиться с проблемой можно будет за считанные минуты.
Быстро решить бытовую проблему поможет эффективное средство, которое готовится из двух ингредиентов. Соедините 150 мл средства для мытья стекол и зеркал с 3 л нашатырного спирта. Опрыскайте полученным раствором ручки газовой плиты и оставьте их буквально на 5 минут.
Благодаря спрею все загрязнения получится без каких-либо усилий удалить обычной щеточкой.
Этот же раствор можно использовать для чистки зеркальной панели.
Результат от использования этого бюджетного средства превзойдет все ожидания.
Читать далее →
Как быстро почистить ручки у плиты
Ручки газовой плиты — одно из самых сложных мест для чистки. Удалить жир иногда не получается даже при помощи дорогих специализированных средств. Однако если знать один простой лайфхак, то справиться с проблемой можно будет за считанные минуты.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии