Как быстро почистить ручки у плиты

Ручки газовой плиты — одно из самых сложных мест для чистки. Удалить жир иногда не получается даже при помощи дорогих специализированных средств. Однако если знать один простой лайфхак, то справиться с проблемой можно будет за считанные минуты.







Быстро решить бытовую проблему поможет эффективное средство, которое готовится из двух ингредиентов. Соедините 150 мл средства для мытья стекол и зеркал с 3 л нашатырного спирта. Опрыскайте полученным раствором ручки газовой плиты и оставьте их буквально на 5 минут.







Благодаря спрею все загрязнения получится без каких-либо усилий удалить обычной щеточкой.







Этот же раствор можно использовать для чистки зеркальной панели.







Результат от использования этого бюджетного средства превзойдет все ожидания.





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