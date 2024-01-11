5 причин, почему следует исключить из рациона сваренные на молоке каши

«Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком...» Из поколения в поколения несут славяне доктрину, согласно которой каша, сваренная на молоке, - залог сытости и здоровья. Но так ли это на самом деле? Материал поможет расставить точки над i в вопросе совместимости молока и злаковых культур и разобраться с теми причинами, которые делают каши на молоке нежелательными.
1. Непереносимость лактозы
Примерно у 5-8 % взрослых людей есть слабо- или ярко выраженная непереносимость лактозы. / Фото: veatu.ru
Известно, что примерно 5-8 % взрослых людей не могут употреблять в пищу молоко по причине отсутствия фермента, расщепляющего микроорганизмы молочных продуктов, попадающих в желудочно-кишечный тракт. При этом с кисломолочными продуктами и сырами, как правило, подобной проблемы не возникает. А вот молоко в чистом виде или употреблённое в составе каши или мюсли может вызвать острую (или, напротив, вялотекущую и с трудом различимую) аллергическую реакцию, вздутие кишечника, нарушение пищеварения и прочие дискомфортные состояния.
2. Несовместимость жиров с углеводами
Следует избегать всяческих адских смесей. / Фото: pikabu.ru
Углеводы и жиры перевариваются в разных отделах желудочно-кишечного тракта, поэтому диетологи склоняются к выводу, что именно раздельное употребление в пищу белков, жиров и углеводов помогает нормализовать пищеварение. Идеальный вариант - это преобладающее количество углеводистой пищи на завтрак, белковой и жирной - в обеденное время, а лёгкой белковой - на ужин. Сваренная же на молоке каша - это как раз то самое «запрещённое» сочетание углеводов (крупа) и животных жиров (молоко), способное вызвать проблемы с пищеварением. Довольно часто это вздутие живота и колика, при этом человек недоумевает: «Я же начал день со здорового завтрака!»
Важно! Жиры растительного происхождения (оливковое масло, растительное масло и т.д.) в умеренных количествах под данное жесткое табу не подпадают.
3. Риск стремительного набора веса
Каши на молоке ведут в избыточному весу. / Фото: beauty.missw.net
Многие люди свято верят, что если начинать каждое утро с каши, то можно сбросить лишний вес или поддерживать оптимальный. С точки зрения диетологии, это опасное заблуждение. Любая крупа, хоть и является так называемым «медленным углеводом», довольно калорийный продукт (в среднем - более 300 ккал на 100 граммов). Стоит ли «наращивать» калорийность за счёт молока? Идеальный тандем для создания диетической, но при этом сытной каши - крупа + вода + любимые специи.
4. Провокация потребности потребления всё большего количества сладкого
Кашки на молоке могут разбудить серьезного зверя. / Фото: gazeta.ru
Исследования европейских ученых ставили своей задачей дать ответ на следующий вопрос: почему некоторым людям все время хочется сладкого, а некоторые к нему совершенно равнодушны. Результаты оказались, на первый взгляд, полностью поддающимися простой народной мудрости: чем больше ешь, тем больше хочется. Вот только хитрость в том, что подходит эта поговорка не к любой еде, а к быстрым углеводам, к коим и относится сладкое. Молоко является дополнительным источником углеводов, которых и так достаточно в варимой крупе. В результате не следует удивляться, если сразу же после кашки на молочке захочется сладкую сдобную булку или конфет.
5. Снижение полезных свойств клетчатки
Клетчатку легко убить наповал кипящим молоком. / Фото: umves.ru
Кипящее молоко самым жёстким образом лишает крупу её изначальных полезных свойств. Если варить кашу на воде (а ещё лучше - просто заваривать крупу кипятком), то можно получить абсолютно бесплатный детокс для кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки в популярных крупах.
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