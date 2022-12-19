Примеры грамотной современной организации интерьера маленького пространства

Есть в России довольно странное предубеждение: нормальной считается только трехкомнатная квартира, и большая жилплощадь — это вовсе не «дорого-богато», а просто «сойдет для жизни». Тому есть и исторические причины. Мы подсознательно стремимся запастись. Площадью, вещами, мебелью — с закрытых времен СССР мы все время что-нибудь откладываем «на всякий случай» или «на черный день».
Не укладывается в нашей голове, что жить с комфортом можно в 20-метровых апартаментах и использовать при этом минимум вещей. Ведь, по сути, при современном бешеном ритме больше нам и не нужно. Самое интересное, что, даже если мы по счастливому стечению обстоятельств обладаем невероятной по размерам квартирой, мы не используем до 50% ее пространства. Просто потому что нам это не нужно.
1. Избавляйтесь от лишних стен
Во-первых, отсутствие очередной стены физически добавляет пространство. В случае с небольшой квартирой одно просторное пространство лучше, чем нагромождение стен. Более того, после перепланировки появится больше возможностей для зонирования.
Это квартира в Гонконге. Местные славятся своим умением жить в самых невероятных условиях, на площадях в 10 квадратных метров (иногда впятером). В этом случае маленькая площадь заставила хозяев помучиться с ремонтом, но результат того стоил: в однушке уместился домашний кинотеатр, домик для трех кошек, спальня, ванна с туалетом и огромная кухня.
2. Зонируйте!
Это востребованный прием в небольших квартирах — он позволяет сделать пространство функциональным и комфортным. Условные зоны можно обозначить с помощью мебели. Вместо стены используется барная стойка, чтобы разделить зоны кухни и жилых помещений; иногда дизайнеры выбирают узкие стеллажи, а порой даже арочные перекрытия. Но последние не должны быть массивными, иначе визуально пространство станет меньше.
Небольшие квартиры также зонируют с помощью предметов интерьера — светильников, картин, текстиля. Можно использовать правильное освещение, расширять пространство за счет контраста обоев и напольных материалов.
Не стоит применять сразу несколько видов декора. Например, если ставка сделана на текстиль, сыграйте на контрасте цвета и материалов. Используя декоративные статуэтки, вазы, посуду и пр., помните, что выгодно обыграть можно всего один предмет интерьера, который задаст тон всему пространству.
«Спасенное» место для готовки.
Прежде чем начинать делать ремонт, составьте план жилой площади с учетом имеющейся мебели. На этом этапе самая главная ошибка — стремление впихнуть в новую квартирку как можно больше. Конечно, вы можете притащить с собой хлебопечь и велотренажер, но задумайтесь: хлеб вы уже давно покупаете в магазине (там он свежий и достается вам без головной боли), а на велотренажере у вас уже полгода сушится белье каждые выходные.
Отличный пример «умного» распределения пространства.
Светлая отделка и продуманная система хранения превратили обычную и скучную детскую в комнату «с картинки».
Иногда ванну можно заменить душем и совсем не испортить себе жизнь.
3. Монолитный пол
Тот случай, когда не стоит показывать дикую силу собственной фантазии. Пусть на всей площади квартиры лежит монотонный одноцветный (или однотипный) пол. Во-первых, единое напольное покрытие легче мыть, во-вторых, из квартиры исчезает визуальное разделение и пространство становится больше.
4. Цвета — только светлые
Темные и яркие оттенки хороши для создания каких-то акцентов. Основной цвет стен и цвет мебели всегда должен оставаться светлым. Так площадь будет казаться просторнее. Еще один отличный способ увеличить пространство в квартире — использовать зеркала.
Кухня, которую спас белый цвет.
Если не белый, то…
Для обеспечения расслабляющего эффекта лучше выбирать коричневые, кремовые, зеленые или голубые оттенки.
Желтые оттенки положительно действуют на нервную систему, укрепляя ее и принося радость домочадцам.
Красный и его оттенки быстро утомляют.
Розовый цвет успокаивает человеческий организм, но иногда вызывает беспокойство и агрессию.
Грусть и розовый кафель.
А к розовому кафелю — зеленая штукатурка! Неудивительно, что дизайнер психанул и оставил только белый цвет. Он мало того что выглядит стильно, так еще и визуально расширяет пространство.
Кухня, которой подарили вторую жизнь.
4-метровый балкон, на котором хочется остаться навсегда.
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