Зачем на Востоке носили обувь с загнутыми носами

Наверняка каждому приходилось видеть хотя бы и в кино, как выходцы из стран Востока и Азии носят очень странную, чудаковатую остроносую обувь. Самое время разобраться, где именно была придумана такая обувь и для чего ее носили. Совершенно очевидно, что не только для красоты. Ведь люди, особенно в старину, были склонны придумывать в первую очередь практичные в хозяйстве вещи.

Считается, что остроконечная обувь появилась где-то в странах буддийско-ламаистского толка. Примерно в одно и тоже время чудаковатые ботинки стали носить в Индии, Монголии, Калмыкии и Бурятии. В последствии обувь проникла на Ближний Восток, а также в Египет. Распространение необычных ботинок было продиктовано в первую очередь соображениями практичности . В то время загнутый носок не давал попадать в ботинки лишнему песку. Кроме того, загнутый нос не цеплялся за ковры, которые так любила восточная знать.Исследователь Вольфганг Брун в своем труде «История костюма от древности до наших дней» утверждает, что остроконечные ботинки на мягкой подложке были придуманы именно в Индии, в первую очередь буддистами. Якобы такие ботинки почти не портили траву. Кроме того, на них вешались колокольчики, дабы отпугивать от идущего насекомых и мелких гадов, что очень в духе буддизма.Впрочем, изначально, остроконечные ботинки (скорее всего) носили представители кочевых народов, чей быт неразрывно связан с использованием лошадей и как следствие – стремян. Совершенно очевидно, что обувь с остроконечным носом позволяет лучше держаться на коне, а также быстрее и проще попадать ногой в стремя. Само собой, носили такие ботинки преимущественно представители воинской аристократии, а также просто богачи.Беднякам подобные ботинки были без надобности. Так как в первую очередь это была обувь кавалеристовПримечательно и то, что в последствии остроконечная обувь с загнутыми носами попадет на Балканы, а уже оттуда просочится во всю остальную Европу. В последствии чудные остроконечные ботинки станут носить и европейские дворяне, а также рыцари. Захватит мода на странную обувь и территорию Руси, о чем свидетельствуют некоторые гравюрные изображения . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: