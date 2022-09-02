Подготовка дачи к зиме

Чтобы с началом следующего сезона не оказаться «у разбитого корыта», нужно правильно закрыть сезон текущий. Самое время провести работы, которые помогут сохранить загородный участок до весны. Итак, рассказываем, как подготовить дачу к зиме.

Наверняка, к выполнению основной части дел вы уже приступили. Мы ничуть не сомневаемся в вашем дачном опыте, и, тем не менее, предлагаем проверить – вдруг что-то «вылетело из головы»?



1. Подготовить газон к зимовке

2. Проверить колодец

3. Законсервировать септик

4. Подготовить водопровод

5. Обработать подвал и погреб от плесени

6. Защитить дом от грызунов

7. Консервируем унитаз на даче на зиму

8. Оставляем холодильник на зиму на даче

9. Стиральная машина: готовим к зиме

10. Позаботьтесь о телевизоре

11. Все помыть и просушить

12. Заготовить дрова

13. Убрать инструменты и стройматериалы

14. Позаботиться о защите дома

15. Обменяться «контактами» с соседями

Первым делом газон нужно очистить от мусора. Слой опавшей листвы или веток будет препятствовать фотосинтезу, а также может стать превосходным «домом» для патогенных микроорганизмов и вредителей. Также газон нужно замульчировать, чтобы сохранить посеянную траву и уменьшить испарение влаги. Не забывайте о стрижке травы – эту процедуру в средней полосе можно проводить до конца октября. Причем высота скашивания должна быть на 1-2 см больше, чем обычно (т.е. если в течение сезона вы подстригали газон до 4 см, сейчас высота травы должна составить 5-6 см).В первой половине октября не забудьте подкормить газон фосфорно-калийным или специальным осенним удобрением для газона (по инструкции). Если на покрове образовались ямки и проплешины, их нужно «залатать», подсыпав почву и посеяв семена.Специальной подготовки к зиме колодец не требует. Но в случае, если вода приобрела неприятный запах сероводорода (запах протухших яиц) или мутный осадок, нужно принять меры по очистке и дезинфекции. С небольшим колодцем (2-3 кольца) вы наверняка справитесь самостоятельно. При помощи дренажного или помпового насоса откачайте воду, спуститесь в колодец, очистите стены от грязи. После продезинфицируйте колодец.Чтобы обеззаразить колодец, можно использовать таблетки, предназначенные для очистки воды в бассейне. Их растворяют в ведре с водой (по 1 таблетке на 1 кольцо колодца), затем выливают смесь в колодец, наполненный водой, и оставляют на 6-8 часов. После этого воду снова откачивают.Если вы очистите колодец осенью, весной это делать будет необязательно – достаточно обычной дезинфекции.Если септик зимой на даче использовать не планируется, его нужно законсервировать. Для этого за 2 недели до откачки очистите резервуар при помощи бактерий, залив их в канализацию. Затем откачайте из емкости илистые массы и промойте оборудование водой. Для откачки можно также вызвать специалистов-ассенизаторов.После всех процедур резервуар нужно заполнить водой, в противном случае септик под влиянием низких температур может деформироваться.Водопровод на даче зимой особенно уязвим, поэтому о его сохранности нужно позаботиться заранее. Если вы не планируете использовать его зимой, то воду из труб придется слить. Для этого нужно перекрыть подачу воды и открыть сливные краны в нижних точках, чтобы вода вышла самотеком. При отсутствии сливных кранов воспользуйтесь автокомпрессором. Чтобы продуть трубы на даче на зиму, закройте все вентили на коллекторе и присоедините к трубе компрессор. Затем нужно создать давление в 3-4 атмосферы и открыть один из кранов коллектора – под давлением воздуха вода выйдет из трубы. Процедуру повторите с каждой линией.Для сохранности трубопровода на улице и в неотапливаемых комнатах, оставьте вентили слегка приоткрытыми, а смесители демонтируйте. Также не забудьте слить воду из фильтров.При недостаточно глубоком залегании труб их необходимо утеплить. Для этого над местом, где проходят трубы, положите листы пенополистирола или пенопласта и зафиксируйте, придавив кирпичами и прикопав.Конец дачного сезона – самое время для обработки погреба и подвала, чтобы за зиму в них не завелось «плесневое царство». Первым делом в сухую погоду вынесите все банки-склянки наружу и просушите помещение, а затем обработайте стены и другие конструкции антисептиком (эту процедуру нужно повторять каждые несколько лет).В качестве антисептика можно использовать раствор медного купороса (100 г на 1 л воды).Любители решать проблемы радикальным способом рекомендуют для обработки подвала использовать серную дымовую шашку. Заделайте все вентиляционные отверстия в пустом помещении, металлические детали (если они есть) укройте полиэтиленом. Проверьте, чтобы в доме никого не было (его придется покинуть на сутки), а затем подожгите фитиль шашки, выйдите и плотно закройте двери. По возвращении как следует проветрите все помещения.Мыши зимой на даче способны испортить мебель и прочее имущество. Чтобы защитить загородный дом от мелких грызунов, рекомендуем использовать специальные отпугиватели. Их преимущество перед традиционными мышеловками в том, что животное не погибнет – оно просто обойдет ваш дом стороной. Согласитесь, мало приятного в том, чтобы приехать на дачу и обнаружить в доме мышеловки с останками грызунов.Запасы макарон, круп и прочих потенциальных мышиных лакомств заранее пересыпьте в герметичные банки из стекла или металла.Очень важно позаботиться о том, чтобы за зиму унитаз не лопнул от сильных заморозков. Как и в случае с трубами, воду нужно слить из бачка и из перелива (удобнее будет вычерпать). После этого отверстие необходимо заткнуть пустой пластиковой бутылкой. Не рекомендуем заливать в унитаз незамерзающие жидкости, так как это может привести к повреждению канализации.Само собой разумеется, что все приборы, которые вы оставляете на зимовку, нужно обязательно отсоединить от электросети. Затем холодильник необходимо разморозить и избавиться от всей влаги (она должна вытечь из сливного отверстия). Чтобы «подстраховаться», аккуратно переверните холодильник вверх дном, чтобы вытекли остатки воды, и верните аппарат в исходное положение. Дверцы оставляйте приоткрытыми – это предотвратит появление плесени в холодильной камере.Стиральная машина, оставленная зимой на даче в неотапливаемом помещении требует не меньшей заботы, чем холодильник. Из нее также нужно слить всю воду (при необходимости перевернуть), высушить, а затем оставить приоткрытой дверцу и лоток для подачи порошка. Эти немного хлопотные процедуры позволят сохранить бытовую технику до следующего сезона.Если не боитесь оставлять телевизор зимой на даче, подготовьте его к вашему длительному отсутствию. Вытащите батарейки из пульта (они могут протечь), отсоедините от аппарата все кабели и упакуйте телевизор в сухой материал (ткань, бумага).Бытовую технику нельзя оставлять рядом с отопительными приборами.Когда будете приезжать на дачу зимой, не включайте телевизор в розетку сразу же – ему нужно время, чтобы «согреться». В противном случае из-за конденсата, скопившегося внутри, может произойти короткое замыкание.Да, плесени подвластны не только подвальные помещения. В неотапливаемом доме влажность высокая, поэтому позаботьтесь о проветривании комнат. Подушки, одеяла, постельное белье, шторы, скатерти – все это стоит постирать и высушить. Складывая чистые принадлежности в шкаф, переложите их силикагелем (в пакетиках) и ароматизированными саше (также подойдут ветки можжевельника или лаванды), чтобы ткань не запрела.Перед отъездом в город смажьте маслом замочные скважины и дверные петли, чтобы весной двери нормально открывались.Дрова лучше заготовить летом или в начале осени, чтобы к отопительному сезону они успели просохнуть. Наколотые поленья сложите под навесом. Из наблюдений: чтобы сложить 5-7 кубометров дров, вам понадобится 3-4 часа (конечно, если работать не в одиночку).Не забудьте о печи! Осмотрите дымоход и прочистите его от сажи, если нужно.Наверняка у каждого дачника во дворе есть укромный уголок, в котором лежат доски, брусья, трубы и прочие стройматериалы, ожидающие «своего часа». Настало время перебрать «запасы». Проведите ревизию – возможно, что-то нужно выбросить? Гниющие доски и треснутые трубы вряд ли пригодятся вам в хозяйстве. Оставшиеся стройматериалы уберите под навес или обработайте антисептиком и неплотно накройте пленкой так, чтобы защитить их от дождя. Садовый инвентарь и уберите в подсобное помещение. Полезные советы о хранении дачных инструментов ждут вас в наших материалах:К сожалению, реальность такова, что людей, желающих поживиться за чужой счет, меньше не становится. Дачные поселки по-прежнему находятся в зоне риска, когда речь заходит о воровстве. Нечистые на руку «товарищи» готовы прихватить не только очевидно ценные вещи, например, технику, но и вообще все, что «плохо лежит» (а порой и не лежит вовсе, а буквально вкопано в землю). Что делать? Вариантов достаточно: сигнализация, видеонаблюдение, решетки на окнах, качественные замки и высокие заборы.Если вы до сих пор не знакомы с соседями по дачному участку – исправьте это немедленно. Это нужно не только для того, чтобы вписаться в рамки социального этикета, но и для взаимопомощи «в случае чего». Обменяйтесь с соседями номерами телефонов или другими контактными данными. Договоритесь связываться друг с другом, если возникнут подозрения, что с соседним участком что-то не так.Кроме всего перечисленного, не забудьте о цветнике: выкопайте и уберите на хранение многолетние растения, которые этого требуют, укройте розы и другие цветы.