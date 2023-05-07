Что такое брутализм, и Почему он снова становится модным направлением

Не зря говорят: «Новое – это хорошо забытое старое». Особенно если речь идет о моде или прикладном искусстве. В случае же архитектуры нет стиля, который иллюстрирует этот принцип лучше, чем брутализм. С середины прошлого века это направление очень быстро стало популярным, прежде чем всего через 20 лет рухнуть как модель плохого вкуса. Но теперь все изменилось, творцы с новым интересом и под другим углом взглянули на некогда высмеиваемый стиль.
1. Только ли грубый внешний вид послужил поводом назвать стиль брутализмом
Башня Torre Velasca, спроектированная архитектурной компанией BBPR в 1958 г. (Милан, Италия).
Брутализм как понятие произошло не от его суровой эстетики, а от материала, из которого строились сооружения. Béton brut – это французский термин, который буквально переводится как «необработанный (сырой) бетон». И используется он для описания знаковой эстетики, известной как бруталистская архитектура. Последователи брутализма в полной мере насладились использованием бетона и стали в создании невероятных элементов, которые сделать из другого материала просто невозможно.
Телекоммуникационный центр в Скопье, спроектированный архитектором Янко Константиновым в 1963 г (Македония). | Фото: re-thinkingthefuture.com.
Бруталистские здания, обладающие отчетливым графическим качеством и внушительными геометрическими формами, идеально подходили для институциональных зданий. При их создании архитекторы сокращение в плане материала и цвета сполна компенсировали богатством выразительных элементов и капризных форм.
А то, что для строительства можно было использовать доступный и экономичный материал и изготавливать модульные конструкции, стало основополагающим критерием при проектировании многоквартирных зданий, чтобы в сжатые сроки удовлетворить потребность в жилье.
2. Истоки брутализма
Жилой комплекс Unite d'Habitation в Марселе – легендарный проект Ле Корбюзье (1945-1952 гг.).
Бытует мнение, что увлечение швейцарско-французского архитектора Ле Корбюзье железобетонными конструкциями положило начало новому направлению – брутализму. Его первый масштабный проект – Unite d'Habitation в Марселе (Франция) предусматривал создание жилье для рабочего класса, в котором могло проживать 1,6 тыс. человек. Этот комплекс, потребовавший создания гигантских размеров каркаса из бетона и металла, лишенный декоративных элементов и заложил основу для будущих проектов бруталистского направления.
Вилла Гет в Кобо от шведского архитектора Ганса Асплунда. | Фото: sv.wikipedia.org.
Хотя само понятие ввел шведский архитектор Ганс Асплунд, когда описывал квадратный, правда, кирпичный дом под названием Вилла Гет, построенный в 1949 году. Считается, что с этого периода брутализм начал быстро распространяться по всему миру. Особенно он стал популярен в полуразрушенной Европе и Советском Союзе, которые активно восстанавливали населенные пункты, хотя и в Соединенный Штатах, Канаде, Японии, Бразилии встречаются яркие архитектурные образцы этого направления.
Грозная жилая башня Trellick Tower от деспотичного архитектора Эрне Голдфингер (Лондон, 1972 г.). | Фото: bluesyemre.com.
Справка: Корифеи архитектуры, которые считали, что здания должны быть неповторимым и узнаваемым произведением искусства, иметь «строгую поэзию из сложных и мощных действующих сил» отдали дань брутализму. Среди самых известных зодчих стоит отметить Фрэнка Ллойда Райта, Луиса Кана, Алвара Аалто, Альфонсо Рейди, Пола Рудолфа, Марселя Брейера, Кэндзо Тангэ, И. М. Виноградского и др.
3. Падение брутализма
Один и пригородов Парижа, где активными темпами строилось социальное жилье превращается в призрак (жилой комплекс района Ivry-sur-Seine, Франция).
Несмотря на всю практичность и функционализм брутализма, его не все принимали и считали грубым, жестким и неотесанным. В 1980-е годы он очень резко вышел из моды. Отчасти это было связано с теми холодными и суровыми чертами, которые часто ассоциировалась с тоталитаризмом. Но главным признаком того, что брутализм изжил себя, стало несовершенство основного материала. Сырой бетон, используемый в строительстве, оказался не очень долговечным строительным материалом и малейшие повреждения, усугубленные влиянием погодных условий, вызывали неминуемые разрушения, что повлияло на общую эстетику застройки.
Большинство объектов, которые были построены последователями брутализма, если и не разрушены, то стоят заброшенными (Жилые комплексы в Генуе и Мюнхене).
Британский критик Теодор Далримпл, например, назвал здания, созданные из бетона «чудовищными», указав, что он «не стареет изящно, а вместо этого крошится, пятнается и разлагается». Критик утверждал, любое из зданий, созданное в стиле брутализма, «может разрушить гармонию всего городского пейзажа».
Впечатляющий многоуровневый жилой комплекс в Вуппертале был построен в 1966 г. (Германия). | Фото: house.24tv.ua.
Также брутализм обвинили и в том, что массовая застройка ухудшила не только облик городов, но и не позволила организовать достойную инфраструктуру, что повлекло за собой беспорядок и повышение преступности. Очень быстро спальные районы в странах Европы и Америки превратились в опасные зоны с большим скоплением не очень благополучных граждан. По этой причине брутализм стали считать символом городского упадка и экономических трудностей, которые были присущи для всех стран мира. Также стоит отметить, что необработанный бетон стал привлекать уличных художников, превратившись в идеальное полотно для граффитистов, чей вандализм только поспособствовал упадку этих сооружений.
Многие бетонные объекты превратились в бесконечный холст для оттачивания мастерства уличных художников.
С тех пор, как стиль брутализма вышел из моды, было снесено бесчисленное количество зданий, хотя некоторые объекты действительно заслуживали реставрации и сохранения, ведь не все считают их уродливыми или бельмом на глазу. Многие понимают, что их разрушение – это невосполнимая потеря как истории, так и части прекрасной архитектуры и современной скульптуры, созданной из бетона, имеющую особенную эстетическую ценность.
4. Повышенный интерес к брутализму в наши дни
Современные возможности и инновационные материалы вывели брутализм на новый уровень (Сколково «Технопарк» и проект студии Армана Бояркова).
Как ни старались разрушить все каноны брутализма, за последние 5 лет появилась новая оценка этому стилю и переосмысление. Новое поколение архитекторов и даже простых обывателей в восторге от его графического качества, брутальных форм, эффектного минимализма и четких линий без каких-либо излишеств.
Необрутализм нашел яркое отражение и в храмовой архитектуре (Мечеть Фейсала и Мечеть в Дохе).
Сейчас можно увидеть довольно впечатляющие проекты, имеющие отчетливые монументальные объемы из бетона, привлекающие своей суровостью и минимализмом. Никто точно не знает, почему брутализм снова стал модным, известный критик Брэд Даннинг из GQ, например, озвучивает одну интересную теорию: «Брутализм – это техно-музыка архитектуры, суровая и угрожающая. Бруталистские здания дороги в обслуживании и трудны в разрушении. Они не могут быть легко переделаны или изменены, поэтому они, как правило, остаются такими, как задумал архитектор. Может быть, движение с ревом вернулось в моду, потому что постоянство – особенно привлекательно в нашем хаотичном и разрушающемся мире».
5. Достойные примеры брутализма
Несмотря на то, что многие считают брутализм – грубым, блочным, холодным и кубистически минимальным, он не оставляет никого равнодушным, он всегда останется смелым и захватывающим архитектурным движением. Авторы Novate.ru подобрали одни из лучших в мире образцов бруталистской архитектуры, доказывающих, что этот стиль тоже может оказаться бессмертным.
Музей американского искусства Уитни от Марселя Брейера (1966 г., Нью-Йорк).
Библиотека Гейзеля Уильяма Перейра (Калифорния, 1970 г.). | Фото: re-thinkingthefuture.com.
Жилой комплекс Les Espaces d’Abraxas в Париже от Рикардо Бофиля (Франция, 1983 г.). | Фото: lookatme.ru.
Национальная библиотека Аргентинской республики в Буэнос-Айресе спроектированная Клориндо Теста в 1961 г. | Фото: mymodernmet.com.
Больницу Святого Иосифа спроектировал американский архитектор Бертранд Голдберг (Такома, 1974 г.).
Robarts Library в Торонто от архбюро MATHERS & HALDENBY ARCHITECTS (Канада, 1943 г.). | Фото: lookatme.ru.
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