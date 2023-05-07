Что такое брутализм, и Почему он снова становится модным направлением

1. Только ли грубый внешний вид послужил поводом назвать стиль брутализмом

Башня Torre Velasca, спроектированная архитектурной компанией BBPR в 1958 г. (Милан, Италия).

Телекоммуникационный центр в Скопье, спроектированный архитектором Янко Константиновым в 1963 г (Македония). | Фото: re-thinkingthefuture.com.

2. Истоки брутализма

Жилой комплекс Unite d'Habitation в Марселе – легендарный проект Ле Корбюзье (1945-1952 гг.).

Вилла Гет в Кобо от шведского архитектора Ганса Асплунда. | Фото: sv.wikipedia.org.

Грозная жилая башня Trellick Tower от деспотичного архитектора Эрне Голдфингер (Лондон, 1972 г.). | Фото: bluesyemre.com.

3. Падение брутализма

Один и пригородов Парижа, где активными темпами строилось социальное жилье превращается в призрак (жилой комплекс района Ivry-sur-Seine, Франция).

Большинство объектов, которые были построены последователями брутализма, если и не разрушены, то стоят заброшенными (Жилые комплексы в Генуе и Мюнхене).

Впечатляющий многоуровневый жилой комплекс в Вуппертале был построен в 1966 г. (Германия). | Фото: house.24tv.ua.

Многие бетонные объекты превратились в бесконечный холст для оттачивания мастерства уличных художников.

4. Повышенный интерес к брутализму в наши дни

Современные возможности и инновационные материалы вывели брутализм на новый уровень (Сколково «Технопарк» и проект студии Армана Бояркова).

Необрутализм нашел яркое отражение и в храмовой архитектуре (Мечеть Фейсала и Мечеть в Дохе).

5. Достойные примеры брутализма

Музей американского искусства Уитни от Марселя Брейера (1966 г., Нью-Йорк).

Библиотека Гейзеля Уильяма Перейра (Калифорния, 1970 г.). | Фото: re-thinkingthefuture.com.

Жилой комплекс Les Espaces d’Abraxas в Париже от Рикардо Бофиля (Франция, 1983 г.). | Фото: lookatme.ru.

Национальная библиотека Аргентинской республики в Буэнос-Айресе спроектированная Клориндо Теста в 1961 г . | Фото: mymodernmet.com.

Больницу Святого Иосифа спроектировал американский архитектор Бертранд Голдберг (Такома, 1974 г.).

Robarts Library в Торонто от архбюро MATHERS & HALDENBY ARCHITECTS (Канада, 1943 г.). | Фото: lookatme.ru .