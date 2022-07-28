10 малоизвестных фактов «алкогольных» фактов со всего мира

Алкогольные факты со всего мира.
Алкоголь – продукт для многих весьма желанный и при этом чрезвычайно опасный. Алкогольные напитки употребляли люди из всех слоёв общества в течение многих столетий, и казалось бы об алкоголе известно всё. Но мы собрали для наших читателей «десятку» забавных, увлекательныйх и малоизвестных алкогольных фактов со всего мира.
1. День пива
День пива как национальный праздник.
В Исландии, где потребление алкоголя увеличилось на 35 процентов в период между 1992 и 2012 годами, есть официальный алкогольный праздник - 1 марта "День пива".
Все началось в 1915 году, когда в Исландии вступил в силу запрет на продажу алкоголя. Через некоторое время после этого Испания пригрозила, что если Исландия не продолжит импорт испанских вин, то Испания откажется от импорта соленой трески, что стало бы серьезным ударом по экономике Исландии. В 1921 году Исландия сняла запрет на большинство спиртных напитков, но по прежнему под запретом осталось.. пиво.
Так было до 1 марта 1989 года, когда в Исландии наконец снова разрешили легально покупать пиво. В этот день множество людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать данное событие, с тех пор так они продолжают делать каждый год.
2. Алкогольный возраст
Алкогольный возраст.
Возраст, с которого в Соединенных Штатах разрешено употреблять алкоголь, колебался от 18 до 21 года (как сегодня). Такой же возраст принят только среди 10 процентов населения мира, а в 19 странах (таких, как Сьерра - Леоне и Камбоджа) вообще нет минимального возраста для распития крепких напитков. В Антигуа и Барбуда, а также Центрально-Африканской Республике законы чуть строже - минимальный возраст для питья составляет от 10 до 15 лет. А в 16 странах, таких как Афганистан, Сомали и Пакистан, алкоголь является полностью незаконным, независимо от возраста. В Иране и более того — за распитие спиртного могут приговорить к смертной казни.
3. Завтрак чемпионов
Завтрак по-шотландски.
Как говорил известный киногерой, "шампанское по утрам пьют только аристократы и дегенераты". Но некоторые страны вывели традицию утреннего пьянства на совершенно новый уровень. Так, пивоварня Black Isle Brewery в Шотландии недавно выпустила Cold Turkey — сорт пива, который предназначен специально для распития с утра. Но это еще ничего по сравнению с 38-процентным датским ликером Gammel Dansk, который традиционно пьют в Дании за завтраком. Знаменитый баварский завтрак обязательно включает в себя пиво.
4. Колониальные времена
Алкоголь в Старом Свете.
Американцы никогда стесняются пропустить рюмочку-другую, а восходит эта традиция к колониальным временам. Именно тогда в Америке алкоголя употребляли больше, чем в любое другое время в истории. Средний американец выпивал около 230 граммов алкоголя в день. Тогда для людей было характерно пить пиво или сидр на завтрак.
А началось всё с Англии: в то время в Европе реки были очень загрязнены, и пить воду было порой смертельно опасно. По этой причине люди заменили воду на алкоголь. Эти традиции были перенесенные и в Новый Свет. Виски часто прописывали для "лечения" ларингита и колик, холеру лечили горячим коньяком и даже беременным женщинам, чтобы облегчить их состояние, рекомендовалось регулярно пропускать стаканчик-другой.
5. Животные-алкоголики
Некоторые животные тоже не прочь выпить.
Считается, что перохвостая тупайя в Малайзии имеет самую высокую в мире толерантность к алкоголю. Фруктовые летучие мыши, а также медленные лори обожают употреблять забродившие фрукты и нектар из растений и цветочных почек.Тем не менее, одним из наиболее интересных фактов является то, что макаки-резусы, если у них появляется такая возможность, пьют до тех пор, пока не падают в обморок. Верветки, которых иногда называют зелеными обезьянами, уже привыкли к этанолу в ферментированном сахарном тростнике, который можно найти по всему Карибскому бассейну. Интересно отметить, что молодые обезьяны пьют больше алкоголя, чем взрослые.
6. Генетический макияж
Алкогольное табу на генетическом уровне.
Исследования показали , что алкоголизм оказывает существенное влияние на экологические и генетические факторы. В качестве примера приводится исторически высокий уровень алкоголизма коренных американцев. Доктор Тин-Кай Ли, профессор медицины и биохимии, считает, что это связано с наследственной мутацией генов. По словам доктора Ли, коренные американцы не имеют защитных генов, которые позволяют осуществляться метаболизму ацетальдегида. Если ацетальдегид не разрушается в процессе обмена веществ, его накопление приводит к значительным неприятным физиологическим эффектам. Исследователи также считают, что накопление ацетальдегида действительно может стимулировать пить все больше алкоголя.
7. Эпидемия вараги в Уганде
Банановый джин - смертельный напиток.
В течение трех недель в 2010 году более 100 человек погибли в Уганде после употребления бананового джина домашнего производства с добавкой метанола. Перед смертью пострадавших постигла слепота, а также почечная и печеночная недостаточностью. Вараги, как называется этот джин в Уганде, сделан из бананов, проса или сахарного тростника и продается в 6 раз дешевле основных алкогольных брендов, контролируемых государством.
8. Алкоголь и беременность
Пить или не пить?
Споры о том, безопасно ли для будущей матери употреблять небольшое количество алкоголя, идут в течение довольно продолжительного времени. Недавнее датское исследование показало, что у женщин, которые пьют один стакан вина в неделю во время беременности, в будущем появляются дети с большим поведенческим и эмоциональным благополучием, в отличие от матерей, которые воздерживались от употребления алкоголя. При этом Всемирная организация здравоохранения по-прежнему рекомендует беременным женщинам полностью воздержаться от алкоголя.
9. Вред организму
Алкоголь опасен для жизни.
Все знают, насколько вредным может быть злоупотребление алкоголем. С медицинской точки зрения, когда речь заходит об алкоголизме, все сразу вспоминают о циррозе печени, но это лишь одно из многих медицинских заболеваний, приписываемых злоупотреблению алкоголем.
Алкоголизм может привести к снижению способности организма усваивать витамин В1 (тиамин), таким образом, уменьшая его запасы в теле. Это оказывает сильное влияние на неврологическую систему и может вызвать состояние, известное как синдром Вернике-Корсакова. Данное неврологическое заболевание характеризуется рядом физических отклонений, включая неспособность координировать произвольные движения, такие как ходьба или стояние, а также различные офтальмологические нарушения, такие как раздвоение зрения и непроизвольные движения глаз.
Пожалуй, наиболее опасным для жизни при хроническом злоупотреблении алкоголем является застойная сердечная недостаточность вследствие дилатационной кардиомиопатии.
10. Федеральный план по отравлению
И яды не помеха.
25-27 декабря 1926 года в городе Нью-Йорк была зафиксирована 31 смерть, связанная с алкоголем и бесчисленное множество других случаев, которые привели к различным болезням. Изначально это посчитали типичным отравлением алкоголем, но настоящая причина оказалась гораздо более тревожной.
Когда в 1920 вступил в силу году сухой закон, правоохранительные органы начали при производстве технического спирта добавлять в него токсичные химические вещества. Это делали, чтобы невозможно было очищать технический спирт для его последующего употребления. Но любителей выпить это не останавливало.
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