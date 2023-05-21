8 якобы полезных овощей, частое употребление которых не приведёт ни к чему хорошему

Существует расхожее мнение, что овощи - это исключительно полезный рацион. Вот только, перефразируя старый рекламный ролик, не все овощи одинаково полезны. Материал расскажет об овощах, частое употребление которых очень ухудшит самочувствие.
1. Кукуруза
Царица... калорий. / Фото: fermer.blog
Царица полей Хрущева - самый калорийный овощ. В ней 110 килокалорий на 100 г! Среди участников исследования те, кто регулярно употреблял в пищу кукурузу, набрали в среднем по 2 кг за год, тогда как при аналогичной рационе, но без кукурузы, люди оставались в своем весе или даже худели. Более того. Кукуруза повышает газообразование в кишечнике. Нет ни единого шанса не получить вздутый живот после употребления початка сваренной кукурузы. Ну а что касается консервированной кукурузы, то её можно употреблять и вовсе редко-редко, так как в данной консервации содержится столько сахара, что иной раз и от пирожного меньше будет вреда вашим сосудам.
2. Картофель
Самый лучший способ стать толстым. / Фото: cafe-goa.ru
В отварном картофеле, который обожают славяне, содержится 80 килокалорий на 100 г и сумасшедшее количество крахмала. Про жареный картофель и картофель-фри и говорить не стоит - там выходит 250 килокалорий на 100 г продукта. Ежедневное употребление картофеля ведет к ожирению и проблемам с сосудами.
3. Зеленый горошек
Коварный продукт. / Фото: fozzy.ua
Безобидный на вид консервированный горошек на самом деле содержит 73 килокалорий на 100 г и очень много сахара. Употреблять его стоит очень редко. А добавлять его в салаты с содержанием майонеза - и вовсе путь в ряды нездоровых людей.
4. Капуста кольраби
Осторожно! / Фото: passion.ru
Не стоит думать, что любая капуста - элемент здоровой диеты. К примеру, пекинская капуста содержит всего 16 килокалорий на 100 г, а вот кольраби - в 4 раза больше! Ну а газообразование капуста повышает в десятки раз. Будьте бдительны!
5. Петрушка
Опасная зелень. / Фото: ihrezeitung.ru
Кто бы мог подумать, что зелень может быть коварной! Конечно, много петрушки ты не съешь, но стоит учитывать, что ее калорийность выше 40 килокалорий на 100 г. Кроме того, петрушка возбуждает аппетит, и это тоже говорит не в ее пользу.
6. Баклажаны
Подозрительный овощ. / Фото: goferma.ru
Осторожно! В крупных баклажанах накапливается алкалоид соланин, который может стать причиной расстройства пищеварения. Отдайте предпочтение маленьким баклажанам.
7. Фасоль
Осторожно, фасоль! / Фото: wikipedia.org
При высушивании и длительном хранении фасоль часто становится прибежищем для плесневого грибка. Причем ни на вкус, ни на запах его обычно не определишь, а для организма такая пища вредна и может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта.
8. Свекла
Ох, коварство! / Фото: xcook.info
В свекле содержится просто зашквальное содержание сахара. Её гликемический индекс выше, чем у сладких фруктов!!! Не забывайте, что сахар-песок нынче добывают именно из свеклы - это быстро и дешево, так как сахарозы в овоще - просто пруд пруди. Частое употребление вареной свеклы ведет к скачкам сахара в крови, а это прямой путь к диабету.
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