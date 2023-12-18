Применение соли в быту

Что есть у каждого в доме, но он редко знает все свойства этого предмета? Конечно же, соль. Именно о ней пойдёт речь в сегодняшней статье. Вы удивитесь, насколько многогранно ее использование.







А применив наши советы на практике, уже не сможете без них обходиться. Использование соли в быту очень разнообразно. Но мы постарались собрать для вас советы, которые точно будут полезны и позволят по новому взглянуть на белые кристаллики.



1. Раскрываем вкус кофе

2. А как Вы чистите медь?

3. Спасаем бабушкин веник

4. Моем пол до блеска

5. Борьба с засорами

6. Продлеваем жизнь букету цветов

7. На страже чистоты плетёных изделий

8. Чистим духовку. Правильно

9. Улучшаем средство для мытья посуды

Соль раскапывает вкус кофе по-новомуКофе — бодрящий и яркий напиток. Он прочно вошёл в жизнь многих людей. Некоторые из них даже не представляют своё утро без любимого напитка. Но мало кто знает, как сделать его вкус ещё более насыщенным.В этом нам поможет обычная соль. Добавьте совсем немного соли в чашку утреннего кофе, и вы удивитесь результату. Аромат заиграет особенно ярко и полностью раскроют вкусовые качества напитка. Такой простой способ поможет сделать ваш любимый напиток ещё более терпким и вкусным.Соль деликатно очистит медную посудуНаверно, сложно найти людей, которые на каждодневной основе пользуются посудой из меди. Но они все-таки существуют. К примеру, основание моей любимой турки для кофе — медное. И его чистка часто осложняет мне жизнь.Дело в том, что если чистить медь обычными средствами для посуды, она начинает тускнеть и быстро теряет свой блеск. Но, к счастью, я узнала о народном способе чистки такой посуды.Необходимо разрезать лимон пополам и обмокнуть его в большом количестве соли. Затем им натираем нашу медную посуду до блеска. Таким образом вы сможете не только очистить медь, сохранив ее сияние, но и подарите посуде приятный цитрусовый аромат.Соль спасёт старый веникМногие современные хозяюшки давно отказались от старых соломенных веников. И очень зря. Ведь такие метёлки случили ещё нашим бабушкам и прекрасно справлялись со сбором мусора в доме.Если вы хотите восстановить бабушкин веник, неважно, как элемент памяти или для прямого назначения, вам обязательно поможет наш совет. Необходимо замочить веник в горячей воде с парой ложек соли. Такой раствор не только очистит веник, но и придаст соломинкам упругость и блеск.Ваш пол будет блестетьСовременные супермаркеты предлагает огромное количество чистящих средств. Одних только товаров для мытья пола бесконечное множество. Но все почему-то забыли о том, что вымыть пол до блеска можно и без них.На помощь нам снова придёт самая обычная соль. В литре горячей воды растворите три столовые ложки соли. Вымойте пол полученным раствором, и вы навсегда откажетесь от химических средств для уборки.Соль поможет избавиться от засоровЗасоры образуются в раковинах без предупреждения. И часто у нас нет под рукой необходимого средства, а ждать мастера слишком долго.В таком случае помогает соль. Следует засыпать в слив большое количество соли, а затем обильно залить кипятком. Такой метод отлично прочищает трубы и без специальных дорогостоящих средств.Продлившем жизнь букету цветовЦветы всегда украшают интерьер. Даже самые обычные. Однако, к сожалению, их срок очень недолговечен. Но мы нашли способ сделать так, чтобы ваши букеты простояли намного дольше обычного.И снова нам на выручку придут кристалликом соли. В вашу с водой добавьте чайную ложку соли и тщательно размешайте. Кристаллики должны полностью раствориться. После этого можно ставить ваш букет в вазу и наслаждаться его красотой долгое время.Благодаря соли вода в вазе становится обеззараживающей. За счёт этого замедляются процессы гниения стеблей цветов, и они гораздо дольше остаются свежими и ароматными.Соль спасёт ваши плетёные изделияПлетёная мебель и предметы декора вновь на пике моды. Во многих интерьерах можно встретить если не мебель, то как минимум корзинки из прутиков. Такие изделия очень освежают интерьер, но добавляют сложностей хозяйке.Дело в том, что плетёные изделия не рекомендуется чистить при помощи бытовой химии. От этого повреждаются прутики, и конструкция может потерять свою прочность. Но выход все-таки есть.Следует очищать такие изделия раствором из воды с добавлением пары ложек соли. Такое средство не только безопасно очистить прутики, но и продлит их срок эксплуатации.Соль прекрасно очистит духовкуДуховой шкаф подчас очень сложно отмыть. Особенно после приготовления жирного блюда. Намного лучше бытовой химии с этой задачей справится столовая соль.Следует засыпать духовку солью и прогреть ее в течение получаса. Хватит двухсот градусов. А для придания аромата можно добавить к соли немного гвоздики.Соль усилит свойства средства для мытья посудыЧасто даже хорошая бытовая химия бывает бессильна против жира. Тогда следует улучшить свойства уже имеющегося средства, вместо того, чтобы покупать новое.Так улучшить свойства средства для мытья посуды сможет солевой раствор. В баночке с пульверизатором следует смешать пополам воду и средство для посуды, затем добавить две ложки соли. Тщательно взболтайте полученный раствор. Вы сами сможете убедиться, насколько улучшились свойства средства для мытья посуды при добавлении соли.