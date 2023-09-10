Хитрости от наших мам, которые мы часто игнорируем

Мы часто скептически относимся к советам наших мам, особенно в вопросах ведения быта. А ведь у них гораздо больше опыта в этом деле. Предлагаем чаще прислушиваться к тому, что говорят нам родители, и ради эксперимента проверить на практике лайфхаки, которыми пользуются многие мамы.







Возможно, все это время мы зря от них отмахивались?



1. Как избавить редьку от горечи?

2. Как проверить качество сока?

3. Как отмыть противень?

4. Как не дать картофелю потемнеть?

5. Как быстро очистить картофель в мундире?

6. Как продлить срок хранения моркови?

7. Как разделить цветную капусту на соцветия?

8. Как почистить сковороду от нагара?

9. Как сохранить половинку луковицы?

Замочите нарезанную редьку в воде.Нельзя сказать, что редька – частый гость на современных кухнях, но все же некоторые хозяйки периодически готовят из нее салаты и другие блюда, чтобы повысить иммунитет и насытить организм полезными витаминами и минералами. Однако пословица о том, что хрен редьки не слаще, существует не зря. У этого овоща достаточно специфический вкус, с ярко выраженной горчинкой, которую любят далеко не все. Хорошо, что есть способ, который позволяет быстро от нее избавиться. Нарежьте редьку соломкой, залейте ее ледяной водой и оставьте минут на 30-40. Спустя время горечь уйдет, а овощ останется хрустящим и вкусным.Разогрейте сок на сковороде.Соки очень полезные для здоровья, но только если они качественные и натуральные. К сожалению, найти такие в современных магазинах достаточно сложно. Первое, что вызывает опасение – большое количество сахара. Если вы купили сок нового производителя и хотите проверить его, просто налейте небольшое количество в сотейник и прокипятите. Сок, который содержит сахар, практически моментально карамелизируется и превратится в камни. Если же его в составе нет, напиток останется без изменений. Отличный способ разоблачить недобросовестных производителей, которые делают пометку на упаковке «без сахара».Противень можно отмыть двумя способамиСогласитесь, что многие блюда звучат гораздо лучше, если запечь их в духовке, а не пожарить на сковороде. Вот только есть один маленький нюанс – отмывать противень от жира и нагара не хочется никому. Конечно, если дома есть посудомоечная машина, задача облегчается в разы. А если нет? Тогда приходится прибегать к различным хитростям и подручным средствам. Отличное решение – прибегнуть к помощи всесильной соды и перекиси водорода.Для начала перелейте перекись водорода в бутылку с распылителем, чтобы ее было удобнее использовать. Далее обильно посыпьте поверхность грязного противня пищевой содой, и побрызгайте на нее перекисью, пока весь порошок не станет влажным. Оставьте противень на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы чистящее средство успело подействовать. Утром наденьте перчатки и с помощью губки удалите соду, почерневшую от впитавшегося жира и нагара. В конце ополосните противень водой с моющим средством и высушите.На заметку: Есть еще один эффективный способ чистки. Нужно взять таблетку для посудомойки, положить на противень и залить кипятком. Через несколько минут начнется реакция, и грязь постепенно будет отходить от противня без каких-либо усилий с вашей стороны. Останется лишь убрать загрязнения губкой и ополоснуть посуду.Залейте картофель водой с молоком.Если хозяйки понимают, что вечером смогут уделить на приготовления ужина максимум 20-30 минут, они делают заготовки заранее. Например, чистят картофель для пюре утром, а варят его уже после работы. Однако есть маленький нюанс – даже если клубни лежат в воде, есть риск, что через несколько часов они потемнеют.Чтобы не допустить этого, попробуйте добавить в кастрюлю с водой, в которой лежит картофель, небольшое количество молока. Этот секретный ингредиент не допустит почернение овоща, и вы сможете спокойно его приготовить.Используйте сеточку для яиц.Картофель в мундире – частый ингредиент в салатах, особенно «советских». Так, сложно представить без этого компонента оливье, сельдь под шубой или мимозу, хотя современные повара и пытаются придумать различные вариации привычных нам блюд, заменяя одни продукты другими. Но речь не об этом.Если вам нужно быстро очистить картофель в мундире, а затем нарезать его кубиками, у нас есть отличный лайфхак, как сделать это одним махом, потратив буквально несколько минут. Разрежьте картофелину на половинки и пропустите через специальную сеточку, которую обычно используют для измельчения яиц. Кожура останется сверху, а идеальные по форме и размеру кубики отправятся в салатницу.Засыпьте морковь луковой шелухой.Такие овощи, как лук, морковь, картофель, свеклу гораздо выгоднее покупать в больших объемах. Вот только хранить мешки с продуктами обычно негде. Хорошо, если есть балкон или кладовка с подходящими температурными условиями, но обычно даже там овощи быстро портятся. В таких случаях необходимо искать способы, как обеспечить продуктам необходимые условия хранения, чтобы не выбрасывать деньги на ветер. Например, морковь следует держать в ящике на балконе, засыпав луковой шелухой. Благодаря этой хитрости, она долгое время остается свежей и не портится.Обмотайте капусту пищевой пленкойПожалуй, самая вкусная цветная капуста получается в кляре из яиц, муки и сыра – такую любят даже дети. Единственная проблема, с которой хозяйки сталкиваются в процессе готовки – разбор овоща на аккуратные соцветия. Нельзя сказать, что это сложно, просто занимает много времени, которого во время готовки и так нет. К счастью, есть быстрый и ленивый способ, который помогает справиться с задачей за несколько минут. Нужно обернуть капусту пищевой пленкой и хорошо отбить об стол (можно попросить мужа, чтобы помог, будет эффективнее). После такой процедуры овощ распадется на множество маленьких соцветий. Все гениальное просто!Половинка лимона очистит сковороду.В процессе готовки мы часто сталкиваемся с различными проблемами, но самая частая – пригоревшая еда. Стоит лишь отвлечься на пять минут, как долгожданный ужин приходится отправлять в мусорное ведро, а кастрюлю или сковороду отмывать от нагара. Каша, мясо, овощи – спалить можно все, что угодно, и вдвойне обидно, что страдают не только продукты, но и посуда.Если под рукой нет специального чистящего средства, а отмыть посуду от пригоревшей еды нужно срочно, испытайте следующий лайфхак: возьмите лимон, разрежьте его на две части, одну половинку макните в банку с содой и тщательно протрите загрязненную поверхность. Нагар будет отходить прямо на ваших глазах – останется лишь ополоснуть посуду и высушить ее.Натрите лук сливочным маслом.Если у вас после готовки часто остается половинка луковицы, не нужно ее выбрасывать или пытаться задействовать в тот же день. Она вполне может полежать в холодильнике некоторое время. Боитесь, что овощ засохнет или завянет? Тогда обязательно смажьте его небольшим количеством сливочного масла, а уже потом убирайте на хранение. Впоследствии остатки масла можно будет использовать для обжарки лука. Вот такое безотходное производство! А если лишняя половинка луковицы осталась в шелухе, поместите ее в пакет с зип-застежкой, выгоните воздух и плотно закройте. В таком виде она сможет пролежать в холодильнике и не испортится около двух недель.