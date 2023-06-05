Защититесь от комаров с помощью этого средства

Летом, особенно если вы любите гулять по лесу, комары будут досаждать чаще обычного. Чтобы гарантированно защититься от них, воспользуйтесь одним из 2 натуральных способов.







Первое народное средство — камфорное масло. Продаётся в аптеке в бутылочках. Недостаток — то, что это масло, и им неудобно пользоваться. После нанесения комары не подлетят к вам в течение 30 минут гарантированно. Затем следует вновь нанести масло.







Второе народное и эффективное средство — настойка (вытяжка) гвоздики на водке. В маленькую баночку насыпьте пакетик гвоздики, залейте водкой. Поставьте в тёмное место, время от времени взбалтывайте. Через 10-14 дней вытяжка гвоздики будет готова.







После этого настойку перелейте в бутылку с опрыскивателем, долейте немного воды и пользуйтесь каждые полчаса, распыляя её на открытые участки кожи.





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