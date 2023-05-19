Самые опасные напитки в мире

Напитки из разных стран, которые вы вряд ли захотите попробовать.
1. Айяуаска
Айяуаска (в переводе с языка кечуа — «лиана мертвых» или «лиана духов») — напиток, оказывающий галлюциногенное действие. Изготовляется коренными жителями Амазонки. Основным компонентом является лиана из рода бахчевых под названием лоза духов.
Индейцы Амазонии верят, что этот напиток способен на короткий срок связать незримой нитью два мира: живых и мертвых. В этом нет ничего удивительного: мощнейший психоактивный эффект айяуаски, подкрепленный уверенностью в существовании духов, направляет галлюцинации в нужное русло, и вы вполне можете увидеть умерших родственников.
Приготовление этого чарующего, во всех смыслах этого слова, напитка выглядит следующим образом: отрезки лозы духов варятся 12 часов вместе с целым ворохом листьев других растений, выступающих в роли пряностей.
Еще один интересный эффект, который айяуаска оказывает на организм – это его моментальное очищение от всех обитающих в нем паразитов.
2. Голденрот
Голденрот – швейцарский шнапс с корицей (содержит 53,5% алкоголя), в состав которого входят очень тонкие, но хорошо видимые хлопья настоящего золота. В каждом литре голденрота содержится ~15 мг золота.
Специально для этого напитка выпускаются сита с крошечными отверстиями, которые задерживают особо крупные золотые хлопья. Однако большинство снобов, купивших бутылку за 300 с лишним баксов, распивают напиток без процеживания, в результате чего крошечные кусочки металла зачастую повреждают слизистую желудка, бывали случаи, когда золото оставалось в желудке на несколько месяцев, причиняя гурману дискомфорт, жжение и тошноту. По выходу драгоценный металл так же может застрять, повредить и вызвать загноение в прямой кишке.
3. Gilpin Family Whisky
Этот чрезвычайно редкий напиток богов производится исключительно под заказ, чем наверняка заинтересует всех без исключения ценителей виски, которые, впрочем, вряд ли смогут подавить естественный рвотный рефлекс, узнав, что главный ингредиент Gilpin Family Whisky (в пер. с англ. «Семейное виски Глипинов») — моча пожилых людей, болеющих сахарным диабетом второго типа.
Автор сего шедевра – эпатажный дизайнер и исследователь Джеймс Глипин (James Gilpin), которого критики уже не раз посылали подлечиться в психиатрическую больничку.
Мистер Глипин извлекает мочу из группы престарелых волонтеров, в число которых входит и его собственная бабуля.
Прежде чем свежесобранная моча пойдет на приготовление виски, она проходит нехитрую процедуру очистки — процеживается через обычный водоочистительный фильтр.
5. Пиво Fijjtu
Звание самого опасного в мире пива по праву принадлежит африканскому пойлу под названием Fijjtu, для производства которого использовалась протухшая вода, кишащая паразитами.
Пивоваренный завод Fijjtu был закрыт в 2003 году, просуществовав аж целых 5 лет, после того, как выяснилось, что чрезмерное употребление его продукции приводит к кровавому поносу, адской головной боли и рвоте (и это только в лучшем случае). Некоторые ценители этого пива рассказывали, что, находясь в алкогольном опьянении, видели яркие образы. Благодаря этому за этим хмельным напитком закрепилось название «Божья роса»
6. «Армагеддон» — самое крепкое в мире пиво
Новое детище шотландской пивоваренной компании Brewmeister под название «Армагеддон» (Armageddon) устроит настоящий конец света в вашем желудке. Процент содержания алкоголя в этом пенном напитке составляет невероятные 65%. Т.е., это адское пойло даже крепче, чем виски и водка!
“Самое крепкое в мире пиво” – гласит надпись на бутылочной этикетке «Армагеддона». Это звание не было официально закреплено за ним представителями «Книги Рекордов Гиннесса», но я думаю, что это только дело времени: предыдущий рекордсмен – пиво «Конец истории», уступает «Армагеддону» в крепости целых 15%.
Соучредитель компании Brewmeister Льюис Шанд (Lewis Shand) говорит: “По своему составу «Армагеддон» гораздо ближе к ликеру, чем к пиву, но по своим вкусовым качествам он был классифицирован именно как пиво, чему мы несказанно счастливы!”.
Так же он добавил: «Армагеддон» — ядерная боеголовка, которая шарахнет вам по мозгам так, что вы запомните это на всю свою оставшуюся жизнь.
Это пиво пользуется очень большой популярностью, т.к. компании друзей хватает всего одной бутылки для того, чтобы дружно завалиться под стол!
Именно поэтому компания Brewmeister предупреждает всех, что употреблять «Армагеддон» следует с величайшей осторожностью и строго в малых дозах!
Пивовар из компании Brewmeister Джон Маккензи (Jon McKenzie) сказал следующее: “Для того чтобы получить пиво с таким высоким содержанием алкоголя нам пришлось разработать специальный метод брожения, который мы назвали «ледяным». Вследствие этого, это пиво гораздо более густое, чем то, которое вы привыкли пить”.
Как работает этот специальный метод? Пиво готовят с использованием кристаллического солода, пшеницы, хлопьев овса, и чистейшей шотландской родниковой воды, которую замораживают во время процесса пивоварения! Делается это с целью повышения содержания алкоголя! Механизм очень прост: вода замерзает, а алкоголь нет. Избытки воды в виде льда пивовары удаляют и таким образом на выходе получают напиток крепостью аж 65%!
4. Цсонгсул
Цсонгсул (Tsongsul)– не очень популярный традиционный корейский напиток, который представляет собой вино, приготовленное из человеческих фекалий и лекарственных трав, бродивших в спирте 3-4 месяца.
Сайт Rocket News 24 решил протестировать это отвратнейшее пойло на трех ничего неподозревающих китаянках, которых вы можете видеть на фото. Наивные девушки дали следующую оценку вкусовым качествам цсонгсула: “Очень вкусный напиток, который легко пьется и имеет очень мягкое послевкусие. Я думаю, что он станет настоящим хитом среди девушек, которые любят сладкие алкогольные напитки”. Однако они моментально поменяли свое мнение, когда узнали, что это сладкое алкогольное зелье приготовлено из корейских какашек, заявив, что цсонгсул «на вкус как дерьмо».
7. Мольорт
Самым омерзительным по своим вкусовым качествам алкогольным напитком в мире можно назвать мольорт (malört) – скандинавский шнапс из полыни (35% алкоголя).
Поговаривают, что стоит попробовать мольорт всего один раз и вкус, который многие описывают как “ядовитый яд”, “гадкая гадость” и “мерзкая мерзость”, будет преследовать Вас до конца всей вашей жизни.
Мольорт обладает специфическим запахом, включающим в себя целый букет ароматов, навевающих воспоминания о жженой резине, скипидаре, чернилах из шариковых ручек и жидкости для бальзамирования.
В 2011 году мольорт был удостоен звания «Худший ликер в мире».
8. Чангаа
Чангаа (Changaa) – кенийский самогон и один из самых дешевых алкогольных напитков в мире. Наибольшую популярность чангаа приобрела в африканских трущобах. Употребление чангаа чрезвычайно губительно для организма и алкоголики, пристрастившиеся к этому напитку, обычно живут очень и очень недолго.
Буквальное значение слова чангаа — «убей меня быстро», что в полной мерее отражает всю суть этого пойла, каждая стопка которого будет отнимать несколько лет вашей жизни.
Получают чангаа путем дистилляции зерновых культур, таких как кукуруза и сорго. Звучит не плохо, если не брать в расчет, что африканские горе-самогонщики совершенно не знакомы с таким понятием как санитария и нормы качества, поэтому в готовом продукте можно найти все, что угодно, начиная от песка и заканчивая продуктами человеческой жизнедеятельности. Помимо этого, конкурирующие производители, желающие в выгодном свете представить свой продукт, добавляют в него для придания особого вкуса и аромата секретные ингредиенты, в роли которых выступают: аккумуляторная кислота, реактивное топливо, жидкость для бальзамирования и т.п.
Для того чтобы «набраться по полной» достаточно всего-навсего 300-400 грамм чангаа, после чего человек чаще всего теряет сознание, а на утро испытывает сильнейшее похмелье, сопровождающееся ужасными головными болями и тошнотой. Зачастую употребление чангаа напрочь отбивает у человека память и миссия вспомнить о совершенных во время пьяного угара подвигах становится просто невыполнимой, что, впрочем, наверное, и к лучшему.
9. Чудодейственный напиток от кашля "Героин"
В XIX веке считалось, что героин является отличным средством от кашля. Вы только вдумайтесь, с 1898 по 1910 год этот сильнейший наркотик продавался как замена морфина и лекарство от кашля для детей. Представляете, подходит к вам ваш неполовозрелый отпрыск и заявляет: “Мам, я заболел, дай героина!”.
От кашля он, конечно, помогает, но не стоит лишний раз объяснять, насколько опасен этот наркотик. Тем не менее, тогда героин считался безвредным «аспирином», способным моментально избавить от докучающей хвори.
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