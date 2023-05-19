Самые опасные напитки в мире

8. Чангаа

Чангаа (Changaa) – кенийский самогон и один из самых дешевых алкогольных напитков в мире. Наибольшую популярность чангаа приобрела в африканских трущобах. Употребление чангаа чрезвычайно губительно для организма и алкоголики, пристрастившиеся к этому напитку, обычно живут очень и очень недолго.Буквальное значение слова чангаа — «убей меня быстро», что в полной мерее отражает всю суть этого пойла, каждая стопка которого будет отнимать несколько лет вашей жизни.Получают чангаа путем дистилляции зерновых культур, таких как кукуруза и сорго. Звучит не плохо, если не брать в расчет, что африканские горе-самогонщики совершенно не знакомы с таким понятием как санитария и нормы качества, поэтому в готовом продукте можно найти все, что угодно, начиная от песка и заканчивая продуктами человеческой жизнедеятельности. Помимо этого, конкурирующие производители, желающие в выгодном свете представить свой продукт, добавляют в него для придания особого вкуса и аромата секретные ингредиенты, в роли которых выступают: аккумуляторная кислота, реактивное топливо, жидкость для бальзамирования и т.п.Для того чтобы «набраться по полной» достаточно всего-навсего 300-400 грамм чангаа, после чего человек чаще всего теряет сознание, а на утро испытывает сильнейшее похмелье, сопровождающееся ужасными головными болями и тошнотой. Зачастую употребление чангаа напрочь отбивает у человека память и миссия вспомнить о совершенных во время пьяного угара подвигах становится просто невыполнимой, что, впрочем, наверное, и к лучшему.