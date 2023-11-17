Как африканские абстракции попали в Белый дом: Любимая художница президента Обамы АльмаТомас

Афроамериканская художница Альма Томас была многогранной личностью. Она начала свою художественную карьеру достаточно поздно, поскольку изначально была преподавателем рисования и лишь спустя несколько лет посвятила себя собственному искусству. В 1970 году, за восемь лет до своей смерти, художница заявила, что творчество – это искусство вне времени. И оказалась права.
Слева направо: Дом Альмы Томас в Вашингтоне, округ Колумбия, где Альма жила до своей смерти. \ Портрет Альмы Томас.
По словам Альмы, искусство относится ко всем эпохам, независимо от стран и городов. Она не раз упоминала о том, что творческий потенциал в человеке, подталкивающий на создание картин или статуй, является общим для всего цивилизованного мира, независимо от возрастных, расовых или национальных критериев. Именно поэтому её утверждение о вневременном творчестве до сих пор остаётся неоспоримым.
Красочные абстрактные картины на холсте и акварели художницы также говорят о её независимости. Несмотря на то, что её нетрадиционный и инновационный художественный стиль не поддаётся определённой классификации, её работы часто ассоциируются с Вашингтонской школой цвета. Сегодня Альма, которая большую часть своей жизни провела в столице Америки, известна как важный пионер абстрактного искусства в США, оставивший после себя огромное наследие.
Начало художественной карьеры
Слева направо: Альма Томас. \ Весенние цветы в Вашингтоне, Альма Томас.
Когда Альма начала всерьёз посвящать себя собственному искусству в 1960 году, её тридцатипятилетняя карьера преподавателя рисования подходила к концу. Работы, созданные в этот начальный период, и сегодня дают понять, что Альме в то время ещё только предстояло найти свой собственный стиль. На кухне своего дома, она создавала очень разные работы в эти ранние годы.
Слева направо: Красная абстракция, Альма Томас, 1960 год. \ «Watusi», Альма Томас, 1963 год.
Одной из них была «Красная абстракция», которая завораживает своей красочностью, но ни в коем случае не лучезарностью. По сравнению с более поздними работами Томас. Стиль также гораздо менее ритмичен. Вторая работа из ранних творческих лет Альмы «Watusi», названная в честь песни Chubby Checker. Знатоки истории искусств сразу заметят, что в этой работе Томас играет со знаменитой работой Анри Матисса «Улитка». Альма взяла формы из рисунка Матисса и перенесла их на холст в другом расположении и цвете. Обе картины Альмы, сопоставленные рядом, раскрывают три важных элемента стиля афроамериканской художницы: её путь к абстракции, особую красочность и работу с геометрическими формами
Ассоциации с Вашингтонской школой цвета
Воскрешение, Альма Томас, 1966 год. \ Фото: bing.com.
В последующие годы Альма получала всё большее признание за свои работы в художественных кругах и среди критиков. Вскоре её заметили в одном ряду с такими художниками, как Моррис Луис, Джин Дэвис и другими, которые с 1950-х годов принадлежали к движению под названием Вашингтонская школа цвета. Движение откликнулось на абстрактный экспрессионизм, создав абстрактные работы, в которых подчёркивались оптические качества цвета. Группа получила своё название после того, как её члены некоторое время были активны на выставке 1965 года под названием The Washington Color Painters. Как и другие члены группы, Томас также была заинтересована в том, чтобы иметь дело с силой и эффектом цвета.
Вспышка весны (Весенняя вспышка), Альма Томас, 1968 год. \ Фото: christies.com.
Несмотря на то, что она была связана с движением, её работы демонстрируют уникальный стиль. Альма провела линии карандашом, прежде чем нанести цвет. Закончив, она решила не стирать карандашные линии, чтобы они оставались видимыми. Вдохновлённая природой, она разработала форму живописи, которая характеризуется свободным и красочным стилем и своим мозаичным внешним видом напоминает византийское искусство и искусство пуантилизма. Одним из примеров таких красочных абстрактных картин является работа «Воскресение».
Говардский университет
Слева направо: Ветер и Лагерстрёмия, Альма Томас, 1973. \ Ирис, тюльпаны, нарциссы и крокусы, Альма Томас, 1969 год.
Как только Альма получила степень в области изобразительного искусства, она тут же стала первой выпускницей нового художественного факультета Говардского университета. Альма Томас, родившаяся 22 сентября 1891 года, выросла старшей из четырёх дочерей в большом викторианском доме в Колумбусе, штат Джорджия. Её мать была швеёй и домохозяйкой, а отец работал в церкви. Говорят, что природа, окружавшая дом, произвела на неё впечатление ещё в раннем возрасте. Дом семьи был расположен на холме, и Альма с детства привыкла наблюдать за прекрасными и красочными качествами окружающей природы. В итоге, именно природа стала её самым популярным мотивом в творчестве.
Марш на Вашингтон, Альма Томас, 1964 год. \ Фото: amazonaws.com.
Будучи подростком, она с семьёй переехала в столицу США из-за расового насилия и больших государственных школ Вашингтона. Несмотря на то, что в то время Вашингтон всё ещё был изолирован, он предлагал лучшие возможности, например, лучшее образование. В Вашингтоне Альма проходила обучение в Armstrong High School. Именно там она увлеклась искусством, которое в последующие годы колоссально изменило её жизнь.
В отличие от других афроамериканских художников 1960-х годов, она решила не создавать явно политическое искусство. Исключением является работа под названием «Марш на Вашингтон», в которой Альма рассказывала о своём участии в историческом событии. Однако художница всегда уделяла большое внимание цвету в своих работах. По её словам, благодаря цвету ей удалось сосредоточиться как на счастье, так и на красоте окружающего мира, обойдя стороной бесчеловечность по отношению ко всему живому.
Космос
Приводнение Аполлона-12, Альма Томас, 1970 год. \ Фото: bing.com.
Есть историческое событие, которое, по-видимому, оказало на неё такое большое влияние, что она посвятила ему целую серию картин. Серия называется «Space» или «Snoopy» – последнее название является намёком на название транспортного средства, которым пользовались астронавты после высадки на Луну.
Взрыв, Альма Томас, 1970 год. \ Фото: bing.com.
Картины из серии — это работы, выполненные в стиле, типичном для Альмы. Это красочные работы, написанные в технике мозаики с мотивом геометрических форм. Одной из них является «Взрыв», впечатляющая, красочная работа, которая абстрактно воспроизводит силу запуска ракеты. Картина под названием «Приводнение Аполлона-12» рассказывает о его посадке в Тихом океане.
Персональная выставка
Красочные и многогранные работы Альмы Томас. \ Фото: fristartmuseum.org.
С ретроспективой в 1972 году Томас стала первой афроамериканской женщиной-художницей с персональной выставкой в Музее Уитни в Нью-Йорке. Этот факт о художнице ещё раз подчёркивает её особое место в истории искусства. В одном интервью Альма рассказала о том, как афроамериканцы не могли посещать музеи, когда она, будучи ребёнком, жила в Колумбусе. Годы спустя, в возрасте восьмидесяти одного года, она была удостоена персональной выставки в одном из самых известных музеев мира. Несмотря на то, что Альма никогда прямо не упоминала феминизм в своей работе, она также стала фигурой феминизма в 1970-х годах.
Белый дом
Небесный свет, Альма Томас, 1973 год.
Экс-президент Барак Обама и его жена Мишель Обама, по-видимому, были большими поклонниками Альмы Томас. В 2015 году её работа «Воскресение» была выставлена в Старой семейной столовой Белого дома. Это было первое произведение искусства, созданное афроамериканкой, которое было выставлено как часть постоянной коллекции в общественных местах Белого дома. Три работы художницы попали в Белый дом во время президентства Обамы: например, её картина «Небесный свет» была повешена в личных покоях семьи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии