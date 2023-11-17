Как африканские абстракции попали в Белый дом: Любимая художница президента Обамы АльмаТомас

Слева направо: Дом Альмы Томас в Вашингтоне, округ Колумбия, где Альма жила до своей смерти. \ Портрет Альмы Томас.

Начало художественной карьеры

Слева направо: Альма Томас. \ Весенние цветы в Вашингтоне, Альма Томас.

Слева направо: Красная абстракция, Альма Томас, 1960 год. \ «Watusi», Альма Томас, 1963 год.

Ассоциации с Вашингтонской школой цвета

Воскрешение, Альма Томас, 1966 год. \ Фото: bing.com.

Вспышка весны (Весенняя вспышка), Альма Томас, 1968 год. \ Фото: christies.com.

Говардский университет

Слева направо: Ветер и Лагерстрёмия, Альма Томас, 1973. \ Ирис, тюльпаны, нарциссы и крокусы, Альма Томас, 1969 год.

Марш на Вашингтон, Альма Томас, 1964 год. \ Фото: amazonaws.com.

Космос

Приводнение Аполлона-12, Альма Томас, 1970 год. \ Фото: bing.com.

Взрыв, Альма Томас, 1970 год. \ Фото: bing.com.

Персональная выставка

Красочные и многогранные работы Альмы Томас. \ Фото: fristartmuseum.org.

Белый дом

Небесный свет, Альма Томас, 1973 год.