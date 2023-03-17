Что приготовить из фасоли, если домочадцы борщ и суп с ней не едят

Фасоль, как и картофель, – универсальный продукт. Из неё запросто можно приготовить с десяток оригинальных и вкусных блюд помимо привычного супа и пюре. Так что берите на вооружение данные рецепты и приятно удивляйте своих домочадцев.
1. Фасоль по-флотски
Оригинальное блюдо с фасолью. \ Фото: zira.uz.
По-флотски бывают не только макароны, а и фасоль. Приготовив однажды это блюдо, вы вновь захотите увидеть его в своём меню.
Ингредиенты:
• Фарш (на ваше усмотрение) - 400-450 г;
• Фасоль консервированная цветная - 2 банки;
• Лук репчатый среднего размера - 2 шт;
• Масло подсолнечное - 3-4 ст.л;
• Соус соевый - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Зелень свежая - 1 маленький пучок.
Фасоль по-флотски. \ Фото: odjax.ru.
Способ приготовления:
• Лук очистить и очень мелко нарезать;
• Высыпать на разогретую с маслом сковороду;
• И слегка помешивая обжарить примерно 6-7 минут;
• Затем добавить к луку фарш;
• Посолить, поперчить, влить соевый соус;
• Перемешать и обжарить до лёгкой румяной корочки;
• Затем добавить фасоль (из одной банки слить воду, в другой оставить и вылить в сковородку);
• Перемешать;
• Убавить огонь до среднего, накрыть крышкой и готовить 10-15 минут;
• Затем снять крышку, увеличить огонь и выпарить остатки жидкости;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной свежей зеленью.
2. Хумус
Хумус. \ Фото: yandex.ua.
Рецептов хумуса существует энное количество и каждый из них по-своему вкусный. Но стоит добавить в классическое блюдо несколько необычных ингредиентов, как оно тут же засияет новыми красками и вкусом.
Ингредиенты:
• Фасоль белая сырая (для тех, у кого нет времени, подойдёт консервированная 1 банка) -200-250 г;
• Лимон - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 40 мл;
• Чеснок - 3-4 зубочка;
• Паприка молотая - 0,5 ч.л;
• Кунжут - 100 г;
• Зира - 0,5 ч.л;
• Сахар - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Сода - на кончике ножа;
• Тимьян свежий - 2-3 веточки.
Хумус из фасоли. \ Фото: the-challenger.ru.
Способ приготовления:
• Фасоль промыть под проточной холодной водой, а после замочить на пару часов в воде с добавлением соды;
• Затем воду слить и вновь тщательно промыть фасоль холодной проточной водой;
• Отправить в кастрюлю, добавить веточки тимьяна;
• Залить водой так, чтобы фасоль была покрыта на два пальца сверху;
• Готовить 30-35 минут на среднем огне;
• Юшку слить в миску, а фасоль откинуть на дуршлаг и остудить;
• Чеснок мелко нарезать и обжарить вместе с кунжутом;
• В чашу блендера выложить фасоль, обжаренный кунжут с чесноком, добавить подсолнечное масло;
• Сахар смешать с солью, паприкой, зирой и соком одного лимона;
• Хорошенько перемешать и добавить к фасоли;
• Перебить до однородной массы;
• Затем добавить несколько ложек бульона из фасоли и вновь перебить до однородной массы;
• Подавать с лепёшками, тостами или гренками;
• По желанию можно посыпать сверху свежей зеленью.
3. Печенье
Печенье из фасоли. \ Фото: pinterest.com.
Овсяным печеньем уже точно никого не удивить, а вот печенюшками из фасоли с добавлением грецких орехов и яблок, пожалуй, можно.
Ингредиенты:
• Фасоль белая сырая - 150 г;
• Яблоки зелёные крупные - 1 шт;
• Ядра грецких орехов - 100 г;
• Яйца - 1 шт;
• Творог жирный - 150 г;
• Мука - 1 неполный стакан;
• Сахар - 0,5 стакана;
• Крахмал кукурузный - 2 ст.л;
• Разрыхлитель - 1 ч.л. без горки;
• Сахар ванильный - 1 пакетик;
• Соль - по вкусу.
Фасолевое печенье. \ Фото: recetasgratis.net.
Способ приготовления:
• Фасоль вымыть и замочить на ночь;
• Затем отварить и остудить;
• Яблоки вымыть;
• Очистить и удалить сердцевинку;
• Затем завернуть в фольгу и отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 10-15 минут;
• Орехи обжарить на сухой сковороде примерно 5-7 минут;
• Творог размять вилкой, затем протереть через мелкое сито;
• В чашу блендера выложить печёные яблоки и фасоль;
• Протёртый творог смешать с сахаром, солью, яйцами и ванильным сахаром;
• Добавить к фасоли;
• Перебить до однородной массы;
• В глубокой миске смешать грецкие орехи с мукой, кукурузным крахмалом и разрыхлителем;
• Хорошенько перемешать и смешать с пюреобразной массой;
• Вымесить и выложить ложкой печенье на противень, застеленный бумагой для выпекания;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
4. Салат с креветками
Фасоль с креветками. \ Фото: vsyasol.ru.
Салат из фасоли с нежным мясом креветок – блюдо, которое прекрасно подойдёт как для встречи с друзьями, так и для романтического ужина с мужем.
Ингредиенты:
• Креветки очищенные - 400 г;
• Фасоль консервированная белая - 1 банка;
• Лук репчатый красный маленький - 1 шт;
• Помидоры черри - 5-6 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Масло оливковое - 6 ч.л;
• Лимонный сок - 4 ч.л;
• Соус соевый - 4 ч.л;
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Кунжут - 2 ст.л;
• Свежая зелень микс - 1 маленький пучок.
Салат с фасолью и креветками. \ Фото: yumchief.com.
Способ приготовления:
• Креветки вымыть под проточной водой и отварить в слегка подсоленной воде примерно 2-3 минуты;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Фасоль (без юшки) переложить в глубокую миску;
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• Обжарить на оливковом масле 2-3 минуты;
• Затем добавить креветки и обжарить ещё 5-6 минут;
• В миске смешать мелко рубленный чеснок с лимонным соком, соевым соусом, солью, перцем, маслом и мелко нарезанной зеленью;
• Креветки переложить в миску к фасоли;
• Заправить получившимся соусом;
• Перемешать и сверху посыпать кунжутом;
• Отправить в холодильник на 30-35 минут;
• Подавать к столу с хрустящими тостами, гренками или лавашем.
5. Мясной салат с фасолью
Мясной салат с фасолью. \ Фото: 1000.menu.
А вот этот салат сто процентов будет оценен по достоинству всем семейством, и в первую очередь мужем. Сочные кусочки нежнейшей говядины, мягкая и рассыпчатая фасоль, ароматные специи и хрустящие орешки – просто объедение.
Ингредиенты:
• Говяжья вырезка - 250-300 г;
• Фасоль белая консервированная - 1 банка;
• Перец болгарский красный - 1 шт;
• Лук репчатый красный среднего размера - 1 шт;
• Перец острый стручковый - 0,5 стручка;
• Ядра грецких орехов - 1 горсть;
• Чеснок - 5-6 зубчиков;
• Уксус винный белый - 2 ч.л;
• Масло оливковое - 6 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Сушёные травы - по вкусу;
• Свежая петрушка - 1 маленький пучок.
Пикантный салат с фасолью и говядиной. \ Фото: youtube.com.
Способ приготовления:
• Говядину тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Нарезать соломкой и отправить на разогретую сковороду с оливковым маслом;
• Обжарить со всех сторон 3-4 минуты;
• Затем добавить дроблённые ядра орехов (до крупной крошки);
• Перемешать и жарить ещё примерно 7-10 минут;
• Фасоль откинуть на дуршлаг и промыть под холодной проточной водой;
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• Сдобрить винным уксусом и отправить в холодильник мариноваться на 40-45 минут;
• Перец болгарский и острый вымыть;
• Удалить семена и мелко-мелко нарезать;
• Чеснок пропустить через пресс или мелко нарубить;
• В глубокую миску пересыпать орехи с мясом;
• Сверху рубленный чеснок и перец;
• Затем маринованный лук (хорошенько отжать);
• Добавить фасоль;
• Посолить, поперчить, приправить сушёными травами и заправить оливковым маслом;
• Аккуратно перемешать и посыпать мелко рубленной свежей петрушкой;
• Отправить в холодильник на 30-35 минут.
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