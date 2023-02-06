Как одному выжить 2 месяца в открытом море: Эксперимент врача, который он поставил сам на себе

«Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха», — этими громкими словами в 1950-х француз Ален Бомбар заинтриговал многих. Но что интереснее, он смог доказать, что на самом деле выжить в море возможно, даже если твоё невольное путешествие затянулось. И рассказал, как это сделать.
Ещё один врач, поставивший на себе эксперимент
19 октября 1952 года Бомбар вышел из канарского порта Лас-Пальмас на стандартной спасательной резиновой лодке. С собой у него был опечатанный сундучок с едой, на случай, если эксперимент окажется провальным, и антибиотики. Когда Бомбар через 65 дней покинул лодку, дойдя до острова Барбадос, эксперты, осмотрев запасы на непредвиденный случай, постановили, что они нетронуты.
Бомбар провёл в море больше, чем многие потерпевшие кораблекрушение, и остался жив, не открывая запасов еды. Всего лодка Алена прошла около 6000 километров. Так простой врач – а Бомбар был не учёным, не профессиональным моряком, а врачом – доказал, что выжить в океане можно. По крайней мере, в достаточно тёплых водах и достаточно спокойную пору году.
Мысль об эксперимента он не вынашивал особенно долго. За год до своего путешествия Бомбар узнал о смерти людей, которые смогли спастись при крушении траулера. Более того, он узнал, что погибает четверть тех, кто сумел высадиться в спасательные шлюпки, притом совсем недалеко от земли. Тогда-то ему и пришла мысль о том, что необходимо выяснить, как вообще можно выжить в таких обстоятельствах.
Оставив медицину, которая явно и так дала ему достаточно знаний для выживания, он устроился в океанологическую лабораторию, чтобы получить дополнительные знания, которые пригодятся в море. Перед большим путешествием в одиночку он сделал пробное, поменьше, с напарником. И, наконец, начал свой – тогда казалось, что самоубийственный – эксперимент. В море он вёл подробный дневник, который включал множество медицинских показателей, чтобы понять, как функционирует организм в настолько экстремальном режиме. Это чем-то напоминало записи тех врачей, что ставили опыты, прививая себе смертельно опасные болезни.
Врач Ален Бомбар.
Что узнал в океане Ален Бомбар
Самый большой вопрос посреди океана в жарких широтах – где и как добыть воды и как терять её меньше. Бомбар нашёл несколько способов добывать драгоценную влагу. Некоторые были очевидны – набирать дождевую воду во время непогоды или давать морской воде сначала испариться, потом сконденсироваться, поместив над ёмкостью с морской водой плотную ткань (парус). Соль при этом, поскольку не испаряется, остаётся в ёмкости, и с ткани остаётся слизывать чистые, пресные капли.
А ещё собирать – росу (на самом деле, тот же конденсат) с бортов лодки рано утром. Ловить рыбу, надрезать кожу и выпивать лимфу. Или выжимать лимфу, нарезав и отжав рыбье мясо. Некоторое время также можно понемногу пить морскую воду – не дольше пяти-шести дней, иначе наступает отравление солью. Если держать на лице смоченную в морской воде тряпку, жажду переносить легче.
Ночью, однако, можно замёрзнуть даже в тёплых широтах. Бомбар утверждал, что даже мокрую одежду нельзя снимать – она сохраняет тепло тепла. А ещё, что, кроме рыбы, надо попробовать насобирать планктон. Это можно сделать носком. Он питателен, в нём содержится некоторое количество витаминов. Правда, в наше время планктон наверняка содержит немало пластика, но если сильно захочется жить – не до разбору. Кстати, чтобы поймать рыбу, тоже можно использовать свою одежду. Бомбар же соорудил гарпун из ножа и весла и, рискуя повредить свою лодку, орудовал именно им, добывая свою первую рыбу. Уже из её костей он сделал рыболовную крючки, чтобы ловить других рыб. Летучие рыбы плюхались в лодку ночами вообще сами, их оставалось только подбирать.
Ален Бомбар в открытом море.
Как врач, Ален обнаружил, что раны, полученные в таких условиях, не кровоточат, но и не заживают – без крови доставить клетки, с помощью которых кожа бы восстанавливалась, нечему. Дело в попытках организма уменьшить перегрев поверхности тела: он почти перестаёт доставлять туда горячую кровь.
Ален попал в настоящий шторм и был уверен, что этого его судёнышко не сможет пережить. Он два часа вычёрпывал шляпой – больше было нечем – воду из лодки, не останавливаясь ни на миг и холодея от ужаса. Но плоские резиновые лодки, как оказалось, в целом отлично ведут себя в шторм – они не переворачиваются от ветра и скользят по поверхности волн.
К концу путешествия Бомбар был покрыт гноящимися ранками, у него начала клочьями сходить кожа и выпали несколько ногтей. Ещё он похудел на двадцать пять килограмм. Но он был жив и даже относительно здоров.
Эксперимент Бомбара не только показал, как ведёт себя тело человека в условиях долгого странствия по водам почти без средств для выживания – и не только то, что может употребить для своего спасения человек в открытом море. Он доказал, что прежняя практика оставлять поиски спасшихся после крушения через неделю после начала вовсе не рациональна. Человек может выжить в море и дольше, особенно когда ищет способы выживания, а не предаётся ужасу и отчаянию. За последующие семьдесят лет тысячи человек после кораблекрушений выжили благодаря тому, что читали о Бомбаре и благодаря тому, что их поиски не заканчивали через неделю.
Лодка *Еретик* в конце плавания Бомбара.
Текст: Лилит Мазикина.
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