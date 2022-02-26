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Простой способ растопить снег со льдом и расчистить дорожку перед домом или гаражом


Приятный бонус: на месте снега не появится лёд!

Приятный бонус: на месте снега не появится лёд!

 

Кажется, зима решила взять реванш по полной. И после относительно мягкой погоды в большинство регионов пришёл пушистый снег. Пока детвора радуется, автомобилисты и владельцы домов в частном секторе не разделяют восторгов. Каждое утро приходится начинать, расчищая снег? Попробуйте вот это средство. Снег быстро растает, а на его месте не появится ледяная корочка.

Снег: детям радость, а взрослым – морока.

Снег: детям радость, а взрослым – морока.

 

Расчищать снег – конечно, физнагрузка, но занятие не самое приятное. Да и обнаружить у входа в дом или гараж ледяной каток тоже не слишком радостно. Если песок и соль дают только кратковременный результат, попробуйте вот это средство. Его уже десятилетиями используют в США и холодных странах Европы.

Чтобы быстро растопить снежный сугроб или лёд, подготовьте (из расчёта на каждые 2 литра воды):

1. Горячую воду;

2. 6 капель жидкости для мытья посуды;

3. Четверть мерного стакана спирта (любого, включая технический).
Простой способ растопить снег со льдом и расчистить дорожку перед домом или гаражом

«Топим» снег спиртом и средством для мытья посуды.

 

В ведро с горячей водой добавьте спирт и жидкость для мытья посуды, размешайте и сразу выливайте на площадку, которую нужно очистить от снега и льда. Вы заметите, что снег начнёт шипеть и пузыриться – это нормальная реакция.
Всё растает буквально за минуту, а вам нужно будет только слегка подчистить остатки льда.
3 ингредиента, которые работают.

3 ингредиента, которые работают.

 

Чем этот метод лучше других? А тем, что поскольку температура замерзания спирта гораздо ниже, чем у воды, после такой процедуры на очищенном участке не образуется лёд. Так что, никакого катка и фигурного катания – двор или подъезд к гаражу останутся чистыми.
Это средство пригодится и для быстрой «разморозки» автомобиля.

Это средство пригодится и для быстрой «разморозки» автомобиля.

 

Кстати, если такую «гремучую» смесь залить во флакон с пульверизатором, можно надёжно защитить стёкла автомобиля от изморози. И возить с собой удобно.

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Простой способ растопить снег со льдом и расчистить дорожку перед домом или гаражом

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Простой способ растопить снег со льдом и расчистить дорожку перед домом или гаражомПодписаться на мой Instagram
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