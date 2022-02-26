Простой способ растопить снег со льдом и расчистить дорожку перед домом или гаражом

Приятный бонус: на месте снега не появится лёд!
Кажется, зима решила взять реванш по полной. И после относительно мягкой погоды в большинство регионов пришёл пушистый снег. Пока детвора радуется, автомобилисты и владельцы домов в частном секторе не разделяют восторгов. Каждое утро приходится начинать, расчищая снег? Попробуйте вот это средство. Снег быстро растает, а на его месте не появится ледяная корочка.
Снег: детям радость, а взрослым – морока.
Расчищать снег – конечно, физнагрузка, но занятие не самое приятное. Да и обнаружить у входа в дом или гараж ледяной каток тоже не слишком радостно. Если песок и соль дают только кратковременный результат, попробуйте вот это средство. Его уже десятилетиями используют в США и холодных странах Европы.
Чтобы быстро растопить снежный сугроб или лёд, подготовьте (из расчёта на каждые 2 литра воды):
1. Горячую воду;
2. 6 капель жидкости для мытья посуды;
3. Четверть мерного стакана спирта (любого, включая технический).
«Топим» снег спиртом и средством для мытья посуды.
В ведро с горячей водой добавьте спирт и жидкость для мытья посуды, размешайте и сразу выливайте на площадку, которую нужно очистить от снега и льда. Вы заметите, что снег начнёт шипеть и пузыриться – это нормальная реакция. Всё растает буквально за минуту, а вам нужно будет только слегка подчистить остатки льда.
3 ингредиента, которые работают.
Чем этот метод лучше других? А тем, что поскольку температура замерзания спирта гораздо ниже, чем у воды, после такой процедуры на очищенном участке не образуется лёд. Так что, никакого катка и фигурного катания – двор или подъезд к гаражу останутся чистыми.
Это средство пригодится и для быстрой «разморозки» автомобиля.
Кстати, если такую «гремучую» смесь залить во флакон с пульверизатором, можно надёжно защитить стёкла автомобиля от изморози. И возить с собой удобно.
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