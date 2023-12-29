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7 главных различий между мудрым и обычным родителем

Все мы в теории знаем, как правильно воспитывать детей. Но из-за нехватки времени, мудрости и терпения часто поступаем по-другому.

Публикует подборку из семи главных вещей, которые важно знать каждому родителю для формирования личности малыша. Основное правило: Не обрезай ребенку крылья. Однажды расправив их, он не даст опуститься твоим!

7 главных различий между мудрым и обычным родителем

Обычный родитель проводит всё время с ребенком, оставляя свое хобби и интересы в тени. Действительно мудрый родитель заботится и о себе. Этому он и обучает детей.

Обычный родитель целыми вечерами делает школьные задания. Мудрый родитель считает, что ребенок должен сам отвечать за них. Если что-то не получается, тогда родитель приходит на помощь. Но только он указывает путь к решению, а не делает всё за ребенка.

Многие родители стараются искупить вину, покупая ребенку подарки. Мудрый родитель выдает чаду деньги на мелкие расходы. Ребенок должен сам учиться распределять деньги и откладывать их на приобретение игрушек. Родителю следует контролировать этот процесс и обучать малыша.

Часто мамы и папы не хотят разбираться в причине плохого поведения ребенка. Им хочется побыстрее усмирить его. Мудрый родитель разбирается в причине и старается помочь в решении проблемы.

Обычный родитель хочет вырастить в первую очередь достойного и успешного человека. Мудрый старается построить теплые и близкие отношения с малышом.

Обычный родитель бережет своего ребенка от различных проблем, делая иногда то, о чём его не просят. Мудрые мамы и папы в допустимых случаях позволяют ребенку делать ошибки. После помогают ребенку извлечь из ситуации урок.

Многие родители позволяют ребенку всё, чтобы он не закатывал истерики и не плакал. Этим часто дети и пользуются. Мудрый родитель не дает вылазить карапузам на голову. Он уважает не только свое личное пространство, но и ребенка.

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