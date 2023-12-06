Как хулиган, который увлекался воровством и алкоголем,стал любимцем британцев и примерным семьянином

В 2021 году по результатам опроса британцев Том Харди был признан лучшим актером. Обаятельный и харизматичный, яркий и удивляющий зрителей своей способностью легко перевоплощаться в разные образы. С его участием вышли триллеры, боевики, мелодрамы… А ведь его родители и те, кто знал его в детстве и в подростковом возрасте даже не предполагали что такое возможно. Том рос хулиганистым и проблемным мальчуганом. Как же так получилось, что Харди стал не только Голливудской звездой, но и хорошим человеком, мужем и отцом?
Яблоко от яблони…
Том Харди . Фото источник:bigpicture.ru
В народе о наследственности говорят - «яблоко от яблони», то есть на яблоне никак не может появится банан. Вот так и с Томом Харди. В юные годы жизнь его достаточно покрутила, но несмотря на это он выбрал творческий путь. А как иначе? Ведь его родители из богемной среды - мама - художница, а папа - режиссер. Мальчик рос в культурной среде, пропитанной искусством. В их доме всегда звучала классическая музыка и ценились книги. Том ни в чем не знал недостатка.
Родители отдали сына в престижную школу. Казалось, чего еще желать? Но Тома тянуло на «подвиги»: он увлекся алкоголем и наркотикам, да так, что в пятнадцать лет стал от них зависим и был готов ради дозы на любое преступление. Однажды, ради шутки он угнал чей-то автомобиль и если бы не связи и деньги родителей, не избежал бы тюрьмы.
Но несмотря на все свои грехи, Том тянулся к искусству. Поэтому мама посоветовала ему пойти учиться в Ричмондскую школу актерского мастерства. Учился Харди там недолго, так как был отчислен за свое ужасное поведение. Затем учеба в Лондоне в школе драмы. Тому повезло с преподавателем, у которого на счету было немало воспитанников-звезд, в том числе и Энтони Хопкинс. В этот раз хулиганистый парень старался максимально перенять опыт.
Еще будучи студентом Том Харди снялся в мини-сериале «Братья по-оружию». Это была его дебютная работа. Далее он участвовал в съемках «Звёздный путь: Возмездие» и у него уже был контракт с модельным агентством. Карьера молодого актера росла, а вот пагубные привычки оставались прежними. Однажды передозировка запрещенными веществами привела к серьезным последствиям со здоровьем: Том чуть не умер. И тогда он решил для себя в корне изменить свою жизнь.Избавиться от зависимости помогло лечение в специальной клинике. С того дня известный актер забыл о пагубных привычках навсегда.
Успех и мировое признание
Том Харди в фильме
Томас с головой погрузился в работу - снимался в кино и не упускал возможности играть на сцене, за что в 2003 году был признан одним из лучших молодых актеров. На тот момент на его счету уже было несколько разноплановых картин: «Королева-девственница» (исторический сериал), «Дочь Гидеона» (драма), «Слоеный торт» (криминальная драма) и др. Но пиком его мастерства стал фильм «Стюарт: жизнь задом наперед», в котором Том сыграл вместе со своим другом по жизни актером Бенедиктом Камбербэтчем. Своей игрой актер привлек внимание режиссеров и сценаристов и в итоге следом за этой картиной были отсняты с его участием еще четыре, от боевика до черной комедии - «Бронсон», «Запрещенный прием», «Рок-н-рольщик», «Кодекс вора».
С каждым годом карьера Тома Харди росла и к 2012 году он успел сняться во многих известных фильмах, полюбившихся зрителю - «Грозовой перевал», «Начало»,«Шпион, выйди вон!», «Воин», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» и другие. Актер буквально не жалел себя ради роли. Например, для фильма «Воин» Том по десять часов подряд тренировался в спортзале чтобы сыграть роль боксера. Или же мог есть много сладостей, чтобы максимально потолстеть, как это и произошло с фильмом«Бронсон».
Интересно, что актеру помогают подготовиться к съемкам не только профессиональные эксперты, но и родные. Так, его сын Луи был главным «критиком», когда папа готовился играть роль Венома.
Личная жизнь Тони Харди
Том Харди с женой. Источник фото: passion.ru
Еще будучи студентом актер влюбился в девушку-писательницу Сару Уорд. Не прошло и месяца, как влюбленные расписались. Поначалу их семейные отношения были почти идеальными. Супруги понимали друг друга с полуслова. Но спустя год семейная жизнь изменилась: Том на тот момент был зависим от алкоголя и запрещенных средств. Сара пыталась спасти брак в течение пяти лет. И даже когда Харди отправился на лечение в клинику и поборол свои пагубные привычки, увы, отношения сошли на нет и назад дороги не было. Супруги расстались. Сегодня бывшая первая супруга Тони живет в Великобритании и занимается писательским мастерством.
Долго скучать без любви обаятельному Тони не пришлось. У него были романы с актрисой Линдой Парк, а также ассистентом режиссера Рейчел Спид, которая родила актеру сына Луи. Несмотря на несложившиеся отношения с Рейчел, Харди общается с сыном и участвует в его жизни.
А вот второй законной супругой стала его партнер по съемкам фильма «Грозовой перевал» - актриса Шарлотта Райли. И если с Сарой Уорд Том расписался через три недели после знакомства, то со второй супругой он не спешил поставить штамп в паспорте. Влюбленные узаконили свои отношения лишь спустя пять лет. А через год у них родился сын, а еще чуть позже и второй. Известно, что когда актеры разлучаются из-за съемок, то пишут друг другу любовные письма. Актер и его красавица-супруга Шарлотта не любят афишировать свою личную жизнь и стараются максимально скрыть ее от назойливых папарацци. Поэтому многое о семейной жизни Харди поклонникам не известно, да и зачем?
Интересно, что Том Харди часто играет злодеев, хотя в жизни он очень добрый и отзывчивый человек. Так, он любит животных, особенно обожает собак, поэтому часто выступает за их защиту и агитирует приютить бездомных, а не покупать себе четвероногого друга. А еще актер участвует в помощи «зависимым» юношам и девушкам, являясь амбассадором специального фонда. Том считает, что его горький жизненный опыт в преодолении вредных привычек поможет и другим вновь стать счастливыми и свободными.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии