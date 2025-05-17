Почему яйца не надо разбивать в сковороду и еще 7 ошибок, которые часто допускают с этим продуктом

Яйца – один из самых популярных продуктов на кухне, ведь их можно не только подавать как самостоятельное блюдо, но и использовать в качестве ингредиента для салатов, супов, сэндвичей и пр. Однако, несмотря на то, что мы их готовим практически каждый день, все равно из раза в раз допускаем все те же ошибки.
Ошибка 1: Варить яйца в кипятке
Если вода будет сильно кипеть, яйца потрескаются. / Фото: msn.com
На самом деле, нет никакой необходимости ждать, пока вода в кастрюле закипит, а затем класть туда яйца. Низкая температура даст куда более хороший результат, и вот почему. Во-первых, горячая вода превращает белок в сухую резину, так как в процессе кипения его часть испаряется через скорлупу. Во-вторых, кипяток заставляет яйца подпрыгивать в процессе варки, из-за чего они трескаются.
Если вы не хотите доставать из кастрюли «побитые жизнью» яйца с резиновым белком, воспользуйтесь одним из двух вариантов: либо кладите их в кипящую воду, а затем уменьшайте огонь, либо кладите в холодную воду, доводите до кипения, а затем выключайте конфорку и ждите десять минут (если нужна консистенция вкрутую). Обратите внимание, что во втором варианте многое зависит от скорости нагрева воды и ее объема – это важно учитывать.
Ошибка 2: Хранить яйца в холодильнике
Обычно мы храним яйца в холодильнике. / Фото: news.myseldon.com
После покупки мы по привычке кладем яйца на дверцу холодильника. Но если вдруг там не оказалось места, в этом нет ничего страшного – вы вполне можете оставить их на столе, не переживая, что они быстро испортятся.касается только домашних яиц, естественное покрытие которых защищает их содержимое от грязи, микробов и бактерий. А вот яйца, купленные в супермаркете, лучше действительно хранить в супермаркете. Дело в том, что их моют перед продажей и, соответственно, стирают защитный слой, поэтому без низких температур яйца могут быстро испортиться.
Ошибка 3: Считать коричневые яйца более вкусными
Вкус у белых и коричневых яиц одинаковый
Возможно, вы замечали, что многие известные повара, например, Марта Стюарт или Гордон Рамзи, в своих рецептах используют исключительно коричневые яйца, аргументируя это тем, что они вкуснее. На самом деле вкус белых и коричневых яиц абсолютно идентичен, и нет никакой разницы, какие из них будут лежать в вашем холодильнике. Возможно, последние нравятся знаменитостям просто потому, что они лучше смотрятся в кадре. Но если вы не планируете снимать видео-рецепты своих блюд с участием яиц, тогда покупайте какие хотите.
Ошибка 4: Использовать для выпечки и кремов яйца комнатной температуры
Можно использовать и холодные, и теплые яйца. / Фото: kasheloff.ru
Во многих рецептах делается акцент на том, что яйца нужно заранее доставать из холодильника, чтобы в процессе готовки они были комнатной температуры. Однако если вы вдруг забудете это сделать, ничего страшного не случится. Использование холодных яиц вряд ли кардинально изменит результат готовки, ведь очень сложно испортить такое потрясающее сочетание, как яйца, сахар и сливочное масло.
На заметку: Конечно, из каждого правила есть исключение. Например, если по рецепту в тесто нужно добавить кокосовое масло, лучше заранее доставать все ингредиенты из холодильника, так как оно очень чувствительно к температуре других продуктов.
А вот тот же кефир, йогурт, молоко действительно лучше использовать теплым, иначе сода плохо разойдется в тесте, и выпечка не поднимется. Это правило касается оладий, бисквитов, кексов и прочих хлебобулочных изделий.
Ошибка 5: Покупать максимально свежие яйца
На яйцах можно найти дату производства. / Фото: otzovik.com
А вы тоже постоянно обращаете внимание на дату производства яиц, чтобы купить максимально свежие? На самом деле, вы можете этого не делать. Вкус яиц совершенно не меняется от того, сколько дней они пролежали – три или десять. А вот чиститься свежие яйца действительно будут сложнее. Впрочем, эту проблему легко решить, если знать один полезный лайфхак: постучите яйцом об стол, чтобы на скорлупе появилась трещина, а затем положите на несколько минут в миску с ледяной водой. Вот увидите, скорлупа будет отходить легко и быстро, не захватывая белок.
Ошибка 6: Добавлять соль или уксус в процессе варки
Обычно в кастрюлю с яйцами добавляют ложку соли. / Фото: autosprite.ru
В процессе варки яиц мы допускаем большое количество ошибок, и даже не подозреваем об этом. На самом деле, многие советы, которые дают хозяйки в интернете не работают или работают совсем не так, как нам хотелось бы. Банальный пример: на форумах можно найти рекомендацию солить воду, в которой варятся яйца, чтобы они не треснули. Однако соль не укрепляет скорлупу. Более того – она проникает сквозь нее и меняет вкус белка. Поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем добавлять соль в кастрюлю с водой.
Другой нюанс связан с уксусом. Его советуют добавлять в воду, чтобы яйца не треснули. Но ведь этот продукт работает совершенно иначе. Его главная цель – помочь вытекающему белку свернуться, но никак не укрепить скорлупу.
Ошибка 7: Разбивать яйца прямо в сковороду
Сначала разбивайте яйца в миску, а затем перекладывайте в сковороду
А вы тоже, когда готовите яичницу, разбиваете яйца прямо в сковороду? Оказывается, это ошибка, которая может привести сразу к нескольким печальным последствиям. Во-первых, яйцо может оказаться несвежим. И вот представьте – три красивых яйца уже начинают жариться на сковороде, вы разбиваете четвертое, и понимаете, что завтрак можно выбрасывать в мусорное ведро.
Во-вторых, когда вы разбиваете яйцо прямо в сковороду, желтки могут треснуть. Соответственно, о красивом блюде с жидким желтком внутри можно будет забыть – он просто растечется по дну сковороды. С этой же целью лучше не разбивать скорлупу ножом или о край сковороды – лучше ударить яйцо о стол боковой частью. Тогда вероятность, что желток останется целым, возрастет в несколько раз.
Бонус: Как правильно варить яйца?
Не позволяйте воде сильно кипеть. / Фото: kulinarenok.ru
Чтобы приготовить идеальные яйца вкрутую, нужно налить в кастрюлю воду, поставить ее на плиту и довести до температуры 80-85 градусов. Пока жидкость будет нагреваться, покатайте яйца по столу: так вы сможете переместить желток, чтобы он плавал точно по центру менее плотного белка. После этого аккуратно опустите яйца в воду (лучше с помощью ложки или шумовки, чтобы скорлупа не треснула) и поставьте таймер на 10 минут. Несколько раз за это время перекатите яйца по дну кастрюли – вы же помните про желток посередине, верно?
Когда таймер прозвенит, достаньте яйца, слегка постучите ими об стол, чтобы скорлупа треснула в нескольких местах, и сразу положите в миску с холодной водой (для лучшего результата добавьте несколько кубиков льда). Ледяная вода попадет внутрь яиц, охладит их, равномерно распределится под скорлупой, и вы сможете без проблем снять ее.
Напоминаем: чтобы яйца не треснули в ходе варки, не нужно добавлять соль, уксус или прокалывать скорлупу зубочисткой – просто не варите их в кипящей воде. Так они не будут прыгать по кастрюле и не испарится часть белка – соответственно, он останется нежным, вкусным и не будет напоминать резину.
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