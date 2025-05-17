Почему яйца не надо разбивать в сковороду и еще 7 ошибок, которые часто допускают с этим продуктом

Ошибка 1: Варить яйца в кипятке

Если вода будет сильно кипеть, яйца потрескаются. / Фото: msn.com

Ошибка 2: Хранить яйца в холодильнике

Обычно мы храним яйца в холодильнике. / Фото: news.myseldon.com

Ошибка 3: Считать коричневые яйца более вкусными

Вкус у белых и коричневых яиц одинаковый

Ошибка 4: Использовать для выпечки и кремов яйца комнатной температуры

Можно использовать и холодные, и теплые яйца. / Фото: kasheloff.ru

Ошибка 5: Покупать максимально свежие яйца

На яйцах можно найти дату производства. / Фото: otzovik.com

Ошибка 6: Добавлять соль или уксус в процессе варки

Обычно в кастрюлю с яйцами добавляют ложку соли. / Фото: autosprite.ru

Ошибка 7: Разбивать яйца прямо в сковороду

Сначала разбивайте яйца в миску, а затем перекладывайте в сковороду

Бонус: Как правильно варить яйца?

Не позволяйте воде сильно кипеть. / Фото: kulinarenok.ru