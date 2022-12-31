Как Джеймсу Тарреллу удалось покорить «свет и небеса»: Возвышенные работы на грани вымысла и реально

Джеймс Таррелл манипулирует светом, пространством и природой, чтобы создать мост между космическим, священным и повседневным существованием. Его неординарные и многогранные инсталляции, требуют от аудитории постоянного созерцания, дабы получить полное восприятие картины. О том, как Джеймс, используя свет и пространство, бросал вызов оптике и восприятию на протяжении долгих десятилетий, чтобы достичь возвышенного через покорение небес и донести сей момент до зрителя – далее в статье.
Краткая биография
Слева направо: Фотография Джеймса Таррелла с Небесными пространствами. \ Джеймс Таррелл, музыкальное представление Skyspace Twilight Epiphany в Университете Райса.
Когда дело доходит до увлекательных историй, истории Джеймса трудно превзойти. Уроженец Лос-Анджелеса, сын квакеров стал пилотом в шестнадцать лет, когда был зарегистрирован как отказник во время войны во Вьетнаме. В 1956 году он получил степень бакалавра в области психологии восприятия, как раз вовремя, чтобы работать на ЦРУ.
Спутниковый снимок Roden Crater в Аризоне. \ Фото: wikipedia.org.
В 1965 году он продолжил обучение в аспирантуре по искусству в Калифорнийском университете в Ирвине, но был исключён через год после того, когда его арестовали за то, что он обучал молодых людей, как избежать призыва во Вьетнам, получив за это год тюремного заключения.
Помимо всего этого, Джеймс известен тем, что превратил сорокатысячелетний изолированный кратер вулкана в пустыне Аризоны в гигантскую обсерваторию светового и космического искусства. Он также работал скотоводом на своём весьма немаленьком участке, сотрудничал с НАСА в области психологии восприятия и недавно вдохновил знаменитостей поп-культуры на развитие своего искусства самыми невообразимыми способами.
Джеймс Таррелл, Skyspace, Сан-Франциско. \ Фото: wikimedia.org.
В 1960-х годах Джеймс стал частью программы по искусству и технологиям в LACMA, чтобы исследовать свет и восприятие с помощью инновационных экспериментов. Там он познакомился с доктором Эдвардом Вортцем, психологом, который изучал перцептивные последствия космических путешествий для НАСА. Это вдохновило художника на выполнение совершенно новой миссии по созданию ауральных пространств с помощью чистого света.
Проекционные элементы
Слева направо: Афрум I (белый), Джеймс Таррелл, 1966 год. \ Квадрат синего цвета, Джеймс Таррелл, 1968 год.
Джеймс организовал свои работы в двадцать две типологии. «Afrum I» считается его самым ранним произведением искусства. Это геометрическая оптическая иллюзия левитирует в неглубоком угловом пространстве. Когда зрители погружаются с головой в увиденное, они обнаруживают, что белый куб — это не твёрдый объект, а видение трехмерного зрелища, усиленного элементом света. Террелл создаёт это видение, проецируя единственный и контролируемый луч света на поверхность из противоположного угла комнаты. «Afrum I» исследует связь между физикой, космологическими знаниями и человеческим восприятием, напоминая о том, что некоторые объекты могут быть нематериальными, но при этом все они полны ясности.
Игры с пространством и ориентацией
Raemar Pink White, Джеймс Таррелл, 1969 год. \ Фото: google.com.
В 1968 и 1969 годах Джеймс начал больше экспериментировать с цветом. Знаковый прямоугольник «Raemar Pink White» выглядит как голограмма удаляющегося света на стене комнаты с розовым освещением. Это одно из самых ранних неглубоких пространств, и оно предназначено для просмотра из самой дальней части зала, дабы зритель с лёгкостью мог ощутить всю глубину. Игра в ориентацию и доступ порождает наличие окна в небесный мир, которое зритель замечает, находясь в дальнем углу. И лишь спустя время он понимает то, что единственный проблеск этого мира - именно через его рамку.
Амба, Джеймс Таррелл, 1983 год. \ Фото: royalacademy.org.uk.
«Amba» говорит о влиянии абстрактного экспрессионизма, минимализма и цветового поля. Такие художники, как Джо́зеф Мэллорд Уильям Тёрнер и Джон Констебл визуально и философски обосновали использование света в иммерсивных пространствах Джеймса. Однако именно Марк Ротко с его большими прямоугольными формами, подвешенными на мягком цветовом поле, в конечном счёте вдохновил Таррелла на создания его светящихся конструкций.
Сверху вниз: в зелёном цвете - Wedgework III, Джеймс Таррелл, 1974 год. \ В красном цвете - Milk Run II, Джеймс Таррелл, 1997 год.
Как и в случае с Ротко, в работах Джеймса можно отыскать увеличенные прямоугольные формы, наполненные тонкими вариациями цвета, большинство из которых сочетается в технике сфумато. В «Amba» цвета приобретают новую трехмерную роль при непосредственном контакте со светом, создавая гипнотизирующий и яркий атмосферный эффект, который вызывает как спокойствие, так и беспокойство.
Небесные пространства
Слева направо: Встреча, Джеймс Таррелл, 1980 год. \ Дышащий свет, Джеймс Таррелл, 2013 год.
«Meeting», установленная в MoMA PS1, выглядит и ощущается как неконфессиональная часовня в музее. Посетитель сталкивается с квадратной камерой, окружённой непрерывной скамьёй, которая очерчивает трехцветное небесное пространство. Свет и тени пробиваются через вершину. Идеально геометрический вырез на потолке обрамляет небо, делая его оптически близким к прикосновению.
Распространение, Джеймс Таррелл, 1989 год. \ Фото: pinterest.com.
Названная в честь квакерского наследия Джеймса, «Meeting» чтит медитативную и интроспективную практику, с помощью которой можно достичь осознанного состояния созерцания души. Верования квакеризма основаны на духовной внутренней сущности и ценят простоту и экономию как добродетели, которые приближают человека к свету, указывая на божественность как через видение, так и через слияние со светом.
Каменное небо, Джеймс Таррелл, 2005 год. \ Фото: twitter.com.
Вид «Каменного неба» изменяется в зависимости от времени года, суток и погоды. Павильон, ведущий к пейзажному бассейну, расширяется среди ландшафта долины Напа и её вулканических вершин. Что делает эту работу уникальной, помимо её тонкого, как бумага, дополняющего теневого навеса и взаимодействия элементов, так это способ доступа к ней, поскольку она находится водой. Оказавшись там, нужно погрузиться, чтобы всплыть на поверхность в отражающую камеру, где небо, наконец, открывается в самом центре окуляра.
Within Without, Джеймс Таррелл, 2010 год. \ Фото: soundsofatiredcity.com.
В начале был свет. Какой бы философской, научной или религиозной ни была склонность человека, свет отмечает начало всего. Человеческие тела поглощают свет. Свет проводит важные параллели с духовностью, но также и с рациональным просветлением. Именно свет позволяет различать в темноте и усиливает зрение, чтобы в конечном счёте обеспечить возможность наблюдения. Из наблюдения приходит откровение, то самое, которое лежит в основе любой работы Джеймса.
Фрагменты инсталляции «Within Without», Джеймс Таррелл, 2010 год.
«Within Without» состоит из открытой квадратной пирамиды терракотового цвета, которая содержит базальтовую ступу, окружённую флуоресцентной голубой водой. Внутри ступы находится камера с круглым отверстием, которое открывает небо через окуляр, подобно оку вселенной. А прямо в центре пола камеры находится круглый полудрагоценный камень, напоминающий планету Земля, которая так и манит, приковывая взгляды.
Эффект ганцфельда и клетки восприятия
Апани, Джеймс Таррелл, 2011 год. \ Фото: google.com.
В ранних ритуалах и за их пределами свет появлялся как важнейший элемент поклонения, который предоставляет человечеству доступ к мудрости и освещению себя и окружающей среды. Джеймс использует взаимозаменяемые цвета, последовательности света и пространство без линий горизонта в работе под названием «Apani», которая таким образом рассказывает о трансцендентной силе, связанной с происхождением человечества, благодатью и состоянием восторга.
Perceptual Cell, Джеймс Таррелл. \ Фото: wikipedia.org.
«Perceptual Cell» - это замкнутое и автономное пространство. Техник контролирует и управляет многомерной камерой насыщенного света в течение двенадцати минут. Эти капсулы бросают вызов восприятию пространства зрелищем синхронизированного света и частотой вибраций, которые преобразуются в звук.
Perceptual Cell и Light Reignfall: Alien Exam | Aten Reign, Джеймс Таррелл. \ Фото: haeusler-contemporary.com.
«Light Reignfall» - это захватывающий опыт чувств с помощью образов, пространственной архитектуры и теорий восприятия света. Он направлен на то, чтобы привести посетителей в альфа-состояние бодрствующего расслабления и индуцированной медитации, напоминая МРТ.
Наследие и проекты
Небесный свод, Джеймс Таррелл, 1996 год. \ Фото: denhaag.com.
Одно из самых волшебных произведений Джеймса – «Небесный свод», расположенный в дюнах Гааги, позволяет получить возвышенное впечатление от бесконечного звёздного неба, где свет становится почти осязаемым присутствием ночью. Приподнятая стена окружает гигантскую эллиптическую чашу с монолитной скамейкой в центре, где два человека могут лечь, чтобы наблюдать за светящимся небом. Интеграция природы и технологий пробуждает первобытную память как пространство для повторного знакомства со Вселенной.
Проект кратера Роден, Джеймс Таррелл.
Нет картины, которая могла бы отдать должное тому, что можно найти внутри «Кратера Роден», самого амбициозного проекта Джеймса. Обрамлённый геологическим ландшафтом на краю раскрашенной пустыни Аризоны, кратер представляет собой метеорологическое явление, в котором художник определил, что станет омфалом его творений. Напоминая традиции древних культур искусственных храмов для наблюдения за небесными событиями, Террелл объединяет искусство и науку о восприятии, чтобы сублимировать космологические подходы к свету и доминировать в небе. Сложная сеть из двадцати одной подземной камеры и шести туннелей превратит кратер в обсерваторию, полную его знаковых инсталляций.
Восточный портал проекта Кратер Роден, также известный как Замочная скважина кратера Роден, Джеймс Таррелл. \ Фото: pinterest.com.
История самого проекта так же увлекательна, как и история кратера. Джеймс обнаружил это место во время полёта в небе Аризоны и приобрёл его несколько месяцев спустя с помощью кредита. С тех пор он сотрудничал с астрономами и архитекторами, чтобы создать свою лестницу на небеса. На данный момент завершено строительство шести камер, и благодаря многочисленным спонсорам планируется открыть их для публики в течение следующих пяти лет.
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