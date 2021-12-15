С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Спасибо!пользуюсь некоторые советы очень помогли👍Полки и стеллажи,...
  • Homo Sapiens
    да, мы живём не в скучном настоящем, а в реальном будущем!5 фактов о лазерах
  • Mark Kostinovsky
    2,54 мм - это одна линия (Линия - десятатя часть дюйма). Знаменитая трехлинейка - это и есть 7,62 мм.Почему пули калиб...

Колоритные фотографии, сделанные на территории СССР в 1976 году


Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро.

1970-е годы в СССР - время развитого социализма, строек века, трудовых подвигов и серьёзного влияния страны по политической арене. Фотографии, которые собраны в этом обзоре, позволяют совершить виртуальное путешествие в прошлое и увидеть, чем жила советская страна 40 лет тому назад.

1. Первые автомобили Камаз


Первые автомобили Камаз, выпущенные с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года.

Первые автомобили Камаз, выпущенные с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года.

 

2. На главном сборочном конвейере


Первый автомобиль Камаз, выпущенный к XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза.

Первый автомобиль Камаз, выпущенный к XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза.

 

3. Первый компьютер


Первый компьютер, установленный в вычислительном областном центре в Липецке.

Первый компьютер, установленный в вычислительном областном центре в Липецке.

 

4. Шаварш Карапетян


Шаварш Карапетян, спасший 20 человек из затонувшего троллейбуса в Ереване 16 сентября 1976 года.

Шаварш Карапетян, спасший 20 человек из затонувшего троллейбуса в Ереване 16 сентября 1976 года.

 

5. Чемпионы


Сборная СССР по хоккею на триумфальной Олимпиаде 1976 года.

Сборная СССР по хоккею на триумфальной Олимпиаде 1976 года.

 

6. Первомайская демонстрация


Первомайская демонстрация в Москве в 1976 году.

Первомайская демонстрация в Москве в 1976 году.

 

7. Встреча Брежнева с Каддафи


Встреча Брежнева с ещё довольно молодым ливийским лидером Каддафи в 1976.

Встреча Брежнева с ещё довольно молодым ливийским лидером Каддафи в 1976.

 

8. Электромобиль ВАЗ-280


Советский электромобиль ВАЗ-280 1976 год.

Советский электромобиль ВАЗ-280 1976 год.

 

9. Зима 19760-го года


Люди, идущие по своим делам зимой 1976-го года.

Люди, идущие по своим делам зимой 1976-го года.

 

10. В ожидании автобуса


Женщина ждущая свой автобус на остановке.

Женщина ждущая свой автобус на остановке.

 

11. Экскурсии


Детские экскурсии на Красной площади в Москве.

Детские экскурсии на Красной площади в Москве.

 

12. Брежнев и Фидель Кастро


Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро.

 

13. Невский проспект на праздники


На Невском проспекте в 1976 году.

На Невском проспекте в 1976 году.

 

14. Уличная сцена


Советские горожане в 1976 году на снимке Жака Дюпакье.

Советские горожане в 1976 году на снимке Жака Дюпакье.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Колоритные фотографии, сделанные на территории СССР в 1976 году

И не забудьте:
Колоритные фотографии, сделанные на территории СССР в 1976 годуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх