Колоритные фотографии, сделанные на территории СССР в 1976 году

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро.
1970-е годы в СССР - время развитого социализма, строек века, трудовых подвигов и серьёзного влияния страны по политической арене. Фотографии, которые собраны в этом обзоре, позволяют совершить виртуальное путешествие в прошлое и увидеть, чем жила советская страна 40 лет тому назад.
1. Первые автомобили Камаз
Первые автомобили Камаз, выпущенные с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года.
2. На главном сборочном конвейере
Первый автомобиль Камаз, выпущенный к XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза.
3. Первый компьютер
Первый компьютер, установленный в вычислительном областном центре в Липецке.
4. Шаварш Карапетян
Шаварш Карапетян, спасший 20 человек из затонувшего троллейбуса в Ереване 16 сентября 1976 года.
5. Чемпионы
Сборная СССР по хоккею на триумфальной Олимпиаде 1976 года.
6. Первомайская демонстрация
Первомайская демонстрация в Москве в 1976 году.
7. Встреча Брежнева с Каддафи
Встреча Брежнева с ещё довольно молодым ливийским лидером Каддафи в 1976.
8. Электромобиль ВАЗ-280
Советский электромобиль ВАЗ-280 1976 год.
9. Зима 19760-го года
Люди, идущие по своим делам зимой 1976-го года.
10. В ожидании автобуса
Женщина ждущая свой автобус на остановке.
11. Экскурсии
Детские экскурсии на Красной площади в Москве.
12. Брежнев и Фидель Кастро
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро.
13. Невский проспект на праздники
На Невском проспекте в 1976 году.
14. Уличная сцена
Советские горожане в 1976 году на снимке Жака Дюпакье.
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