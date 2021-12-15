Колоритные фотографии, сделанные на территории СССР в 1976 году

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро.

1. Первые автомобили Камаз

Первые автомобили Камаз, выпущенные с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года.

2. На главном сборочном конвейере

Первый автомобиль Камаз, выпущенный к XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза.

3. Первый компьютер

Первый компьютер, установленный в вычислительном областном центре в Липецке.

4. Шаварш Карапетян

Шаварш Карапетян, спасший 20 человек из затонувшего троллейбуса в Ереване 16 сентября 1976 года.

5. Чемпионы

Сборная СССР по хоккею на триумфальной Олимпиаде 1976 года.

6. Первомайская демонстрация

Первомайская демонстрация в Москве в 1976 году.

7. Встреча Брежнева с Каддафи

Встреча Брежнева с ещё довольно молодым ливийским лидером Каддафи в 1976.

8. Электромобиль ВАЗ-280

Советский электромобиль ВАЗ-280 1976 год.

9. Зима 19760-го года

Люди, идущие по своим делам зимой 1976-го года.

10. В ожидании автобуса

Женщина ждущая свой автобус на остановке.

11. Экскурсии

Детские экскурсии на Красной площади в Москве .

12. Брежнев и Фидель Кастро

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро.

13. Невский проспект на праздники

На Невском проспекте в 1976 году.

14. Уличная сцена

Советские горожане в 1976 году на снимке Жака Дюпакье.